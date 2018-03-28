「劍橋分析」並不如它所聲稱的具有影響力

文：DAVID Z. MORRIS

譯：張雅鈞

過去幾周大眾對於臉書的憤怒，似乎多因為不當取得的用戶資料被用於影響2016年美國總統大選，特別是讓川普當選。畢竟，雖然過去十年不斷有人警告海量數據收集可能帶來的後果，但大眾似乎很少注意到這塊，直到科技利用爆料者描述的「武器庫」引發政治混亂、影響選民。

但一系列的報告顯示，無論臉書濫用其用戶信任的程度，劍橋分析公司（Cambridge Analyica）本身並不如自己聲稱的是個數據操作專家。《紐約時報》一年多前報導，該公司的執行高層承認，他們一直推廣可以描繪選民情緒輪廓的「心理變數」並沒有用於川普的競選活動；最近一家政治科技公司的主管則向商業雜誌《AdExhanger》表示，劍橋分析所使用的技術其實只是一般水準，即便「該公司希望客戶的對手落選，臉書或任何商業數據管理平台都還可以做的比它好。」

因此，雖然心理變數已經證明能夠影響消費者購買行為，但目前還不清楚能以何種方式影響選舉以及是否有效。一位操作政治精準投放的專家接受科技網站The Verge採訪時表示，他對於在選舉時透過臉書的「讚」了解選民的思維、對選民「灌輸海量的資料」是否真的能夠對選舉有戲劇化的影響表示懷疑。

而且雖然劍橋分析公司誇下海口，但有時無法兌現承諾。根據《Mother Jones》的最新報導，劍橋分析告訴美國參議員Ted Cruz的團隊，利用強大的Ripon軟體就能夠精準打中選民，但該工具根本不存在。它也向美國住房和城市發展部部長Ben Carson表示公司擅於操作電視廣告，但結果慘不忍睹，Carson團隊認為劍橋分析根本是騙子。即便是川普也不是該公司的用戶，Mother Jones報導，曾任競選主席但現在因洗錢被起訴的Pail Manafort描述劍橋分析「根本都在鬼扯吧？」

劍橋分析的公司形象與實際的能力不符，得歸咎於現在被停職的執行長Alexander Nix。離職員工向《Mother Jones》表示Nix其實是投機份子，他的銷售話術常常是「我可以現在先賣給你，然後細節後面再來研究嗎？」2016年Nix在共和黨政治圈看到機會，過去曾有政治科技玩家操作，現在則留下空位待補。紀錄片工作人員錄下Nix指示公司員工採用陷阱策略來詆毀客戶的對手，顯示他習慣誇賣的手法，後來一定會走向毀滅。

臉書在大家發現數據政策有缺陷後隨即成為箭靶，似乎非常合理，但是事實是劍橋分析不過是間操著英國口音的數位行銷公司，根本不用引起大家對於數位化分析影響的焦慮。舉例來說，YouTube現在也是透過演算法向用戶推薦極端內容，線上政治宣傳和政治派別的崛起也息息相關。無論現象是否能夠受益特定的候選人，民主本身的風險顯而易見。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航