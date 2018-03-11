當時執政的歐巴馬，難道不用為俄國干預美國大選負責嗎？

文：Ian Bremmer（Foreign Affairs專欄作家，TIME特約編輯）

翻譯：Wendy Chang

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）以干預2016美國總統大選為由，起訴13名俄籍人士和三家俄國企業，對反川普（Donald Trump）人士來說，這相當於川普和俄國人勾結的鐵證，但對支持者來說，目前並沒有任何川普競選團隊與新一批被起訴者有關連，因此不能算有罪（或如同川普簡短的回應：沒有勾結！）

不管如何，現在下定論都太早。但是該新聞也促使川普提出一個合理的問題：「歐巴馬（Barack Obama）在2016年大選前（及選後）都依然是美國總統，為什麼他沒有阻止俄國的干涉？」沒錯，如果這一切都是在歐巴馬監督內發生的事，身為總統的他難道不該擔起俄國干預的責任嗎？而這個答案某種程度上來說：是，沒錯。

歐巴馬時期的美國政府知道俄國人的行動，而且不斷收到來自東歐幾個政府的提醒，因為他們的大選也受過俄國的干預。雖然說拉脫維亞大選並非美國總統的首要關注點，可是白宮應該早就知道俄國的意圖，而且應該要釋出強而有力的訊息阻止一切發生。歐巴馬也確實在2016年9月與俄國總理普亭（Vladimir Putin）會面時，提出了直接的警告，可一切為時已晚且效果不彰。

美國缺乏足以抵禦干預的網路武器，讓情況更加地複雜（現在仍受到影響），但如果你沒辦法建立有效的網路抵禦機制，至少應該制定明確的政治政策來抵擋未來的攻擊，比如主動發起攻勢凍結俄國銀行帳戶，或是威脅公開普亭和親信圈的醜聞等等。

然而，看起來歐巴馬政府幾乎無作為，而他應該要負最大責任。等到維基解密開始公布一連串時間點可疑的email，在大選期間引起軒然大波時，歐巴馬政府的回應十分軟弱也非常晚，已無法抵擋假消息。

2016年11月8日的大選結果令人吃驚，隨後歐巴馬轉採傷害控制模式，表示將對俄國散播假消息的行動作出制裁，但他仍試圖淡化一切，在宣布制裁之後，他將俄國干預美國大選，與美國外交官受到俄國情治單位騷擾扯上邊（但此類事件一直在發生），因此也淡化了俄國干預選舉的角色。

若以公平性論，其實很能理解歐巴馬猶豫的原因，畢竟希拉蕊（Hillary Clinton）看起來勝券在握，直到選舉結果出來之前均是如此，那是否有必要讓看起來禁得起俄國假消息攻擊的選舉政治化？如果美國人看起來就能夠克服挑戰，是否還有必要讓大家質疑民主價值的合法性？（或說質疑民主本身）。

歐巴馬也有個人理由，他不想要在總統任期最後幾個月的重要行動被認為有政治目的，那將損害他的名聲。因此他試著和共和黨高層聯手，希望能幫他警告俄國，但眾議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）拒絕兩黨一起譴責俄國，歐巴馬的支持者可能會以此為辯解，但情況並非如此，將國家利益置於個人名聲之前是美國總統的責任，在這點上歐巴馬沒做到，令人吃驚。

重點是：歐巴馬的錯誤不能作為川普的藉口。只要歐巴馬還是三軍統帥，俄羅斯就是他的問題，但2017年1月20日開始，已經成了川普的任務，而某種程度上，他面對俄國威脅所處理的方式比前任還要差。

川普和美國情治單位比起歐巴馬有更多關於俄國行動的消息，接下來還會有更多資訊爆出。然而川普尚未做出任何行動來抵禦俄國以相同手法攻擊今年和未來的選舉活動；事實上他現在拒絕執行國會通過的法案、對俄國干預美國大選進行報復。

川普的傲慢任性在我們意料之中，他無法控制巴農（Steve Bannon）讓他將大選勝利全都歸功於自己，所以他當然會拒絕承認俄國在人生勝利中扮演的角色。即使面對他情治單位提供的鐵證，他依然會尋找藉口說，莫斯科縱使試著干預大選，最後在各方面都沒有成功。同樣地，這不是勾結的證據，而是指出他是個極度不穩定的個人，無法接受有任何人事物擋在他之前，不管好壞。

歐巴馬在任時錯誤地處理俄國問題，無庸置疑，當時是他的責任，現在則是川普的責任。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九