1988年情境喜劇《風雲女郎》如何為今天的女性鋪路？

文:Joy Press(著有《Stealing the Show: How Women are Revolutionizing Television》,於上個月出版)

翻譯:Wendy Chang

1988年秋天,情境喜劇《風雲女郎》(Murphy Brown)在有線電視首播,當時美國正經歷一場文化戰。宗教力量嘗試著要扭轉好不容易在1960-70年代得來的民權、女權和同志解放,反對積極平權措施(affirmative action) 、下流藝術和墮胎權。如果說蘇聯是當時美國最大的外患,內憂則是多元文化主義和自由主義,這兩者是一個國家走下坡的墮落象徵。「家庭價值」變成爭取權利時的主要訴求,如同現在副總統彭斯(Mike Pence)表示應該要在「我們的時代」終止合法墮胎。

在保守派評論家Pat Buchanan描述的「美國靈魂戰爭」中,《風雲女郎》的主要角色墨菲布朗曾引爆一連串討論。她是一名未婚的新聞記者,資深創作人黛安・英格利許(Diane English)描述她「生活得像個男人,卻從未因此感到抱歉」。墨菲總是穿著優雅地訂製服,就像她的盔甲一般,所有的精力都用來對付權力濫用。貪汙的政客、產業內骯髒的高層,電視劇的劇情總能呼應現實世界的新聞頭條,墨菲堅忍的獨立氣息以及一針見血的言詞,讓傳統電視上女性應有的形象蕩然無存,將所謂的職場女性個人具體化,震撼著道德多數派(Moral Majority)。

當時的文章和電視新聞雜誌反覆檢視著「職業婦女不能兩者兼顧」的說法,女性的野心是否會讓個人幸福付出巨大代價。《風雲女郎》重新架構了對話,演出了廣大美國女性的抱負,在工作和孩子間努力取得平衡的樣子。英格利許曾告訴我這個故事的靈感來源,其實是因為拜訪一位剛當媽媽的編輯:「她打開抽屜,裡面已經有嬰兒的小睡袋,然後把寶寶放進抽屜中。我那時就覺得:這應該是墨菲會做的事。」

英格利許當時決定節目第三季的結尾將是墨菲意外懷孕、再三思考後決定以單親媽媽的身分養大孩子,這讓當時的美國副總統丹・奎爾(Dan Quayle)指出這個角色對美國女性來說是不良示範。1992年奎爾和老布希(George H.W. Bush)搭檔、尋求連任,在活動中奎爾表示墨菲「獨自撫養小孩,只把它當作另一種生活選擇,此行為是嘲弄父親角色的重要性。」從此,這個虛構角色成了選舉期間的重點墨菲要不是個女性主義模範,就代表著自由主義的「文化菁英」,完全取決於你的政治傾向。

藉由這種極端、期望可以激起共和黨保守倉的手法最後失敗了:柯林頓(Bill Clinton)最後贏得1992年大選。英格利許回想當初柯林頓邀請他參加就職典禮時說到:「是你的粉絲讓我當選。」而相關的爭議並沒有打擊節目的收視率,反而有7,000萬美國人看著墨菲在戲中生下孩子。

研究《風雲女郎》的歷史,一邊撰寫女性節目統籌(showrunner)的書籍,我很驚訝這一切抗戰似曾相識。主演角色已經不同,但我們現在正在經歷的文化戰,可能比1980年代末期到90年代早期更加來得殘酷強烈,也無難怪CBS決定重新開拍《風雲女郎》。

30年過去了,但美國似乎仍困在無止盡的循環中,當年我們有老布希和奎爾對家庭價值和福利女王(welfare queen)表示絕望,現在則有川普(Donald Trump)描述他的女性對手是「好個齷齪的女人」,帶著厭女主義一路坐到白宮辦公室內,他旁邊還有副總統彭斯,整天想要砍掉大家選擇是否要生育的權利,身為一個忠貞的福音教派信徒,拒絕跟任何女性單獨用餐,除了自己的妻子之外,可能他會覺得《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)根本是烏托邦吧。

CBS宣布要重新開拍《風雲女郎》的隔天,共和黨參議員參選人Courtland Sykes公開聲明表示:「我不希望我的女兒們長大後變成一個工作狂女妖,拋棄家庭生活、孩子和家庭幸福,變成令人害怕又厭惡男性,同時又固執的女性主義怪物。」Sykes說的可能是指墨菲,也可能是任何近年來豐富電視圈的強勢女性角色作品,包含《瘋狂前女友》(Crazy Ex-Girlfriend)、《閨蜜向前衝》(Insecure)、《單親辣媽》(SMILF)、《大城小妞》(Broad City)、《糖廠女王》(Queen Sugar)、《透明家庭》(Transparent)、《實習醫生》(Grey’s Anatomy)、《怪咖婦產科》(The Mindy Project)、《勁爆女子監獄》(Orange is the New Black),裡面描繪了複雜又尖銳的現代女性特質,諸如《女孩我最大》(Girls)中的漢娜・赫法斯和《單親辣媽》中的布里基特・博得,這兩個角色也如墨菲一樣,接受突如其來的單身母親身分,具體化的形象嚇壞了川普的支持者:對於性慾感到自在,並不擔心需要男性的同意支持。

英格利許將《風雲女郎》視為風潮的延續:「馬洛・托馬斯的《那個女孩》(That Girl)是開端,接著是《瑪麗泰勒摩爾實境秀》(The Mary Tyler Moore Show),我們接在後面,有如鎖鏈般串起。」現在的小螢幕充滿著墨菲的女兒們:好勝、無畏、勇敢的女性主義者們,在現實世界也是如此,從 #MeToo大舉揭露性侵醜聞和職場毒瘤,到大批的女性今年投入選戰,創下破紀錄的數字。墨菲布朗現在為勝利而回歸,具象徵性的人生也將有新篇章,這是再適合不過了。

