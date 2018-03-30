「馬桶坐墊紙」對衛生真的有幫助嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：許睿洋

如廁時，有些人可能會懸空而不敢直接使用馬桶，有人會選擇在馬桶上墊上厚厚一層的衛生紙，更有人會選擇使用難以固定在馬桶座中央、又常常突然被水沖掉的馬桶坐墊紙。如果你屬於後者，或許你常常在想這樣額外的作為，是否能有助你預防某些細菌或疾病。答案是肯定的，但它預防的東西可能和你擔心的不盡相同。

美國范德比爾特大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）預防醫學教授威廉．薛佛納博士（Dr. William Schaffner）表示，「目前沒有真正的證據指出馬桶坐墊紙能預防疾病與傳染病的散布。」

薛佛納博士說，他能理解在公廁如廁前用坐墊紙覆蓋馬桶的直覺性反應。

然而，馬桶坐墊紙與衛生紙屬於多孔材質（porous），意指其表面具有足以使微生物滲透的孔隙。紐約大學醫學院微生物學與病理學教授菲利浦．蒂爾諾（Philip Tierno）說，「如果你是墊好幾層，或許還能提供稍微多一點保護。但除非馬桶座有非常明顯的髒污（有液體或可見的微粒），否則你要因此染病是相當罕見的。」

他與薛佛納博士都說，目前並無足夠的證據指出公廁的馬桶座充滿會使人生病的細菌。事實上，研究指出，手機上的平均細菌含量約是馬桶的十倍。鑰匙、鞋帶、錢包和許多其他日常用品也佈滿許多細菌──至少與多數定期清潔的公廁馬桶座相比即是如此。

即使馬桶座上染有令人懼怕的「糞便細菌」，且這樣的細菌會沾到你的皮膚上，有害健康的事也不太可能發生在你身上。薛佛納博士解釋道，除非那個人生病，否則他或她的糞便細菌未必有害。此外，糞便細菌也得想辦法侵入你的體內──或藉由臀部的傷口，或經由你的雙手──才能讓你生病。

薛佛納博士表示，「這就是為什麼我們這麼強調手部衛生。」如果你在使用公共廁所後和吃飯前洗手，那麼你應該就沒有染病的風險。

蒂爾諾也重申這點，「洗手是保護自己最重要的方法。」並補充說道許多人都不徹底地洗手來預防疾病，「要用肥皂，並在沖水前用對自己唱兩次『生日快樂歌』的時間清潔雙手。」

使用多餘的衛生紙或馬桶坐墊紙也會造成額外的環境成本，包含用來製造衛生紙的紙張，以及沖掉與分解坐墊紙或衛生紙所需的水量。

除此之外，無論是否使用馬桶座，或許有一個理由會讓你坐著如廁。部分證據指出，懸空而未坐在馬桶上如廁的女性的尿量會有些微減少，可能會在一些婦科檢驗中導致不正常的結果。

薛佛納博士認知到使用公廁馬桶座與其是否乾淨或骯髒有關。如果其他人的尿液、糞便或口水殘留在馬桶上，那麼無論這些東西是否會讓你生病，你都不會想讓它接觸你的身體。

如果你擔心的是這些，薛佛納博士說：「坐墊紙能提供保障與舒適感。」

最後一道提醒：蒂爾諾說，沖水時，馬桶中含有的細菌會短暫地轉變成微粒與浮質並隨著水花濺起，因此盡可能離馬桶越遠越好。他說道，新型的低壓馬桶較不會濺起明顯的水花，但較舊且壓力大的馬桶則會如此。因此他表示，「當你沖水時，你最好準備好離開現場。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航