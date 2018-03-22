為何這麼多人喜歡看貶低女性、鼓吹「找到白馬王子」的老掉牙節目？

文：Samantha Cooney

翻譯：Wendy Chang

2002年《鑽石求千金》（The Bachelor）的節目首播，主打25名女性競爭以獲得一名男性的青睞，當時《華盛頓郵報》的評論就問到：「為什麼有幾百萬人會這麼想要看集結惡毒、羞辱、貶低女性、鼓吹『找到白馬王子』的老掉牙節目？」

但經過16年、35季，《鑽石求千金》和衍生的性別對調版《千金求鑽石》（The Bachelorette）依然在播，大眾仍舊熱衷關注節目中奢侈約會、喝不完的香檳，還有每季結尾都會出現的訂婚場景。《鑽石求千金》的收視率在過去幾年只掉了一點，第一季大約有1,070萬的觀眾，而最新完結的第21季平均也有700萬，以2016-2017年的播出季來說，該節目是唯一收視群增加的有線電視節目，而且即便節目創造出來的Instagram網紅比實際結婚的夫妻還要多，相關作品依然不斷發展，包含《單身漢天堂》（Bachelor in Paradise）、《冬季單身漢》（Bachelor Winter Games）等等，還有一部影集成形，成了八卦小報的內容來源。

但節目依然因為它描繪和對待女性的方式、參賽者明顯缺乏多樣性而飽受批評，同時也令人擔心製作人是否為了製作好節目而過度剝削參賽者。去年夏天《單身漢天堂》曾因爆出一連串性侵指控中斷製作，該場景並未播出，且內部調查也並未發現有任何演員作出不當行為。去（2017）年十月，一位前製作人對節目提起告訴，表示她在工作期間遭到性騷擾，也遭到節目否認。

從2009年開始就為《洛杉磯時報》報導此節目和好萊塢新聞的記者Amy Kaufman費盡一番心力，探討這個節目如何具有文化毀滅的力量，並寫成新書《Bachelor Nation: Inside the World of America’s Favorite Guilty》。3月6日Kaufman在採訪中向TIME說明為何《鑽石求千金》依然如此受歡迎、為何對女性主義者來說看這個節目如此有挑戰性，以及#MeToo運動如何影響節目和相關產品。

TIME：2002年這個節目首播時，評論家認為有性別歧視意味，且已經過時了。你覺得為什麼《鑽石求千金》如此長壽？

Kaufman：節目的點子出自於Mike Fleiss，他過去曾發想出《誰想嫁給百萬富翁》（Who Wants to Marry a Multi-Millionaire），讓50名女性在超華麗的場景中競爭，要嫁給從未謀面的百萬富翁，那可說是你想過最性別歧視、最過時的節目。但長壽的原因中，很關鍵的是：「這個假設實在太瘋狂了，我一定要看下去，然後看事情會怎麼發展，因為這個社會實驗實在太奇怪了。」我們知道這些情侶不會真的在一起，也不是長久關係的標準公式，但我覺得我們之所以這麼著迷於這個節目，跟我們內心的渴望有關，我們都想要人生奇幻又浪漫。

這個節目近年來已經成為女性主義辯論的話題，為什麼單單《鑽石求千金》就能激發討論？

很有趣的是在所有的實境秀中，這個節目特別會引起人們的尖酸批評，好像看這個節目就是最能代表反女性主義。我為了寫這本書曾經採訪過幾位女性主義學者，他們表示有一句話是這麼說的，我們使用消耗的一切恰反應了我們女性主義者的身份。但我並不覺得這句話一定是正確或是公平的，如果我們把自己侷限於那個標準，就會一事無成。男人們不會因為「看足球」代表某件事就不看，但我們會擔心看《鑽石求千金》是背叛自己的性別。

我在看這個節目時，的確有許多元素會讓我覺得自己是個糟糕的女性主義者，比如這個節目會鼓吹理想女性單一標準：節目中的女性大多是白人、體重約45公斤、頭髮十分長。但誰說當一個女性主義者不能渴望浪漫和愛情？這些參與節目的女性不斷說：「我想要愛情、我渴望婚姻。也許我在人生的這個時間點就是想要工作以外的東西。」我不會因此而評斷她們。

NBA傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）最近為《好萊塢報導》寫了一篇專欄，討論這個實境秀在#MeToo時代如何過時了。#MeToo運動有改變你對這個節目的看法嗎？

我在這季開始的時候有擔心節目要如何處理性的議題，特別是在《單身漢天堂》的醜聞以及關於合意（consent）的討論興起後，而在#MeToo運動後情況就更加複雜了。但看起來他們今年是減少這部分的內容，過去幾年會看到有些參賽者會想要在「夢幻套房」的情節之前，就和男主角發生關係，然後就會引發一連串蕩婦羞辱的討論。

#MeToo運動的基準點是男性利用他們的權勢和女性發生非合意的性行為。但在《鑽石求千金》中，就我們所知這些女性都是自願在該場景中的，兩者情況不同。

這個節目也有發生#MeToo運動，比如《單身漢天堂》停製，以及去年十月前製作人提起性騷擾告訴，這些指控如何影響節目以及相關事業？

這真的太離譜了，《單身漢天堂》事件是去年夏天爆出，現在好像什麼都沒發生過——沒有任何人在乎。醜聞出來後，有許多人說他們不會再收看這個節目，因為內容是要灌醉參賽者，而且他們也不確定製作人是否有得到參賽者真正的同意。可是現在卻變成了：看這節目實在太好玩了！〔內部調查發現並未有具體證據指出演員有不當行為，之後節目即繼續製作〕

至於性騷擾官司，我報導這個案子後至今尚未得到任何消息，我想已經進入仲裁程序，但如果這個行為是受到工作人員鼓勵的，我們就會疑惑參賽者是否也遭到同樣的對待，可是並未有人有任何動作。

〔在去年十月的一份聲明中，製作公司華納兄弟表示：「我們嚴正對待職場性騷擾的指控，控訴內容已經獲得我們關注，也在今年初進行徹底的調查，但我們並未發現如原告描述的事件發生，對於官司訴訟感到十分遺憾。」華納兄弟並未正面回應TIME的問題，只針對官司提起仲裁聲明。〕

你在書中提到節目因缺乏多樣性而受到批評，2012年還面臨種族歧視的官司，但之後被撤銷；最近的《千金求鑽石》中則由Rachel Lindsay擔任節目首位黑人「單身女」。在這方面節目將如何改善？

我有收看Mike最近接受的專訪，他提到Rachel主演的那季收視群下降了一百萬左右，而他歸因於種族歧視。我同意他的看法，當JoJo（《千金求鑽石》第12季的主角）和Rachel的差別如此明顯，但兩人都是很出色的單身女時，你很難歸咎於其他原因。但我也覺得他有點虛偽——過去好像ABC的高層及執行單位都不太關心這個層面，他們早就應該找來非白人擔任單身漢或單身女。

他們也真的需要找來不同種族的參賽者，並為此負責。我只希望他們不要說：「我們已經找來黑人黃金單身女了，所以沒事啦」，不應是如此。

節目也曾因為處理性傾向的方式招致批評，你覺得他們之後會找來同志或是雙性戀者當單身漢嗎？

蠻有趣的是目前並未有人表示想要在《鑽石求千金》上看到，但是如果在2018年的電視上討論愛以及婚姻的表現，應該會非常棒。但要拍出同志伴侶關係或是找來跨性別單身漢，對他們來說會是挑戰極限了。

為什麼這個節目仍舊可以引起你的共鳴？

其實我也不太確定，我在整本書也一直在討論這個問題。我不斷被問到：「你怎麼看得下去？根本糟蹋女性。」但我不能說謊，當我看到兩個人一見鐘情，也會讓我覺得總有一天自己也能如此。可能不會在直升機內或是山上，但我相信自己會遇到一個人讓我覺得自己值得愛。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺