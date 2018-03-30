關於抹茶的二三事：抹茶跟綠茶的差別在哪裡？

文：ALEXANDRA SIFFERLIN

譯：張書豪

綠茶長期以來一直是健康飲食推薦的飲品，不過方興未艾的抹茶正逐漸風行，以下是一些你應該知道的，關於抹茶的二三事。

什麼是抹茶？

抹茶是綠茶的一種，其製作是採收新芽茶葉並把它們磨成明亮的綠色粉末，接著再以熱開水攪拌。它和一般的綠茶不同，綠茶是讓茶葉在水裡浸泡後移除。喝泡好的綠茶「有點像是煮菠菜，然後拿掉菠菜，只喝它的湯，你會獲取一些營養物，可是你卻丟掉了最營養的部分。」露易絲．切德爾（Louise Cheadle）這麼說，她是抹茶飲用指南（The Book of Matcha）這本書的共同作者，也是茶豬豬（teapigs）這家英國茶公司的共同擁有人之一。至於抹茶，你喝的是全部的茶葉。

抹茶的葉子生長在綠茶樹的樹蔭下，樹蔭可增加葉子的葉綠素含量，也使它明亮鮮綠且充滿營養成分。這些葉子用手採摘，並去除其莖脈，根據切德爾的說法，它們用傳統方法以花崗石磨碎成最好的粉末。她說：「研磨葉子要花一個小時，而且為了保護其養分，通常都在黑暗中作業。」

她又說道：「最好的抹茶來自日本。抹茶在日本已經好幾百年，並形成日本傳統茶道的一部分。」

抹茶有何好處？

如同其他綠茶一般，抹茶含一種稱為兒茶素的抗氧化劑，而抹茶的兒茶素等級最高，稱為表沒食子兒茶素沒食子酸酯（epigallocatechin gallate ，以下簡稱EGCG），它被認為對人體有抗癌效果。許多研究已將綠茶和各式各樣對健康的好處連結一起，譬如幫助預防心臟疾病、第二型糖尿病和癌症，甚至促進體重減輕。不過要注意的是，這些研究顯示的益處，大部分不是來自臨床試驗而是來自人群研究。研究人員觀察一群喝綠茶的人，再將他們和一群不喝綠茶的人的健康狀況做比較，研究結果顯示茶和較好的健康有關聯，可是因果關係尚未得到證實，而抹茶的研究甚至比綠茶更少。

儘管如此，還是有一些有趣的發現，一項在2014年研究有關茶和血壓之間關係的發表，觀察25個隨機對照的試驗。報告顯示當人喝茶12星期，特別是喝綠茶，他們的血壓呈現顯著下降。另一項在2011年的研究則顯示，喝綠茶似乎與較低濃度的有害低密度脂蛋白膽固醇（LDL cholesterol）有關係，不過尚需要更進一步的研究。因為抹茶是一種綠茶，他們可能也有類似的好處，可是還沒有足夠的研究能支持這樣的主張。

抹茶和綠茶相比如何？

一般綠茶和抹茶都含咖啡因，不過比咖啡或紅茶少，而抹茶的咖啡因含量似乎又比綠茶多，也含較多的EGCG。有一家獨立試驗團體──消費者實驗公司（ConsumerLab.com），於2015年測試抹茶產品，發現每份抹茶含有17毫克至109毫克的EGCG，相較之下，綠茶平均的含量是25毫克至86毫克的EGCG。抹茶粉每克兒茶素含量較綠茶多，它也確實比較貴：最便宜的抹茶粉目前是以2.31美元的價格購買200毫克的EGCG，而同樣數量的綠茶只要27分美元。若與抹茶粉比，採用茶包型式的抹茶，其EGCG的含量明顯較少。

消費者實驗公司的總裁托德．庫柏曼博士 （Dr. Tod Cooperman） 表示：「（喝抹茶的）整個氛圍的一部分就是此乃一種體驗，不過你為了那樣美好的體驗要付出不少的代價。」

抹茶喝起來的味道如何？

切德爾說：「優質的抹茶是鮮綠色且質感滑順，而品質一般的抹茶會是黃色且摸起來有顆粒感，來自茶樹叢中較硬的葉子。」葉子的品質影響口感，好的抹茶一點也不苦，甚至略帶一種甜甜的味道。

你應該關心抹茶中的鉛嗎？

綠茶中含鉛一直是人們關注的問題，庫柏曼說：「對鉛而言，綠茶就像是一塊海綿，多年来，我們發現綠茶中含量相當高已不足為奇。」

可是消費者實驗公司的試驗已發現，即使製作綠茶包所採用的茶葉含鉛，它似乎沒有被水吸收。庫柏曼說他的團隊相當關心抹茶的鉛含量，因為人們喝的是研磨的綠茶葉而不是茶包。然而，他們的試驗顯示，在他們試驗的六種暢銷抹茶品牌，包括DoMatcha、Encha Organic Matcha、Rishi Teahouse Matcha、Teavana Imperial Matcha、Kirkland Signature Green Tea和The Republic of Tea Double Green Matcha Tea，這些抹茶粉沒有被鉛或其他重金屬污染，也不含殺蟲劑，到目前為止，庫柏曼說他不覺得目前在美國本土銷售的抹茶中，含鉛量是一種風險。

庫柏曼說：「你可以安心地喝抹茶，雖然我們還沒有針對每一個品牌都試驗，但我們試驗過的優質品牌都是沒有汙染的。」

如何調製抹茶？

抹茶粉和熱開水要一起攪拌，建議你使用濾茶器，將抹茶篩進碗裡，以免結塊，再來加溫開水並攪拌。（通常這是用一種竹筒作成的攪拌用具稱為茶筅（Chasen）。）攪拌過程會產生泡沫茶，再倒入你的杯子，有一些人會將其他熱飲加到抹茶粉裡，譬如加入牛奶，就成為抹茶拿鐵。這邊是一段關於如何調製傳統抹茶的影片。

切德爾說她隨身帶著抹茶粉，這樣她就可以調製一杯手搖飲料或奶昔。抹茶粉也可以加到其他食物，像是麵包和糕點，增添食物的顏色和風味。

抹茶有副作用嗎？

喝綠茶和抹茶被認為是較健康與安全的，可是對咖啡因敏感的人，應該要明白這兩種飲料都含有不少的刺激物。於2016年，世界衛生組織也將喝咖啡和茶等熱飲和較高風險的食道癌連結在一起。然而，這項風險遠低於其他原因造成的癌症，譬如抽煙。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航