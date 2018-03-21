文：James J. Sexton

翻譯：Wendy Chang

恭喜你訂婚了！現在我們來談談離婚吧。

我知道這應該是慶祝的興奮時刻，而不是讓務實主義的悲觀想法充滿腦袋。此時此刻你想的是結婚蛋糕（我投香草奶油一票），而不是假設性的分開問題。我懂、我都知道，但請給我三分鐘說服你（畢竟我靠這個吃飯的），在這個時候討論離婚應該是你和未婚妻／未婚夫所能做最浪漫、最具承諾的事。

我就知道這樣可以引起你的注意。

身為一名離婚律師，我通常都是看到好人最差的一面，看到一段關係剛開始是多麼充滿希望，就像你現在這樣，不同的是最後結束在痛苦和心碎。我深信所有最後來到我辦公室的人，其實都不是故意要毀了自己的婚姻，就像你不會有意毀了自己的。

現在正是你和另一半談談離婚的絕佳時刻，因為至少在理論上，此時此刻你們對彼此的感情比地球上任何人都還要深厚，對於成為另一半的摯愛而感到無比興奮，當然理想上你的愛會隨著時間逐漸加深、成熟。如果你正在規畫婚禮細節，有兩樣超棒的東西是現在無限推動著你前進：愛與樂觀。

會來我辦公室的人原因非常多種，但是大部分都可以歸類成兩種：（1）他們不了解自己、（2）他們不了解另一半。現在就跟未婚妻／夫談離婚，是消除這兩個潛在因素的簡單方法。

所以，你們需要討論哪些點？要從哪裡了解、怎麼開始？

討論你們可能因為什麼原因離婚

討論你在什麼情況下會考慮離婚，是個非常直接的方法去了解你對婚姻的期望，與另一半分享，同時知道對方的期待。有什麼事情是你絕不能讓步的？（忠貞、財務透明？）婚姻裡有哪些事物是你覺得自己願意隨著時間的增長而改變的？（和朋友相處的時間、職涯目標、做愛的次數？）討論你覺得離婚的理由哪些是「好」的、哪些是「差勁」的，能夠幫助你了解另一半的婚姻目標，知道他對你們關係是否應該改變的想法有沒有實際。講出自己覺得另一半應該早就瞭解你（勇敢大聲跟她說）其實無傷大雅。

討論你會用什麼方法預防離婚

在婚姻裡一定會遇到問題，相信我，沒有婚姻是一路平順的。成功的婚姻和最後到我辦公室的婚姻，兩者的差別在於兩個人如何處理問題。告訴你的另一半，當你覺得婚姻出了問題、或是發現他有些地方不對勁時，你會怎麼應對，還有你期待他怎麼應對。你們會去做婚姻諮商嗎？還是你們會試著「多等一會兒」，期待一切會在沒有外界介入之下好轉？你會期待另一半察覺到有大事出錯了嗎？如果他沒有察覺，這樣是不是證明了情況真的很糟糕呢？有哪些問題是你們覺得需要提出來好好討論、聚焦、花力氣處理的？還有哪些問題是你們認為很自然會發生，不需要有壓力擔心的？

討論如果你們離婚，你們會想要或需要對方提供什麼

信不信由你，當我在幫忙制定婚前協議時，客戶常告訴我說這個問題是最常引起情緒但又非常深入的討論，過去可能從未有過。對你們現在的關係來說，這番對話可能十分艱難（如果我們分開了，你覺得我們要做什麼？），但卻可能讓你們深入了解彼此。

你們共同享有的空間對雙方來說價值多少？你們會一人搬出去、另一人留下來，還是都想要在新的地方「重新開始」？如果離婚，你們彼此需要對方提供多少經濟援助才能開始人生新階段？你的職涯需要所出哪些改變？家族裡哪些成員是會跟你們雙方繼續保有良好關係，又有哪些是會「選邊站」的？如果你們計畫生小孩，你們會怎麼安排監護權？這些都是非常困難的問題，但是會讓你們討論未來，並對你們的關係有益處，不管你們是會相守到老，抑或最終仍面對分開的挑戰。

在訂婚的歡欣慶祝時刻，要記住你們之間的情感和愛需要被珍惜並細心呵護下去，你們的關係值得保護，也值得在某些時刻反省、思考，小心不要讓日常生活磨損了你們的感情。跟你的另一半討論離婚的話題，並試著在婚姻之中時時記住。如果我們能意識到很多事物是會分開的，就更能夠努力維護一段關係。

對我來說有件事特別浪漫，就是了解到另一半給予你的感情和承諾並非源源不絕地傳遞，而是借給你的，你有權利珍藏這份禮物或是忽視它，請好好珍惜，如此一來你就永遠不會出現在我辦公室裏。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺