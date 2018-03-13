「低脂飲食」和「低碳飲食」哪個對減重比較有幫助？

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

「低脂飲食」或「低碳飲食」究竟何者有利減重是個長年爭論不休的問題。有些人堅信除去穀類、水果和其他碳水化合物的飲食計畫，另一部分的人則擁護不含「紅肉」、乳製品和其他高脂食物的菜單。所以究竟孰是孰非？

根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）刊登的最新研究結果顯示，或許兩者皆有利減重，但也可能兩者皆不利。

該研究的作者、也是史丹佛大學預防醫學研究中心（Stanford Prevention Research Center）營養研究主任克里斯多福．蓋德納（Christopher Gardner）解釋道，在一個包含600名受試者、為期一年的研究中，這兩種飲食習慣幫助節食者減去幾乎一模一樣的體重。而至於何種飲食方式適用於哪種人，在研究中並無過多線索。

蓋德納說：「其實研究中兩種飲食方式都有許多人減重成功。這兩種方式的任一種都能讓你成功，並沒有哪種飲食習慣是你一定得遵守的。」

研究中的受試者皆介於18至50歲之間，他們除了體重過重或有肥胖問題之外都算健康。所有人皆參加營養課程，並要求他們減少糖類、精緻麵粉與反式脂肪的攝取，同時多吃蔬菜與營養價值高的食品。至於熱量攝取則無詳盡的限制，但鼓勵所有受試者培養健康的飲食習慣，如在家煮飯或是與家人在餐桌上定時定量地用餐。

一半的受試者被隨機指派到須大幅減少碳水化合物攝取的組別，另一半則須降低脂肪攝取。

經過一年後，每個人的減重成果皆不盡相同，有人減少了60磅，也有人增加20磅。然而，這兩組平均減少的體重卻近乎相同：「低脂組」減少了11磅，而「低碳組」減少13磅。

此外，蓋德納表示，研究人員依照過往研究的結果，假設擁有特定基因或新陳代謝特徵或能預測哪種人能透過何種飲食方式成功減重，但該研究的結果卻不這麼認為。受試者中約有30%的人具有理論上能以低脂飲食成功減重的基因特徵，有40%指向低碳飲食。然而，研究數據卻沒有顯示任何這些特徵與透過相應計畫減重的有力關聯性，而受試者的胰島素抗性程度亦然（研究人員原本也認為這可能與能否成功減重有關）。

蓋德納說：「如果我們只需要新穎又簡單的基因測試就能知道自己適合哪種飲食方式，這樣是不是非常方便？但它失敗了。我們很想將它『個性化』，但我們也失敗了。」

雖然這對想要節食的人而言或許是個令人沮喪的消息，但蓋德納表示該研究仍帶來一些益處。研究中最成功的節食者（無論他們被指派帶哪一個組別）將其成功歸功於他們「重新定義與食物的關係」。也就是說，他們開始用心地飲食、更常在家煮飯用餐、也更著重全食食品的攝取。

蓋德納說：「這比單純區別低碳或低脂飲食更意義深遠：讓人們留心他們到底吃了什麼。這樣的觀念也較貼近所有人，其實跟哪種食物沒有太大的關係，重點在於如何改變美國人瘋狂的飲食習慣。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航