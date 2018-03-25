《天使在美國》：以同志生活呈現一個新時代的經典舞台劇

文：Lily Rothman

譯：劉松宏

當安德魯・加菲爾德（Andrew Garfield）和納坦・朗（Nathan Lane）主演的戲劇《天使在美國》（Angels in America） 在今年1月26日重回百老匯，它要面臨的是和25年前首演時非常不同的世界。這些年來，人類免疫缺陷病毒 （HIV） 和愛滋病 （AIDS）——在東尼・庫許納（Tony Kushner） 的敘事詩作品中大量提及——已經不再等同於「死亡判決」，而LGBTQ社群也在美國和其他地方贏得了許多重要的政治勝利。但就如同納坦・朗最近對時代雜誌所述，這不代表該劇無法給2018年的世界帶來有意義的教誨。

政治層面永遠是《天使在美國》在歷史上之所以如此重要的原因之一。時代雜誌的William A. Henry III在1992年末首次評論該劇，當時該劇已經在舊金山首演、於倫敦獲獎無數、並且在洛杉磯連續演出——這些都發生該劇在1993年於百老匯開演之前。雖然他認為有些部分的演出「過於平淡」，但其評論仍清楚道出《天使在美國》之所以會造成如此轟動並非浪得虛名：

這一季最令人期待的美劇，給人的主要視覺印象是高聳的牆壁，就像某些希臘復興式政府建築的龐然外觀，有著兩道由上而下連續的鋸齒狀裂縫。在做出評論之前，這些象徵——這些外觀上可見的裂縫終將崩裂敞開——傳達肉體腐朽與革命式社會抗爭的靈光，驅使東尼・庫許納寫出七部劇長半小時的敘事詩，內容關於愛滋病、同志自由、以及雷根世代道貌岸然的偽善的垮台……

Henry解釋，該劇會爆紅的一個主要原因便隱藏在《天使在美國》的預設背後，那就是以同志生活的文化描述呈現了一個新時代：「作家以及愉快的觀眾反映了人們在看待同志的態度上，有著和對待黑人以及女性相同的進步：一個世代尋求同理，下個世代所求正義；而與庫許納同世代的人則直截了當地宣揚著平等，並摒棄任何爭論。」

大約一年後Henry再次報導該劇，這次是完整版的百老匯舞台劇，總共包含兩個部分《千禧年降臨》 （Millennium Approaches） 和《重建》 （Perestroika）。其票房非常成功——儘管先前《重建》這部作品深陷幕後工作的泥淖，從劇本改寫到Henry稱作「舞台狂躁 （stagehand mania）」的問題都困難重重——打破先前擔憂該創作主題只能吸引小眾觀眾的疑慮。

而且正如同部分評論所指出，該作品有著「舉足輕重的地位」：

不同於該年代劇院裡其它同志自作多情的作品，該作獲得了主流社會的認可。《天使在美國》不只是第一部以同志為主軸而獲得普立茲戲劇獎 （Pulitzer Prize for drama） 的作品，它還超前時代地在美國歷史上首度以同志的問題為核心，探討軍隊中關於同志的爭論。除此之外它用攻擊性的表現方式蔑視羅納德・雷根 （Ronald Reagan） 以及共和黨主義；摩門教徒及其佈道行為；以及將身負律師及交易員二職的羅伊・孔恩 （Roy Cohn） 視為邪惡份子，孔恩欺凌同志但自己也是一名未出櫃的同志，他還是共和黨高層並影響不法交易超過三十年。《天使在美國》打破了政治性戲劇無法獲得市場青睞的定律；相反地，它魅力十足地重新定義了戲劇在政治討論中的地位。令戲劇支持者們振奮的是，《天使在美國》為戲劇創造的熱潮可比擬最具話題性的音樂劇。而尤其重要的一點，《天使在美國》證明了即使在電子紀錄而非現場演出占優的流行文化中，戲劇依然能有一方天地。

這也正是為什麼儘管這齣戲劇的製作過程十分艱困，且無論是劇本或是演出都經過最吹毛求疵的檢驗——比如說Henry發現第二幕慷慨陳述有關世界的理念時機過早，應該要改成能讓觀眾們自然地領會——幕後製作團隊對此成果依然只感到欣慰。

「現在來看過去的五到十年，我們不會去回首劇本脫稿或金錢花費造成的焦慮。」劇場經營團隊的負責人暨1993年作品的出資者羅喬・蘭德斯曼 （Rocco Landesman） 這麼告訴時代雜誌。「我們只會記得自己是該世代最重要的劇作《天使在美國》的製作者。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航