如果你正在發燒或得了流感，千萬不要運動

文：Markham Heid

譯：洪新翰

如果你想要保護自己免於感冒或流感，規律的運動可能是刺激免疫力最好的方法。研究已經顯示適量有氧運動——一天約30到45分鐘的運動像是走路、騎腳踏車或跑步——可以減少罹患呼吸道感染以及其他常見冬天疾病的風險。有些證據指出高密度的運動，像是跑馬拉松，可能會短暫地抑制你的免疫功能，威斯康辛大學公共衛生暨醫學院的家庭醫學教授Bruce Barrett這麼說。但整體而言，他說身體活動對於保護自己免於生病是一種好的方式。

其他的專家也同意。「你的免疫系統需要運動來強化它的工作」，阿帕拉契州立大學人類行為實驗室的督導兼教授David Nieman表示：「每當你運動時，你身體裡重要免疫細胞的循環會增加。」然而一旦你已經開始生病而且開始覺得難受，那麼情形就完全不一樣了。「運動對於預防是一件好事，但就治療而言可能是很糟糕的。」Nieman表示。

波爾州立大學的一份研究顯示適量運動對於一般感冒期間及其嚴重性並沒有效果。Nieman說：「如果你的症狀位在脖子以上——像是鼻竇的症狀、鼻塞、喉嚨痛等—運動不會有任何作用。」他補充，如果你心有餘力，持續鍛鍊似乎沒有太大的傷害。

但如果你得了流感或因發燒引發其他類型的全身性感染，運動是個糟糕的想法。

Nieman說：「回溯到1940年代小兒痲痺流行的時候，有些調查人員發現從事劇烈橄欖球運動的選手會有更嚴重的小兒痲痺症狀。」這個觀察結果也引發往後的研究開始關注病毒對於靈長類及人類運動的反應。Nieman表示那些研究的結論和內容都認為運動會讓受流感影響的身體有很差的反應。「許多運動員都會抱持一個想法是：如果我發燒，我必須要出汗」，他這麼表示。「這是有史以來最瘋狂的想法。」

其他的專家也提出同樣的警訊。「在發燒或流感的時候千萬不要運動。」韋恩州立大學的衛生教育教授Mariane Fahlman這麼說。Fahlman也檢驗了訓練如何影響越野賽跑選手的免疫功能。她說當一個人得了流感或在一些發燒導致感染的情形中，他的免疫系統已經疲於對付那些感染。運動則是一種生理壓力會讓免疫系統的工作更加困難，甚至可能還有更嚴重的後果。

在1990年代，澳洲的學者發現有些得了流感仍持續運動的運動員可能會罹患慢性疲勞症候群，在有些案例中，會維持好幾年。「這些是過去發生的一些慘痛案例」，Nieman表示。「我們不太清楚到底發生什麼事，但我認為是病毒以非正常的方式擴散到整個身體，影響免疫系統並且會讓一個人感到疲累。」

他表示這個現象的研究還沒有結論，但他親自和這些罹患病毒引發長期疲累的運動員一起工作。即使在感染過後，他們仍表示覺得虛弱和疲憊，還有一些人持續幾個月或好幾年無法表現出他們之前的水準。

「我知道不做任何運動對於很多人來說是很痛苦的。」Nieman這麼說。（他自己跑了58場馬拉松，所以他知道讓自己離開訓練一兩星期是多麼困難。）「但如果你得了流感或任何發燒或肌肉酸痛或無力的情形，是時候該停止運動。」

他表示退燒後，在回歸運動之前先等一整個星期。從散步開始，然後在慢慢開始從事適量的鍛鍊。在發燒兩個星期後，如果你感覺好一點了，再回歸到自己平常的訓練。他補充：「如果你有任何肌肉痠痛或無力的情形，你希望那些症狀能在你嘗試劇烈運動之前消失，你可能會覺得你需要透過運動來讓自己好過一點，但這是錯的。」

就像是受傷的肩膀或扭傷的腳踝，在你可以站起來從事運動訓練之前，你生病虛弱的身體需要時間休息才能痊癒。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航