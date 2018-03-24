霍金長久而絢爛的一生，在漸凍症史上同樣是科學奇蹟

文：Jamie Ducharme

譯：高子媁

天才物理學家史蒂芬・霍金於3月14日去逝，享壽76歲，這世界上又因此少了一位最聰明的科學家。

霍金死於肌萎縮側索硬化，或稱之為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（ALS），是一種神經與肌肉會隨著時間而退化的神經退化型疾病。他第一次被診斷出罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症是在五十幾年之前，也就是在他21歲時，被告知只剩五年的壽命。他的長久而絢爛的一生，和他的發現及提出的理論同樣被視為科學奇蹟。

讓我們來了解一下「肌萎縮性脊髓側索硬化症」，並知道霍金為何能與病魔抗爭如此之久。

什麼是「肌萎縮性脊髓側索硬化症」？

根據漸凍人協會（ALS Association）表示，肌萎縮性脊髓側索硬化症，也稱之為「盧．賈里格症」（Lou Gehrig’s disease），是一種漸進式神經衰退型疾病，使運動神經元，也就是腦和脊髓中細胞控制肌肉功能的細胞退化，讓人出現行走困難、說話障礙、吞嚥困難和呼吸困難等症狀。根據梅奥醫院（Mayo Clinic）表示，漸凍人的初始症狀包含言語不清或肌肉無力、抽搐，並且會隨著時間惡化。漸凍人協會說明，每位患者惡化速度可能有所差別，但平均存活時間為確診後三年。

雖然漸凍人症無法根治，但可以透過藥物、物理治療、職能治療和言語治療緩和病情，有些病患也需要呼吸器輔助。

誰會得到肌萎縮性脊髓側索硬化症？

梅奥醫院指出，雖然部分病患似乎是由遺傳因素造成，但大部分的病例中，醫生們無法斷言肌萎縮性脊髓側索硬化症是由哪些原因造成。它更表示，漸凍人症通常發病於40至60歲，而至少在65歲之前，男性似乎比女性更容易罹患此症。

霍金的長壽有多稀有？

這種案例相當罕見。漸凍人協會表示，只有5%的漸凍人活超過20年。即便北美洲最長壽病患的加拿大人史蒂芬．威爾斯（Steven Wells），在確診之後也只活了將近40年，活超過50年的可說是前所未聞。

漸凍人協會首席科學家露西・布魯金（Lucie Bruijn）說：「這是相當罕見的。」並補充她從未聽聞任何活得比霍金還久的漸凍人，且霍金還能逃過大部分漸凍人症患者後期都會面臨的癡呆症狀。

霍金如何與肌萎縮性脊髓側索硬化症共存如此之久？

布魯金表示研究者並無法確定原因。她說：「肌萎縮性脊髓側索硬化症非常複雜，每個病例都截然不同。我們與全球的團隊合作研究龐大的病例，試著去了解每個病患的臨床治療過程、病患的遺傳基因序列以及他們所接觸過的東西。」他們試圖透過這些資訊找到解答。

布魯金說明，由於長壽病患的紀錄數量過少，以至於無法得出確切的結論說明霍金和威爾斯如何存活這麼久，雖然可能就是與基因、環境和臨床照護等綜合因素有關。她更表示，這也可能與受疾病影響的運動神經元有關，比起大腦和脊髓中的運動神經元，控制眼球運動的運動神經元較擅長抵抗肌萎縮性脊髓側索硬化症。而了解這些細胞如何對抗死亡，有助於讓科學家研究出如何讓病患活得更長久。

布魯金說：「那些運動神經元和大腦、脊髓到底有何不同？我們仍無法找出答案，但我相信我們可以從中找出線索。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航