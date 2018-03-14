掌握訊息是好事一樁，但太多新聞可能會影響你的健康

文：Markham Heid

譯：張書豪

美國心理協會（American Psychological Association）最近一項調查發現「新聞的瀏覽數有下降趨勢。」

調查顯示，超過一半以上的美國人說，新聞增添他們壓力，且很多人說他們因此感到焦慮，勞累或睡眠不足。然而有十分之一的成年人每小時會看新聞，而且有20%的美國人不斷地檢視他們的社交媒體動態，這樣使得他們經常接觸到最新的新聞標題，不管他們喜不喜歡這些標題。

當然，很多人覺得掌握訊息是很重要的。而某些新聞可能會令你不安，帶來壓力和焦慮，這是可以理解的。不過最近人們獲得新聞的方式的改變，加上現今的新聞的報導風格，可能對心理甚至生理健康產生負面影響。

英國薩塞克斯大學（Sussex University）的心理學名譽教授，也是實驗精神病理學期刊的總編輯格雷厄姆・戴維（Graham Davey）說：「過去15到20年，新聞呈現的方式和我們接觸新聞的方式已經有重大改變，這些改變通常對整體的心理健康是有害的。」戴維說今天的新聞有越來越多視覺效果，且常使人震驚，並舉出智慧型手機的視頻與音頻為例。他說這些迷人的傳播媒體是如此的強烈，可以造成劇烈壓力的症狀，像是睡眠出現問題，情緒波動或攻擊行為，甚至是創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD）

戴維的一些研究裡已顯示，負面的電視新聞是一項關鍵的情緒變化因子，而且其情緒是傾向於悲傷和焦慮。他說：「我們的研究也顯示這樣的情緒改變，會加重觀看者自身的焦慮感，即使正在播出的新聞事件並沒有和其焦慮有直接相關。」

當增加的焦慮和壓力已成為足夠的理由，就要提防過度接觸新聞，這種及其他心理健康的苦惱同樣會刺激產生生理的毛病。與壓力有關的荷爾蒙，稱為可體松（cortisol），已經和發炎連結在一起，並與類風濕性關節炎，心血管疾病及其他嚴重的健康問題有關。所以如果事實證明新聞會使人感到壓力，為何人們還是一直看更多呢？戴維說因為一件事，那就是它使人愉快的。而人類的大腦也傾向於關心並注意讓我們害怕或心神不寧的資訊，這樣的概念被稱為消極偏見（negativity bias）。

曾任美國加州州立大學東灣分校（the University of California, East Bay）教授，也是《幸福者的習慣》（Habits of a Happy Brain）這本書的作者，洛雷塔・布鲁寧（Loretta Breuning）說：「在正常狀態下，我們的生存之道取決於尋找報酬和避免傷害，而以避免傷害為優先。」

布鲁寧解釋人腦會被煩心的資訊吸引，因為它是預先設定好要去探測威脅，而不是忽視他們。她說：「這樣會使得我們很難忽略身邊負面的事情，也很難找尋正面的事情。我們的大腦傾向負面事物，而且我們瀏覽的新聞可以反映此現象。」

儘管你的大腦可能發現最新的新聞很吸引人，它卻很難爭辯所有的新聞是真正富有啟發性的。布鲁寧說很多輿論和評論經過新聞分析就相當於午餐時的閒話家常，她說：「有個概念是追蹤新聞是為了成為一個知情的公民，可是很多你今天所看到的，其實只是閒談被提高到一個不落俗套的水準。」同時如果你瀏覽的新聞會讓你感到興奮或憂慮-有些人會說這正好就是目前很多新聞報導的目標，其實可能對你的健康沒什麼好處。

可是其他專家說新聞對一個人健康產生的影響因人而異。

丹麥哥本哈根奧爾堡大學（Aalborg University Copenhagen）的媒體與溝通系副教授克里斯・彼得斯（Chris Peters）說：「新聞不像炭疽病（anthrax）或伊波拉病毒（Ebola virus）那樣以相對可預測的方式影響人類，它不是傳染性及接觸傳染的病原體。去預測人們總體而言會對新聞如何反應，就算不是不可能的，也是極為複雜。」

他說我們不應該每天關注我們瀏覽的新聞數量，而是關注我們接觸新聞的方式，和那些產出新聞的人。如果你發現你的新聞習慣正搞亂了你的人際關係或幸福，改變一些和新聞互動的方式可能是有益的。

「設法意識到新聞如何改變你的情緒或使你的想法更消極。」戴維提出建言。如果你注意到新聞引起你悲觀意識高漲，深呼吸且做一些使心情愉悅的活動，譬如聽音樂、運動或看能讓你笑的事情，將可協助你對抗那些陰鬱的氛圍。

你也可以刪減你的新聞瀏覽次數，他說：「現今我們大多數人在我們的智慧型手機上設置新聞推播，而且24小時的新聞在後台持續運作、推送，這可能太超過了。」布鲁寧同意且建議限制你的新聞消耗量為每天一段時間，至多就在中餐時間或晚餐前。而他也說，最起碼睡前絕不看或讀新聞。

保持警覺和掌握訊息是一件好事，不過當提到你的健康狀況時，太多的新聞可能會帶來麻煩。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航