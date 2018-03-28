研究：些微的焦慮讓你的記憶力更清晰，勝過完全不焦慮

文：Amanda Macmillan

譯：高子媁

焦慮有機會帶來一線希望！新的研究指出：在新環境中感到焦慮能讓你記憶力更加清晰。然而過度焦慮則會有反效果，它會弱化回憶能力，並使人將回憶中一些中性細節帶上負面色彩。

共同作者加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）的心理學教授麥菈．費爾德南斯（Myra Fernandes）於《腦實驗》（Brain Sciences）期刊發表的新研究，再度證明些微的緊張是一件好事。她表示：「它使你的感官更敏銳，讓你注意到原來可能不會注意到的細節。若你之後要嘗試去記住事情，這會是一項優勢。」

費爾德南斯說，但它也顯示焦慮會讓人戴上有色眼鏡去看記憶中的事件、互動和對話。她補充，當焦慮達到一定的程度，不但不會讓人更融入當下或留下強烈的記憶，反而會讓人抽離當下的情境。

共計80名心理系大學生參與了這項研究。他們拿到一張標準篩選問卷，以測試他們每天焦慮的程度。問卷中的問題例如：上週多常發生嘴巴乾澀或顫抖的狀況。即使這群學生的焦慮程度都被評斷在可自我控制的範圍，他們仍被分為「低度焦慮」和「高度焦慮」。（那些被診斷出患有臨床焦慮症的學生已被排除在這份研究之外）

接著，這群學生被要求記下一連串在螢幕上一閃而逝的單字，並回答有關其拼音或字義等簡單的問題。有些字顯示在一些如車禍等負面圖片上，而有些則顯示在一些中性圖案上，例如船或房子。之後，這群學生被要求回憶那些在實驗中出現的字。觀察整個研究過程，並沒有因為他們的焦慮程度不同而有不同的表現。那些低度焦慮者較擅長記憶某些單字，而高度焦慮者則在記憶其他單字上表現較佳。

然而之中卻有一個耐人尋味的差異。研究者指出，比起與中性圖像一同顯示的單字，與負面圖像一同顯示的單字更容易讓人記憶猶新。如同之前的研究顯示，帶有情感的訊息可以使記憶更強烈。但是這個結果只針對高度焦慮者，推測是因為他們較容易受到這種影響。費爾德南茲表示：「他們的記憶帶有更強烈的感情連結，因此更容易記住。」

費爾德南茲說，大致上我們可以說焦慮的人比起不焦慮的人更容易記住事情，特別是在比較情緒化的時候。但這仍有其壞處，它顯示人們如何使用「負面回憶模式」回想事情，而這可能導致記憶偏差。費爾德南茲認為，「對於高度焦慮者，這些帶有情感訊息的背景往往會使他們對於那些單字帶有負面印象，即便那些字原來可能只是一些中性單字。」

另一位共同作者克里斯特．李（Christopher Lee）表示大部分的人在某種程度上都有經歷過這種記憶偏差。他說：「假設你度過了最糟糕的一天，睡過頭、滑倒而掉到泥淖中。經歷這些後去星巴克，當店員只是問了一個最簡單不過的問題，像是你的摩卡需不需要加鮮奶油時，可能你對他的印象就會是沒禮貌或差勁，即便他並沒有那樣的意思。因為當時的你已陷入非常負面的心態。」

李說，這項研究指出，當你越焦躁時越容易陷入這種狀況。他提到：「我認為這項研究的重點在於要注意你提出的記憶偏差，並了解它如何影響你後來看和記憶的事物。」

費爾德南茲表示，高度焦慮對於記憶同樣會有其他關鍵性的影響。「我們從研究中認知到他不只讓我們戴上有色眼鏡看我們的記憶，也影響到我們如何接受這件事。超過一個臨界點之後，它讓我們封閉自己、沈浸在那個狀態，而非認真地觀察周遭發生的事物。」

她認為，總體看來，些微的焦慮可能還是勝過完全不焦慮，尤其是在一些重大的事情之前，例如重要的會議、比賽，或是有意義的活動，例如婚禮。「緊張一點可能會讓你更容易記住接下來所需要的資訊」，她說。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航