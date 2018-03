用餐時當低頭族，不但沒禮貌還可能讓自己心情變差

文:JAMIE DUCHARME

譯:劉松宏

加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)的研究員Elizabeth Dunn和Ryan Dwyer最近不由自主地注意到一項趨勢。

「在餐廳裡你總是會看到這麼一番情景,人們相對而坐,但他們完全不看著對方,反而只對自己的手機有興趣,」心理學博士候選人Dwyer這麼說:「我們對此非常好奇:這會對人們的社交互動有影響嗎?手機的存在是否會影響人們相處時的享受程度?」

他們發現答案是肯定的,而且不是好的影響。

根據他們的研究,在用餐時用手機會導致用餐的愉快程度呈現平緩但顯著的下降。這項發現將會刊登在經驗《社會心理學期刊》(Journal of Experimental Social Psychology)上,並於周五(2月23日)在Society for Personality and Social Psychology年會上發表。心理學教授暨這篇研究的第一作者Dunn解釋,在用餐時使用手機會分散人的注意力且較不熱衷於社交,這便會導致人們的愉快程度在七點量表上下降了0.5個級距。

「有沒有使用手機的確會造成差異,」Dunn表示:「但這差異小到你可以輕易地無視它,甚至認為自己不必去理解它是如何微妙地改變你的社交經驗。」

為了研究使用手機究竟會如何影響用餐經驗,研究者請300位受試者陪同他們的朋友或家人出外用餐。但研究者並不想讓受試者們注意到研究的目的。

於是為了隱藏研究目的,研究者們告訴半數的受試者,他們將會在用餐途中發送一份研究相關的問卷,所以請受試者將行動裝置放在桌上。相對地,另外半數受試者則被告知將會在用餐時填答一份紙本問卷,所以需要遵守包括把手機收起來在內的一長串研究規定。

在這之後,再請兩組受試者回答一份關於愉快程度、手機使用狀況、以及用餐經驗的問卷。問卷結果顯示了有使用手機的受試者,其愉快程度有顯著的下降──只不過是把手機擺在桌面上,最終受試者們便會花上11%的用餐時間使用它。

這個效果似乎在正餐時間之外也相當顯著。第二個實驗中,研究者在一周內以一天五次的頻率傳送問卷給超過100位受試者。每次受試者都須回答他們當下的心情以及過去15分鐘內在做什麼事。研究發現,同樣都是進行面對面的會談,會談前並沒有在使用手機的人會比正在使用的人,更享受面談過程。

想戒掉科技成癮症相當困難;即使親自執行了這個研究,Dunn表示她在餐桌上仍會忍不住想即時回應一兩個訊息。不過Dwyer也說,這個研究的功用在於指出就家庭及朋友關係而言,去除電子產品是至關重要的一點。

「使用手機牽涉的大多是習慣問題。人們習於三不五時拿出手機看有沒有新訊息,」他說:「我們可以自我約束,只要是與朋友或家人出外用餐,就必須將手機收起來並調成靜音。只要遵守這些規則,就能建立新的習慣。」

Dunn表示,若能抵抗行動裝置的誘惑,我們就能以某些方式創造更豐富的經驗。

「使用手機是會傳染的。若身邊的人都在用手機,人們可能也會傾向開始使用手機,那就像某種骨牌效應,」她解釋道:「藉由將你自己的手機收起來,你也可以創造出另一種骨牌效應。」

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航