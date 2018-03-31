研究：備受期待的男性避孕藥既安全又有效

文：JULIA ZORTHIAN

譯：高子媁

女性避孕藥已單獨存在於市場幾十年了。根據在芝加哥舉辦的內分泌學會（Endocrine Society）年度會議所發表的最新小型研究顯示，男性避孕藥離上市又更進一步：作者發現其中一種實驗藥物既安全，又有效。

此實驗執行時間長達一個月，共83位男性參與。研究者表示每天服用一粒藥丸降低的荷爾蒙濃度，與其他較長期的避孕方法相似，且不會造成睪固酮缺乏或超標。研究者史蒂芬妮．佩吉（Stephanie Page）博士說明，此藥丸名為「dimethandrolone undecanoate」，或稱DMAU，結構與女性避孕藥相似。這個藥物由美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）研發，該組織也資助了這項研究，而這項研究至今仍未在同行的期刊發表過。

華盛頓大學（University of Washington）醫學中心教授佩吉在一項聲明中表示，「DMAU是每天一次男性避孕藥物的重大進步。許多男性表示，比起也正在開發的長效注射或外用凝膠，寧可每天服用一顆避孕藥。」

針對男性的每日服用藥物開發一直處於困境之中，先前開發的口服睪固酮會對肝臟造成傷害，或是一天一顆的效力不足。DMAU的結構含有一種長鏈脂肪酸，可以延長避孕藥在體內的效力。而其他種類的男性避孕道具也正陸續開發中。

參加雙盲研究（double-blind study）的男性共服用了28天的安慰劑，或三種不同劑量的DMAU。研究者表示，服用最高劑量400毫克的組別，對於睪固酮和另外兩種精子生成所需的荷爾蒙有著顯著的抑制效果。

值得一提的是，很少人有睪固酮超標或缺乏的症狀，且所有受試者都通過健康檢查，確定肝臟與腎臟功能正常。

在DMAU成為其中一項男性避孕的有效選擇之前，還需要更大量的研究。佩吉補充，「目前正在進行更長期的研究，以確保每日服用DMAU能阻止精子生成。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航