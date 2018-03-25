把羞恥心放一邊，「摳鼻子」對身體健康不好嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：劉松宏

大多數人會同意摳鼻子是不得體的行為。但有一項針對駕駛人（他們似乎是覺得沒人能隔著玻璃看見內部）的非正式觀察顯示，許多人會在別人看不見的時地摳鼻子。

姑且把用指節深入鼻孔這一低俗動作所挑起的羞恥心放一邊，摳鼻子真的對健康有害嗎？

「人們首先擔憂的便是指狀創傷，這個特別的詞彙是專用來形容摳鼻子導致流鼻血。」肯塔基大學（University of Kentucky）耳鼻喉科助教兼咽喉手術主任Brett Comer醫師表示。Comer指出，鼻腔內側的皮膚相較外側脆弱許多，因此更容易受傷。

一旦傷害造成，鼻腔內側自我修復的速度也十分緩慢。Comer表示，刮削鼻腔會使其結痂或癬並導致發炎，需要兩周才能痊癒。他說：「你會感覺到那些硬塊，然後又想把它挖出來，於是造成更多的傷口與更多的痂，導致你無法停止摳鼻子。這是一種惡性循環。」

科羅拉多大學耳鼻喉科助教Vijay Ramakrishnan醫師指出，我們還必須考量摳鼻子可能帶來的感染。指甲內側是細菌的溫床，所以如果摳鼻子的方式太過頻繁或粗魯以至於擦傷鼻腔內側，聚集在指尖或指甲的細菌便會侵入傷口。「嚴重的感染很罕見。」Ramakrishnan表示。但表面的感染以及充滿細菌的膿包──又稱作膿腫──並不少見。

將手指戳進鼻子裡也可能使你生病。感冒與流感細菌需要想方設法進入人體才能感染人類，而鼻孔便是少數幾個能讓細菌進入人體的通道。如果你在外一整天──搭地鐵、逛街購物、握住各種門把──然後還決定把黏滿細菌的手指塞進鼻孔，那你可能也需要在塞進去之前擦拭一下你的手指。

Ramakrishnan表示，在極端的案例中，摳鼻子甚至可能損害鼻中膈，那是一塊分隔兩個鼻孔的軟骨。他解釋，每次摳鼻子都是在磨損內黏膜以及下方的鼻中膈，像在那之上挖個洞。他的研究顯示這類隔膜穿孔會導致疼痛、流鼻血、以及其他症狀，並且通常難以痊癒。

但這也不是讓公共衛生組織整日擔憂的原因。若在社會上引來的尷尬不足以阻止你摳鼻子，那麼在健康上的疑慮應該可以成為一個更好的理由，促使人們改掉這個習慣。

什麼樣的戒除法最有效呢？你可以用ok繃纏住最常用來摳鼻子的那根手指，好幫助你意識到自己的動作。若鼻子感覺非常癢或乾燥導致你真的很想摳鼻子，Comer建議可以向鼻腔內側噴生理食鹽水，並在晚上使用濕潤器。

若你已經陷入方才提過的「摳鼻子──流鼻血──結痂──繼續摳鼻子」的循環，Comer則建議擦一層薄博的精鍊凝膠在發炎的部位。這麼做可以保持患部濕潤，有助於康復。修剪鼻毛也能降低發炎的機率，因此比較不會有迫切要摳鼻子的需求。

而若能維持不去動鼻子的狀態幾周，應該就能擺脫這樣的摳鼻子循環。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航