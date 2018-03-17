為什麼我認為《睡美人》是經典，而《冰雪奇緣》是宣傳？

文：Belinda Luscombe

翻譯：Wendy Chang

心理學教授喬丹・彼得森（Jordan Peterson）最近出版的《12 Rules for Life：an Antidote to Chaos》登上亞馬遜書店的暢銷排行榜，這位加拿大學者已成為非常具爭議的評論家，包含他的YouTube頻道，因他對言論自由、政治正確、跨性別代名詞的立場，評價正反兩極，但在此之前，他曾出版過一本關於神話、童話和信仰的書籍《Maps of Meaning：The Architecture of Belief》。TIME這次採訪彼得森，希望談談他的新書、爆紅，和他對新聞的想法，全文可見此。但他談到了自己為什麼討厭迪士尼在2013年推出的動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen），這部分的內容整理如下。

在你的新書《人生的12條指引》中，你對《冰雪奇緣》有諸多批評。為什麼你會說這部電影是「宣傳色彩十分濃厚」？

因為它在描寫現代的寓言故事，又力圖要和經典的故事不同——比如《睡美人》（Sleeping Beauty），但卻不了解推動故事的原始動力。你可以說睡美人是透過一名男性，才從無意識中被喚起，另一個解讀方式是所有的無意識都需要主動意識解開，而無意識在故事中就是女性特質；主動意識則是男性特質。但我在《冰雪奇緣》中幾乎沒有看到這點，它試圖要刻劃一個道德訊息，並圍繞著道德訊息建立一個故事，而不是先發展故事、讓道德訊息自然浮現。在我看來這就是屈服於宣傳藝術。

所以它不是個探討姊妹關係的好故事？

不，它不只是如此，我不認為是，你不會花上幾千萬美元來刻劃一個單純的美好故事，除非那真的是你想要訴說的內容。但就我的衡量，《冰雪奇緣》的製作團隊很明顯不是想要傳達這個故事。

所以你覺得它比其他動畫電影更具宣傳色彩？比如《小美人魚》（The Little Mermaid）？

有些根據傳說故事寫成的電影也許具宣傳色彩，他們根據的是可以追溯到13,000年前的傳說。

所以我們不能自己想出新故事？

不能基於宣傳目的。

誰有權力決定這個故事是否是宣傳電影？它們畢竟是迪士尼電影，沒有辦法過於隱晦。

嗯，這個問題很棒，我曾經寫過一本書《意義的地圖》有討論這個。整本書大約500頁，想要解開這個極其複雜的問題。一個均衡的故事能夠等量地呈現世界的正向特質及負面特質，但同時又能夠真實存在，《哈利波特》（Harry Potter）系列就是很好的例子，哈利既是個英雄，但同時也有邪惡的特質，書中的每句描述既帶著黑暗，又有點光明，平衡地非常好。但是在（政治）宣傳電影中，你不會看到這樣的平衡，你會看到黑暗全部集中在一處，光明全部集中於另一處。

難道艾莎（Elsa）不是如此嗎？既黑暗又有光明面？她有力量凍結一切，不論出自好意或是邪惡的目的。

《冰雪奇緣》最具政治宣傳的元素就是漢斯王子的轉變，在故事一開始是完全的好人，但故事有四分之三完全未提到該角色的發展，到了結尾直接變成大壞蛋。

可是他一直都是個壞蛋呀！是披著羊皮的狼！

可是這點只有在結尾揭露，故事開始時完全沒有跡象。

那是好的故事手法——不要破梗，如同《亂世浮生》（The Crying Game）一樣。

非常有可能我對《冰雪奇緣》的解讀是錯的，但我其實不太那麼認為。

我們來打個賭，在十年內，如果《冰雪奇緣》沒有跌出迪士尼20大動畫電影，你必須要寫個公開信收回你說的話。

我已經製作了討論《睡美人》和《獅子王》（The Lion King）的影片，接著可能會有《小美人魚》和《美女與野獸》（Beauty and the Beast）的影片，《冰雪奇緣》當然沒問題。也許是回應那個問題的好方法，雖然我不是真的那麼在意，但我非常懷疑十年之後大家還會不會繼續看《冰雪奇緣》。

我覺得他們還是會看，畢竟非常合大家口味。

對啊，大家都愛。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺