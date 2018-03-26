哥大物理教授看霍金：重新定義真實世界法則的偉大頭腦

文：Brian Greene

翻譯：Wendy Chang

我在哈佛大學念大二時，同為物理系的同學們很興奮地討論一則傳聞：史蒂芬・霍金（Stephen Hawking）要來物理系最有名的「莫里斯洛布與大衛李講堂」（The Morris Loeb & David M. Lee Lectures）擔任講師，我假裝跟他們一樣興奮，但說實話當時我根本不知道霍金是誰。當時是1980年代早期、《時間簡史》（A Brief History of Time）還沒出版，所以對大部分的物理人來說，霍金還不是霍金大師。謠言後來成真，幾周後哈佛的物理人成群擠入最大的演講廳中，都想要聽霍金討論相對論和宇宙起源。

雖然他的行動能力只剩下動動手指、轉轉眼睛，但當時他仍然可以講話，聽起來像是一段輕柔單調的喃喃自語，很難聽清楚。霍金的研究生受過訓練，能夠理解他的意思，坐在離他輪椅幾英吋外，聚精會神地聆聽，輪著複述霍金的話給屏氣凝神的觀眾們。他緩慢的語速讓我可以跟得上內容，不然可能覺得挫折，整場下來感覺非常棒。我好像在宇宙和時間交界飛翔，不受到坐定的身體禁錮。

如大家所知的，霍金深受肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）所苦，雖然疾病會摧毀運動元神經，但是認知功能並沒有影響。他從原本一般物理學者會用的工具——筆、紙、白板、電腦，轉而使用靠著心智即能完成的圖表和圖像，如此繼續他的研究，最後看的比過去所有人都還要遠，他的眼界照亮黑洞的深淵。

黑洞並不是霍金發現的，但他推動了一場革命，改變我們對黑洞的了解，直到今日仍在進行。20世紀初期，我們從愛因斯坦的重力理論（也就是廣義相對論）知道，如果你將足夠大的物質塞進足夠小的區域，那麼引力將無比大，所有的物質都無法逸出，即便是光線也一樣，所以重力集中的區域就會陷入黑暗，最終消失於黑暗。

1970年代，霍金利用20世紀前半起發展起來的量子力學重新解釋了這個理論，量子力學是一種數學上描述電子與光子等粒子行為的絕佳原理。霍金的發現令人驚奇，連他自己一開始也不相信，透過量子運動，粒子可以穿透黑洞表層，形成向外流動的光束，讓黑洞看起來是在發光、甚至爆炸。換言之，黑洞並不是全然的黑暗，而是會散發輻射，然而目前為止尚未觀察到「霍金輻射」，而且這種輻射對典型的黑洞來說作用不大，不過普遍仍認為霍金的分析是正確的。

霍金的研究結果不只在黑洞上，也揭開了量子宇宙中空間、時間和引力的奇特性質，這在過去已讓物理學家們興奮，又感到著迷和挫折超過四十年。他的見解不僅令人驚嘆，更走在時代尖端，比如我們居住的三維空間可能類似於立體投影，意思是我們周遭存在一個二維的面，上面發生的所有事經過投影後正是我們現在生活的三維空間。這個理論稱為全像原理，是現代物理學中最奇怪的思想之一，也是科學家們在仔細思索霍金輻射、研究落入黑洞邊界的物質資訊後，發展出來的理論。現在許多人認為若要達到愛因斯坦的理想，找到可解釋一切自然力量的單一理論，全像原理至關重要。

幾年前，霍金曾在紐約擔任世界科學節的年度大師，當我們陪他穿越重重嘉賓、媒體、攝影記者，大家爭相目睹他一眼，擠到水洩不通，有那麼一個瞬間好像回到世界原始起點，然而霍金依舊散步般走過，我記得當時曾疑惑：他神遊到另一個世界了嗎？進入另一個讓他擺脫喧鬧的心理境界了嗎？他的思緒停在黑洞邊界嗎，縮短他在那邊的時間，再安全回到地球嗎？我永遠不會知道答案。但是我現在想起來，會寧願想像他在思索早些年的一個演講，當中他反省了我們身為動物的過去，中肯又直接地道出人們存在的意義：「我們不過是平凡小星球上進化的猴子，但是我們了解宇宙。這讓我們變得不一樣。」我們是如何的特別，才能在平凡小星球生活的同時，還有一顆偉大的頭腦重寫真實世界的法則。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰