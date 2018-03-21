警察局打來一通電話：「妳知道FBI正在調查妳嗎？」

文：Kristen Bahler

譯：Angela Tsang

幾天前，我接到一通不明來電；事實上，對方在幾分鐘之內打來了好幾通。

如同對待之前的不明號碼來電一樣，我一開始選擇無視（我們不都這樣？），但在五通連續不斷的未接來電後，我開始感到某種急迫感。在谷歌搜尋這個號碼後，我才驚恐地發現這是當地警察局的號碼。

回撥後，我被總機轉接到曼哈頓的24分局。我想著：是誰需要交保釋金呢？還是交友軟體上那個奇怪的網友終於殺了人？他們要找我出庭作證？

就在我聽著自動語音列出其他分機號碼時，我的電話再次響起——又是一通來自該分局的電話。這次，我接起了電話。

「嗨，請問是克莉絲貝勒小姐嗎？事態緊急，妳知道聯邦調查局正在調查妳嗎？」

呃⋯⋯什麼？

「妳知道有人正在調查妳嗎？有人向妳簡報過妳的案件嗎？」

呃⋯⋯沒有？

「這件事非常嚴重，如果妳不服從指示，將會有人來逮捕妳。」

呃⋯⋯誰？

幾分鐘過後，電話兩頭都逐漸焦躁不安。在我數次嘗試向那個人詢問更多細節卻失敗後，我突然豁然開朗：他不是聯邦探員，而是詐騙集團。

最後，他掛上電話，我心中卻還有未解的疑問。背後的犯罪主腦是誰？他又是怎麼拿到我的號碼？他的最終目的是什麼？想要我的錢嗎？還是身份證號碼？其他人也接過這種電話嗎？有人上當嗎？為什麼這支電話號碼是來自於「實際存在的警察局」？

真正的紐約市警察局沒有解答：我打給他們的總機，並試著轉接到幾個分機，最後我終於聯絡到一個辦案人員，他卻告訴我他對我所敘述的情況不太清楚。

「他們用這支號碼打給妳？」他問，「還說妳被調查了？妳有嗎？」

接著，我試著聯絡佩姬韓森（Paige Hanson），她是賽門鐵克（Symantec）網際網路安全技術廠商（主要產品為諾頓防毒軟體）的身份教育主管。她比較有頭緒。

「這是很常見的詐騙手法」，她説，「許多人都接過這種電話。」

這種手法甚至有個叫「Spoofing」的專有名詞：許多科技犯罪者利用虛假的IP位置、電子郵件，或是（我這次遇到的）電話號碼假扮成別人。他們想讓我在驚慌中交出信用卡號碼，就能利用資訊刷卡消費，或是得到我的身份證號碼，讓我淪為美國每年1500萬名身份詐騙受害者的其中一人。

韓森說，其實要進行電話詐騙並不難。由於「SpoofCard」這樣的應用程式發達，只要有網路，任何人都可以選擇一個號碼假裝成自己的電話號碼，即使那個電話號碼屬於執法單位、醫院或牛排館，都可以使用。

這些應用程式的主要客群是收帳公司、私家偵探，或是其他需要掩飾身份的職業，也是惡作劇電話的一個管道。但韓森指出，這些程式也讓詐騙集團能夠嚇到大家，接起這些假電話。

「你會越來越難按耐想接電話的衝動」，她説。而當你接起電話後，你就會接收到「散佈恐懼的訊息，將你帶進危險境地」。

目前對「Spoofing」的散佈範圍還沒有足夠的研究資訊，但詐騙電話絕對是決策者頭痛的一大問題。根據聯邦貿易委員會（FTC）的資訊，去年單單從紐約州就接到超過一萬六千則關於「詐騙電話」的申訴；以全國為範圍的話，數字會增加到30萬。而且大部分接到電話的人都不會申訴，因此這個數字大概只是冰山一角。

Photo Credit：AP/ 達志影像

你要如何辨明聯邦探員或警察來電的真假？在一則關於詐騙的公關稿中，聯邦調查局警告消費者：「聯邦調查局不會打給平民，也不會威脅要逮捕他們或要求金錢」，就算你真的受到聯邦調查局的調查，他們也不會經由電話通知。

如果你還不夠恐慌，讓我告訴你關於這種手法的可怕之處：SpoofCard提供的服務能完全隱藏電話號碼，因此使用代替假號碼的來電號碼（以我的遭遇為例，是用紐約市警局的號碼）不但會顯示在電話帳單上，也會顯示在來電名稱的位置上。

危險的並不是只有容易受騙的消費者。電話帳單造假也讓其他容易受害的族群——像是被跟蹤的受害者——極難取得足夠證據，以採取法律行動對抗加害者。即使這樣，SpoofCard似乎對現狀沒什麼不滿：該公司網站上最近一篇文章就一步步詳細告訴使用者如何連絡將你拉入黑名單的前任情人。

韓森無法確定詐騙集團從哪裡得知我的電話號碼，但她説大筆資料外洩事件——如2013年的Target百貨資訊外洩事件——可能將他們儲存的電話號碼、電子郵件信箱、信用卡資訊外洩，也讓犯罪集團輕易取得資訊。

為了以防萬一，她推薦我把號碼登記到全國拒絕來電登記表（National Do Not Call Registry）上，這是一個禁止公司行號未經允許就騷擾消費者的聯邦部門網站。通常登記後會減少接到騷擾電話的數量，也讓我在接到撥進來的電話時能多想一下（因為這些電話很有可能就是詐騙）。韓森也指出，市面上有一些阻擋來電的應用程式，也能幫忙過濾來電。

「這其實是在加強你的防備」，韓森說，「你還是必須提高警覺，注意你在哪裡給出私人資訊，提供了哪些訊息，以及要接起哪些電話」。

聽從專家建議，再也不要接電話嗎？聽起來還不錯。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航