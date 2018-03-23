研究：青少年傳送色情訊息的比率大幅度增長

文：ALEXANDRA SIFFERLIN

譯：劉松宏

現今73％的青少年擁有智慧型手機，提供他們利用短訊或社群媒體來交流的管道。根據最新的研究，對許多青少年而言，這其中也包括了性的交流──分享性相關的訊息、圖片、影音。

該報告發表在《JAMA Pediatrics》上，它分析了針對共10,300位18歲以下少年少女所作的39個研究，發現最近幾年青少年傳送色情訊息的比率有著大幅度的增長。雖然大部分的青少年並未進行這種交流，但仍有15％的青少年表示他們有傳過色情訊息，且有27％的青少年會接收相關訊息。研究者指出，這種行為隨著青少年年齡增長，有越來越普遍的趨勢。

「這個話題帶給多數家長壓力。而他們如今要面臨雙重的壓力，一方面要努力適應科技時代的工作交流模式，一方面又必須導正小孩對於性行為的言論內容。」該研究的作者Sheri Madigan表示。她是加拿大卡爾加里大學（University of Calgary）Alberta Children’s Hospital Research Institute的心理系助教。

Madigan認為由於手機的普及，以及事實上有41％的高校生表示已經有過性行為，故這類交流的比率實際上可能還要更高。她說道：「我完全不會對研究發現感到吃驚，畢竟對性的探索本來就是青少年會有的正常行為。」她對科技相關發現也持同樣態度，「世代觀點的衝突也完全在我的意料中。」

Madigan關注的重點是青少年們普遍「對資訊安全與隱私缺乏警覺」，他們會拍裸照然後發送出去。這項研究中大約有八分之一的青少年表示他們曾轉傳色情訊息──研究者稱這是未經兩造同意的色情訊息交流──或傳訊息給其他人而未經原發布者允許。「若青少年會注意並管控自己的行徑，互傳色情訊息並不是問題，」Madigan指出：「真正的問題在於，青少年有時會忽略了傳送裸照及影音可能帶來的後果。他們或許不明白，或沒有意識到傳送這些圖像的可能潛在永久影響。」

所以父母們該怎麼做呢？「我會建議家長主動做好資訊安全而非只是被動反應，」Madigan表示：「盡早且頻繁地與孩子們進行開放的溝通──不要等到覺得不安或發生問題了才做這些事。」Madigan還建議與孩子們多討論傳送色情訊息的風險及法律責任，並確保他們明白強迫別人或自己接收這類訊息都是不應該的。

她說：「這類會談可以以作為一個起點，讓人們能對同儕壓力以及性行為進行更大範圍的討論。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航