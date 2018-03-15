言論自由讓你有表達的權利，更也有「選擇沉默的權利」

文：Nancy Gibbs

翻譯：Wendy Chang

身處極化的世界，我們面臨一項挑戰：如果你重視表達的權利，那麼選擇沉默的權利呢？要不要表達自身想法、用你說出口或沒說出口的話刺激他人，這種權利息息相關，當一個被剝奪，言論自由的結構也隨之崩毀。

上述的想法一直在我腦海盤旋，因為奧斯卡頒獎典禮即將到來，這場藝術表現的盛事通常也會引來其他層面的言論表達。奧斯卡夜的政治反映著當代的道德奮戰，不管是Black Lives Matter、#MeToo還是道格拉斯中學槍擊案，都促使每個人表達他的想法，我對此毫無疑義，喜劇演員有權嚴肅一回，演員能夠真實地傳遞他們的想法，既使面對著評論家要他們「別多管閒事」。

但我同時也贊同他們有權沉默，不只是在舞台上，還有紅毯上。從金球獎到國情咨文發表，諸如此類能夠吸引大家目光的盛會，女性們被要求戴上某種象徵符號，或是穿著某個顏色——黑色——以表示他們對性侵及性騷擾的抗議。我們已經歷了人們沉默不言的沉重代價，這股力量自然累積起來讓每個人表達其立場、講出他們的故事，或是宣示自己的權利。

此類運動標示著議題的嚴重性和規模，大到人們會因為他們沉默或未遵守穿衣默契而受到指責。但我們在欣賞表態者的同時，不應批判沒有發聲的人，凱特溫絲蕾就因一開始並未跳出來指責伍迪艾倫而受到撻伐，小天后泰勒絲在反對性騷擾時並未批評川普，也因此備受批評，政治媒體Politico的頭條寫到：「世界流行音樂巨星不想要談論政治，這樣OK嗎？」

並不是現在而已，美國今年的政治氛圍十分活躍，甚至到激憤的地步，你能夠嗅到懸疑的氣氛，質疑某些人是否還置身事外。閉口不言讓道德基礎變得薄弱，如同柏拉圖說的，沉默即表示同意。

但並非所有的挑戰都提供如此明確的道德選擇，面對絕對的是非，仍有無數可回應的方式，有些議題是我們仍在探詢其道德邊界，包含我們現在辯論的性騷擾及性侵。我們自然不用爭論犯下罪行的禽獸們的對錯。但自從韋恩斯坦事件爆出後，大量、密集又高度探究個人隱私的政治辯論出現，大家開始討論「行為與合意」，至少在私底下，有些人承認他們也不確定如何劃分界線。

這讓我們又回到紅毯上，在金球獎紅毯上沒穿黑色的女星面臨新的難題。《慾望師奶》演員伊娃・朗格利亞（Eva Longoria）向《紐約時報》表示：「這是團結的時刻，時尚並非重點。」但真的如此黑白分明嗎？好萊塢外國記者協會主席塔特納（Meher Tatna）在紅毯上身穿印度傳統服飾紀念母親和印度的身分，又怎麼評判呢？她向《今夜娛樂》表示：「如果你有事要慶祝，就不應該身穿全黑，我母親聽到我穿全黑應該會嚇壞了。」雖然有其理由，但塔特納仍在Twitter上受到指責。社群媒體的所有武器中，羞愧是最能夠令人拿來威脅他人的，身穿紅色禮服的女星布蘭卡・布蘭科（Blanca Blanco）在Twitter上回應批評：「羞不羞恥只是問題的一小部分，重點不是我的裙子顏色，而是#TIMESUP。」

當然對很多人來說，問題很單純就是川普（Donald Trump）和其言行舉止想法，他向我們展現了公開言論的規則將改變，言語充滿惡言謾罵、分裂想法，如此令左派瘋狂的言論讓他更獲支持者的贊同。進步主義者則挾帶聲勢回歸，粉紅貓帽（pussy hat）、Time’s Up胸針、NFL球員在場上單膝跪下，用這些另類溝通的另類手法來對抗川普時代奇怪的扭曲言論，但雖然象徵符號有其力量，可是也會引起錯誤解讀，NFL球員在他們開場前表達對警察暴力的抗議就引起了全國的反對，那麼一件紅毯上的黑色禮服就能夠代表著哀悼一切嗎？時尚是輕佻且應順從的，這個想法真的對嗎？

有時沉默是錯的，有時又有其價值，但通常是神祕難解的，取決於它沒表達的想法是什麼。有時我們暫時選擇沉默，是為了後續的發聲而儲備力量，有時候我們選擇沉默而非粗淺發言，因為我們正在尋找適合的用詞、適當的時機。尊重克制也是一種民主價值，但在這個接觸頻繁和信任脆弱的時代，更是一種難以捍衛的權利。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九