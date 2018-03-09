五個跨平台最推的Podcast軟體

文：Lisa Eadicicco

譯：Angela Tsang

從《S-Town》這一類的真實謀殺犯罪推理系列，到《Still Processing》觀察社會文化、科技及商業的談話性節目，看起來，我們正處於Podcast的黃金時期。若是缺少Podcast應用程式幫你整理節目清單並持續發現新主題，挖掘新內容可能會變成一種負擔。以下五個可以在iTunes或Android平台下載的應用程式，能幫你整理眼花撩亂的Podcast節目。

Stitcher

價錢：免費

下載平台：iOS或Android

Stitcher電台乾淨俐落的操作介面使之成為最受歡迎的Podcast程式之一，無論是尋找新節目或追蹤你最愛節目的更新，通通沒有問題。

Stitcher稱其主要動態頁為首頁，會根據註冊帳戶時所選擇的分類主題，提供許多為你精選的Podcast節目。你也可以瀏覽每個分類來發現新節目、打造最愛節目的播放清單，或在Stitcher上跟朋友連結，看看他們都聽些什麼。

這個應用程式的初始頁面也非常有彈性，讓你能自由選擇將首頁、最愛節目播放清單或儲存的節目集數設為打開程式後最先看到的初始畫面。這個程式的基本版本是免費的，但你也可以選擇每個月4.99美元（約145台幣）的進階版，功能包括無廣告、某些節目的額外集數，以及獨家原創節目。

Spreaker Podcast Radio

價錢：免費

下載平台：iOS或Android

喜歡先嘗試幾集而不是一頭栽進整個系列節目的Podcast聽眾應該試用看看Spreaker。這個應用程式會依據主題不同，從不同Podcast節目裡挑選各別集數，再集結成一個主題頻道。其中包括喜劇、美國新聞、財經新聞、科技新知，以及其它眾多主題。

在大部分的Podcast應用程式中，你會根據不同分類和主題搜尋不同節目。但Spreaker使用精準而類似Netflix的分類風格，除了普通分類如教育、健身、科技、熱門節目之外，也有「男人的秘密基地」、「創業者的Podcast」、「恐怖故事」等分類，讓Spreaker成了最受歡迎的Podcast應用程式之一。

Overcast

價錢：免費

下載平台：iOS

Overcast的極簡時尚設計和其他雜亂介面的應用程式相比，更令人耳目一新。一打開程式，最先看到的是你目前追蹤的節目列表，按下右上角的「＋」符號就能根據不同分類及主題加入新的Podcast節目，像是喜劇、科技、商業、藝術、新聞與政治，以及推薦頻道等。

Overcast上沒有太多其他功能，這也是我們推薦的原因。但別被這個程式的簡單設計給騙了：裡面還是有幾項其他程式缺少的功能，像是「加強音效」功能能確保說話聲音持續一致；支援3D Touch的功能讓你不用點進新頁面就能看到每一集的詳情。你也可以選擇每年支付9.99美元（約台幣290元）升級到無廣告的進階版本。

Podbean

價錢：免費

下載平台：iOS或Android

Podbean感覺更像是一家程式商店，而非播放器。從首頁上的推薦節目、熱門集數、精選節目及其他眾多分類看來，他們明顯將重心放在為使用者篩選節目上。除此之外，Podbean也具備一切基本功能及回放功能，讓它成為最棒的應用程式之一。功能包括讓你在快轉時能選擇往前跳過幾秒，也能設定自動下載追蹤節目的最新集數。

Pocket Casts

價錢：$120

下載平台：iOS或Android

Pocket Casts是另一個介面清楚明瞭的Podcast程式，讓你能從熱門節目和當下流行趨勢清單中發現新節目。

因為「探索」頁面的分類是以清單形式呈現，而不是縮圖輪播形式，讓整個程式看起來比以其他形式排列的應用程式看起來更為整齊。他們的目錄列表也有一塊區域顯示你正在看的節目進度，並讓你使用各種篩選條件來排列你的Podcast節目，像是節目是否已經下載、新的集數何時上架，又或者是影片還是廣播節目等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航