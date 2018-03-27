Instagram正在摧毀藝術？美術館祭出「禁止拍照」時段

文：Katy Steinmetz

翻譯：Wendy Chang

週三的晚上，一個女人說：「要擠過去也太難了。」她胸前緊握著手機好像傳教士捧著聖經一般。

她所在的地方是舊金山笛洋美術館（de Young Museum），十呎之外有一團美麗的花，可是如果要拍照，就必須穿越重重人群，其他參觀者也正爭先恐後要往前擠，很多人根本無法進入這個長廊，還有人用包包和手臂撞開人群，只為了拍一張照片。一位在人群後方的參觀者表示：「你根本什麼都看不到。」

群眾會這麼瘋狂全是因為笛洋美術館的年度盛事——Bouquets to Art 2018花藝裝置藝術展。舉辦了34年的花藝裝置藝術展中，花卉藝術家要搭配現場展示的藝術品設計出不同的花束，藝術品從古代雕刻到現代雕像都有，一座花朵堆起來的塔是模仿畫家Gustav Grunewald畫作中迷濛的瀑布，紅色的佛朗明哥花朵以及霓虹藍的枝條則呼應達利超現實主義畫作中的女人，展覽不僅引人入勝，還可以拍照發在Instagram上，但這也正是問題所在。

愈來愈多人會用智慧型手機記錄下他們所有生活經驗，但同時也有人認為這樣的舉動根本是在破壞，不管是在婚禮上、音樂會裡、人行道上，還是花藝裝置藝術展中。近年來博物館已經收到上千則抱怨，表示展覽已經變成「年度花卉競購」，瘋狂的拍照行為和使用手機已經毀了他們的觀展體驗。

全世界藝術單位都正面臨這個問題，開放拍照是美術館對外最大的吸引力，但同時也造成美術館的常客惶惶不安。所以笛洋美術館最後做出妥協：3月13-18號，這六天中某些時段禁止拍照（只有六天是因為鮮花凋謝腐壞快速）。

笛洋美術館行銷溝通及顧客負責人琳達・巴特勒（Linda Butler）表示，有些人「想要維持美術館裡崇敬的氛圍，我們必須要尊重他們。」

星期三並沒有禁止拍照的時段，所以大家拍照的行為和後續引發的效應就很容易招致批評（即便大部分智慧型手機使用者後來會對自己的行為感到抱歉，作者也是一樣。）。成千上萬的人擠進展場看鮮花，會塞車是正常的，排隊隊伍十分散亂，很多人基本上只是要等待拍花束及畫作，坐輪椅的參觀者不得不等到休息時間才能進場瞄一眼，還有某些常客還可能會因此分心不小心靠在藝術品上。

茱蒂・斯威特（Judy Sweet）說：「你為什麼需要幫展覽的每件藝術品拍照？你回家還會看嗎？還是只是上癮？」她過去一直是花藝裝置藝術展的忠實粉絲，但自從群眾瘋狂拍照後就不再造訪，只有一次回訪是在2016年美術館第一次實施禁止拍照時段的時候。人們不斷爭論Instagram是否「扼殺了美術館文化」、展覽的價值是否為自拍而設，同時最常聽到的抱怨是：人們似乎忽略了真實體驗，因為他們忙著在相機裡留下證據。一份經常被引述的研究顯示當中的確有道理，忙著在展覽中拍照的人比起單純欣賞的人，較不容易記得他們看了什麼。

但這個議題比抱怨要來得複雜，特別是對那些經營美術館要吸引不同族群的專業人士來說。巴特勒知道並非每個人都喜歡走進美術館後發現一個「自拍天堂」，然而確實有許多人是如此，她認為笛洋美術館不能直接地去評判消費者花28美元買門票的動機，不管他們是花一個小時在畫作前面畫素描，還是只花五秒拍照、上傳社群媒體、再換下一幅，特別是當「分享生活經驗」的渴望在我們文化中變得普及，更不能去評判。「如果我們移除社群媒體、攝影，可能就會面臨曲高和寡的風險，最終會變成恐龍、老派過時。」

今年，美術館第一次在入口設立了拍照區，不同世代的群眾興高采烈地聚集在裝飾滿花朵以及掛有#bouquetstoart標語的「自拍牆」前，不僅減緩了美術館裡的擁擠程度，也成了展覽的最佳廣告。巴特勒說：「每個美術館都在思索你與智慧型手機互動的方式、時間點、程度，以及停止點。」她也解釋，館長在決定展出的藝術品時並不會考慮這個問題，但執行宣傳時就需要納入考量了。在她看來，最終的目標是要找到科技融入觀展體驗的方式，同時「不要破壞了實體經驗。」

若是過去喜歡聽導覽的人，就能夠理解科技能讓美術館體驗更美好、更受歡迎，即使想要靜靜觀賞筆觸的純粹主義者仍會不滿。舉例來說，新創公司Cuseum正在擴增實境裡擔任領頭羊：只要在畫廊揮揮手機，螢幕上就會出現泡泡顯示藝術作品和藝術家的名字，點擊泡泡就可以聽導覽，若這是製成標籤貼在牆上太過死板。重點是，創辦人Brendan Ciecko表示程式可以設定成參觀者所使用的任何語言，這也讓我們思考一個有趣的問題：你讓手機參與了這個體驗，從中更了解藝術品，是否也從中獲益呢？

Photo Credit: Reuters/達志影像

知名美術館的觀眾往往都是保守、有錢的白人，而Ciecko則認為對於使用智慧型手機的批評是「菁英主義的思想，對於任何打破傳統的事物嗤之以鼻。」如果科技能夠吸引人們到美術館，「這個世界從中獲得的就只有好處。」想想看：如果大家想要在社群媒體上獲得讚的渴望，最後成了資助新藝術品的關鍵來源，難道美術館沒有受益嗎？或這只是你一廂情願地想為任何情況辯護？

如果這是一場戰役，那根據跡象顯示，使用智慧型手機的群眾贏了。週三晚上大部分的人似乎都平常心對待拍照盛況，人們安靜地等待輪流拍照，也不擋到他人拍照。一名千禧世代的青年摩根霍澤雖然不喜歡拍照，但依然覺得很神奇：大家在拍照時都非常尊重彼此。她走近花束，讀著旁邊的說明牌，上面寫著花卉藝術家以及創作靈感來源的畫作，頓時間她定住了，她說自己並不是對於這股奇怪的氣氛感到受傷，而是抱歉，好像破壞了規矩。「我覺得自己好像擋到別人拍照。」

另一點，笛洋美術館只在每周五早上設定150分鐘的禁止拍照時段，而不是只開放150分鐘拍照。相較於周三晚上，周五早上的體驗更為平靜，有部分的原因當然是該時段為上班時間，不過也因為人們的行為也不太一樣。參觀者會安靜地在藝術品間移動，不會被不斷的拍照活動打擾到，守衛會掛著「禁止攝影」的識別證，如果有人試著要舉起手機，就會遭到制止。同樣類型的參觀者（比如茱蒂斯威特）就會特別在此時去美術館，這樣就可以自在地看展。

不過不是每個人都滿意，也有人會抱怨禁止拍照時段：「人們來看美術館，什麼都不知道，想要拍照卻無法，最後都很失望。」巴特勒繼續說：「你不可能滿足所有人。」這也是為什麼禁止拍照時段還在試驗中，評估是否能擴及到其他展覽。最終決定取決於美術館現在的測試和研究，了解人們第一次來圖書館的動機為何，以及在館內使用手機的方式。

巴特勒說：「每個走進美術館的人都從個人立場上觀望，想要獲得某種經驗。」笛洋美術館「可以成為獨處和冥想的場所，讓人將它視作大教堂。它也可以進行社會參與，有人它想要捕捉它，然後與全世界分享。」

如果你把參觀者拍照當作膚淺又心不在焉，那就錯了，它可以是創意練習，也是情緒充沛、值得留念的體驗，更可以激發生產力。以劇院設計者梅莉莎・沃特曼（Melissa Wortman）為例，她在星期五去看展覽，意外發現不能拍照記錄，覺得自己「被折磨」了。她說：我真希望可以拍這些畫面帶回去。她每年都會在自己作品中使用毛茛植物和玫瑰作為靈感，而這兩種植物在展覽中呈現的非常有藝術。

沃特曼說，她永遠不會刪除她以前看過的展覽照片，因為她能從中體會良多，並且每當她回顧時總能看到新東西。她有時會去比較不同年度的展覽，同一幅大瀑布的畫作可以給予同一個花藝家不一樣靈感，一年的作品較「殘暴」，另一年就較溫柔。裡面總共有120多種配對組合，來自眾多的花卉藝術家。她說：「只是一次消化完太難了。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰