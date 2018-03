「疫苗會導致自閉症」，這迷思為何經過20年依然揮之不去？

文:Jonathan D. Quick, MD, MPH、Heidi Larson

譯:劉松宏

Quick醫生是非營利組織Management Sciences for Health的資深成員,同時身兼哈佛醫學院(Harvard Medical School)的教師。他的新書《傳染病的終結:如何阻止朝人類進逼的威脅》(The End of Epidemics: The Looming Threat to Humanity and How to Stop It)已在1月30日由St. Martin's Press出版。

Heidi Larson是疫苗信心計畫 (Vaccine Confidence Project) 的召集人,也是一位任教於倫敦衛生與熱帶醫學院 (London School of Hygiene and Tropical Medicine) 人類學與風險決策學科的教授。