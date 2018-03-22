若教師真的武裝自己，黑人孩童將成最大受害者

文：Sherrilyn Ifill

翻譯：劉松宏

在安娜．德弗．史密斯（Anna Deavere Smith）一人飾演的戲劇《Notes from the Field》裡，她展示了美國人放棄他們最脆弱、最令人煩惱的孩童所造成的後果。她揭露所謂的「從校園到監獄的渠道（school-to-prison pipeline）」，事實上就是那些由於我們的疏忽，而無法達到孩子的需要──確切地說，是有色人種孩童的需要。

該劇在HBO首播的時候，正好適逢全國關注佛羅里達州帕克蘭市一位有著心理疾病的19歲青年，進入他以前就讀的學校槍殺17名學生及教師，這真是一個諷刺的巧合。更諷刺的還在後頭，美國總統竟然要求教師們配備火力強大的武器，還傳言將提供「一點補助」給願意在教室內武裝自己的教師。他以美國全國步槍協會（National Rifle Association）標榜的用語表示，這可以讓學校變成「堅不可摧的目標」。

總統這段魯莽的閒聊本來應該在數小時之內就被駁回，但它反而變成一個嚴肅的政策討論主題。接下來幾天中，唐納．川普（Donald Trump）的發言開始在佛羅里達和華盛頓州具體化。既然我們的犯罪司法系統都已經殘酷地放棄了那些孩子，那麼考慮在校園內由教師們親手對犯罪施以最嚴厲的懲罰──死亡──或許也是合理的一著。但這依然不減這個提案的瘋狂程度。

必須指出：雖然那些犯下無差別校園槍擊案的人清一色都是白人，教師是否會帶頭不適當地──親自殺害──有色人種小孩，依然是個小疑慮。

無庸置疑地，從校園到監獄的管道，可說是建立在種族歧視校規的實踐之上。所有針對嚴酷校規的研究均顯示，這種校規通常都被使用在有色人種的孩童身上。2013年全國有色人種協進會法律辯護基金管理機構（NAACP Legal Defense Fund）對德克薩斯州布賴恩的Bryan Independent School District學校提起控訴，指控該校因為擾亂秩序或口出穢言等原因便發違規通知書給高中學生，且儘管黑人學生只佔該校總人數的21%，卻有46%的違規通知書是發給非裔美籍學生。不謀而合地，美國司法部（Department of Justice）也質疑密西西比州Meridian地區的主要非裔美籍學校，只因最輕微的違規事件便將學生送往青少年觀護所。

在更廣泛的意義上，根據National Women’s Law Center的資料顯示，非裔美籍女性被停學的比率比他們的白人同儕要高出5.5倍；而根據美國教育部（U.S. Department of Education）的資料，有18%的非裔美籍男性曾被退學，相較之下白人男性被退學的比率只有5%。甚至年紀只有五到六歲的孩童都有可能在學校被上銬或逮捕，今年稍早在邁阿密便有孩童因為和老師發生口角而被上銬後帶離學校。而且，會受到此種嚴厲對待的多半都是有色人種孩童。

我們不需要花很多功夫就能想像，用武裝教師處理頑強的學生，只會讓即使是有遵守校規的人，仍因為恐懼及種族歧視而選擇發射他們的武器。即便是警察──顯然有接受火器及觀察犯罪行為的訓練──射擊和槍殺黑人的比率都已經令人擔憂，警察開槍的原因往往都是畏懼這些孩童或誤以為這些孩童有武器。而且他們很少──如果曾有過的話──為這些後果負責。我們有理由相信，武裝教師們會和警察做出同樣的反應，而且事後一樣能免除所有刑罰保住教職。就在上週末，佛羅里達州參議院以各種方式提前為武裝教室的法案辯護──不理會Parkland槍擊案倖存者及其家庭的反對。超過24位黑人律師，特別敏銳地注意到讓教師武裝自己是個「將導致災難的處方」。他們說的沒錯。

如同我在和安娜．德弗．史密斯討論她的影劇時所指出的，從學校到監獄渠道的出現，代表社會選擇投資在有色人種的犯罪行為。這些投資──將孩童關在監獄裡、如同成人犯罪一樣地審判他們、以及擴大司法正義系統以便處理及關押中輟生──將會以其他我們可以做到的選擇為代價：增強加固校園內心理健康及社會扶助的資源、父母親的支援、以及早期介入最需要幫助的孩童。從學校到監獄的管道對孩童而言並非無可替代。它的建立是有意識的政治選擇，以及一種實行上多半只影響有色人種小孩的默認。

這也就是為什麼我們無法忽略讓教師武裝自己這個瘋狂的提案。短短數十年前，發刑事罰單給僅僅是口出穢言的學生還是超乎想像的。30年前，做出這類違紀事件的學生會被送到副校長室。但那都是過去的事了。現如今，我們必須強硬且義無反顧地反對要求教師武裝自己的提案。對於有色人種學生或清楚或隱晦的偏見，促成從學校到監獄管道的建立，而因此需要付出的賭注是難以忽略的高。

在《Notes from the Field》劇中最動人的橋段中，一個美國原住民部落出身的法官Abby Abinanti，為如何對待最擾人的問題孩童提供了一個有智慧的建議。她表示當孩子破壞、打破規則，我們該做的並不是把他們推開，而是要吸引他們「更靠近」。

顯然瑪喬裡．斯通曼．道格拉斯（Marjory Stoneman Douglas）中學以及其他的中學教師就曾試圖這樣輔導Nikolas Cruz許多年。我們需要探討為何這些介入最終都失敗，以及投資那些能有效找出及處理像Cruz這樣從很小便有身心理有障礙的學生的方法。拉近與這些孩子的距離，而非將他／她們推入暴力與自殘的循環。

當孩子們如臨深淵之際，現在正是時候努力思考到底什麼樣的方法能有效幫助、保護他們。但我們的總統堅持投資教師們變成武裝保全來巡邏校園，這是最有敵意以及最不顧這個國家孩童的行動方式。而我們將會明白──從一開始即是──那些有色人種的孩童將成為這項法案的第一批受害者。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九