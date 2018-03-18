戈巴契夫：美俄應該停止核子軍備競賽

文：Mikhail Gorbach（前蘇聯總統，著有《The New Russia》）

翻譯：Wendy Chang

1985年我成為蘇聯的領導者，在一開始和人們的會面中，我感受到他們內心最深的擔憂是戰爭與和平。他們說：「盡你所能防止戰爭的發生。」

當時，兩個強權都已經累積了成山的武器，太空戰基地、核子雷射、動力太空武器和一連串類似的發明。感謝上蒼，最後這些武器都沒有被製造出來，而且蘇聯和美國之間的談判打開了終結核子武器軍備競賽的大門，我們和美國最強硬的總統——雷根（Ronald Reagan）達成共識，徹底減少軍備。

但如今，過去的成就正在瓦解，愈來愈多的防禦性軍事計畫看似是為了真實戰爭做準備，政治不管是在思維還是用語上都愈來愈軍事化。

川普（Donald Trump）政府在二月發表《國家安全策略》及《核武態勢評估報告》，點出美國外交政策將朝「政治、經濟和軍備的全球競爭」方向發展，並訴求更多新型、「更有彈性」的核子武器，代表將進一步降低使用核子武器的門檻。

在此同時，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也在俄羅斯聯邦會議中宣布，俄國將發展幾款最新的武器，其中包含目前世界上其他任何國家都尚未持有的類型。芝加哥的《原子科學家公報》在今年一月將末日之鐘向「午夜」撥近一分鐘，如同科學家觀察到的，我們離全球危機的爆發只剩兩分鐘，上次發生同樣程度的危機是在1953年。

人們現在會感受到警鐘將響起，其實完全合理。

但我們應如何回應這輪的軍備競賽？

最重要的是我們絕對不能放棄，必須要求各國領袖回到對話和談判的途徑。

要解除目前危險的僵局，主要的責任依舊落在美國和俄國的領導人身上，他們絕對不能逃避責任，因為這兩個強權的軍火量仍遠遠超過其他國家。

但我們不能把所有的希望都放在兩位總統身上，單單這兩位無法除去多年以來累積的障礙，我們必須在各個層面開啟對話，包含動員兩國的專家，他們代表著豐富的知識庫，應該可以用於和平利益。

事情已經發展到我們必須問這個問題的地步：聯合國呢？安全理事會在哪裡？聯合國秘書長呢？現在不應該在聯合國大會召開緊急會議嗎？或是在安全理事會召開各國首長層級的會議嗎？我很確信全世界都在等待這種行動。

我心裡很確定美俄兩國大部分的民眾都會同意，戰爭不是解決問題的方法。難道武器可以解決環境、恐怖分子或是貧窮的問題嗎？它們可以解決國內經濟的問題嗎？

我們必須提醒所有擁核的強權，她們曾經承諾遵循《核武禁擴條約》，會逐漸減少核子武器的數量，最終達到完全去核。他們之前的掌權者簽署了條約，也受到政府最高部門的批准。一個去核的世界：沒有比這個更終極的目標了。

不管目前的情勢有多麼沉悶，不管氣氛有多麼令人沮喪又感無望，我們必須努力阻止最終的災難發生，我們需要的不是無止盡的軍備競賽，而是對抗戰爭惡魔的全面勝利。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺