川普總統「全球禁令」對女性健康的影響越來越明顯

文：CASEY QUACKENBUSH

譯：胡庭瑞

自從總統唐納川普（Donald Trump）在他第一天的任期重新恢復了又被稱為全球禁令（Global Gag Rule）的墨西哥城政策（the Mexico City Policy）已經一年多了，而它的影響正逐漸顯現。此法律禁止將美國預算分配給提供墮胎服務或墮胎相關程序資訊的外國非政府組織。雖然這項措施數十年來已經反覆來去多次（主要在共和黨政權下生效，並在民主黨政權廢止），但它的規模卻在川普時期擴大，而衛生保健人員表示這對全球的社群以及醫療提供者都有重大影響。

才僅僅一年，衛生保健工作者表示這項政策已經造成災難性的影響；一如預期，診所正紛紛關閉、不安全墮胎行為的數量被預期會快速激增，而世界各地的家庭也正失去取得關鍵醫療服務的機會。雖然沒有與此政策直接相關的死亡數字，但相關人員確實估算了這些被廢止的援助資金有機會提供多少拯救生命的醫療程序，而在某些案例中，估算的數字相當驚人。

什麼是「全球禁令」？

1984年生效的墨西哥城政策禁止美國聯邦預算進入提供墮胎諮詢、服務、轉介，和任何提倡墮胎除罪化的非政府組織，即使這些活動完全與美國資金脫鉤也不行。它要求外國非政府組織保證自己不會執行墮胎手術或告知病患相關資訊（某些例外存在於強姦以及亂倫案件中）。這項政策適用於給予全球健康援助、約略88億美元的聯邦預算。在此之前，這只影響到透過國務院和美國國際開發署（USAID）提供的計畫生育援助，但川普的新條款擴張了它的適用範圍，以至於全球的健康援助都在範圍內，而美國正是世界上最大的健康援助提供國。

這一年來造成了什麼影響？

不好的影響，尤其是對開發中國家的女性而言。就如同過往每次此政策生效時，資金援助的轉移總是造成服務世上最脆弱社群的診所停業。停業對於部分非洲有災難性的影響，在這些地區當地主要健康照護的來源，是由非政府組織經營的診所。許多這些醫療中心提供人類免疫缺陷病毒（HIV/AIDS，俗稱愛滋病）的預防以及治療措施、孕產期保健及性暴力（如強暴及女性割禮）諮詢。肯亞家庭健康選項（Family Health Options Kenya）的診療服務執行長阿莫斯辛帕諾（Amos Simpano）告訴美聯社，「女性基本上是被困住了。」

在超過150個國家中運作的國際計畫生育聯合會（The International Planned Parenthood Federation，IPPF）不只在計畫生育方面面臨挫敗，在提供給男性和女性的愛滋病與結核病相關服務也遭受挫折。IPPF表示失去的100億預算，原本可以被組織拿來挽救遍布29國、20,000個受禁令影響的孕產婦死亡。一個以倫敦為中心、在37個國家運作的墮胎及避孕服務提供者──瑪莉斯特普國際組織（Marie Stopes International）則預測，超過兩百萬其原本服務的女性會因此失去取得避孕措施的管道。這可能進一步導致6,900名孕產婦死亡。僅僅這兩個機構的資金喪失就可能造成總共750萬個非意願懷孕及250萬個不安全墮胎。

衛生保健倡導者怎麼說？

這些估計數字可能僅僅是冰山一角。特別依賴外國援助來對抗愛滋病及提供生育服務的肯亞醫療保健提供者，稱這項措施為「死刑宣告」。其它人則宣稱這項政策，是在意識形態作祟下將拯救人命的援助作為人質來加以威脅。發展行動者則警告危及女性健康與減少計畫生育服務，是冒著擴大不穩定性以及經濟困境的風險，而這只會惡化在世界上某些最窮困的地方對於長期援助的需求。

瑪莉斯特普國際組織的副總裁瑪裘瑞紐曼威廉斯（Marjorie Newman-Williams）在一項說明中提到：「證據顯示，阻擋世界最大的非政府組織提供現代化避孕措施，正造成意外懷孕及墮胎數量的上升。而這樣的影響，使得女人及女孩對於完成她們的學業、擁有一個職業生涯或是追求她們未來夢想都顯得更加困難。」

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航