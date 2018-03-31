實施日光節約減少一小時睡眠，會對身體造成什麼影響？

文：Jamie Ducharme

譯：高子媁

每年日光節約時間，也就是將時鐘向前調整一小時的時候，或許是一年之中最讓人痛恨的一天。除了明顯少睡一個小時之外，研究顯示這個時間的改變可能會造成重大損失，包括降低生產力、增加心臟病發作及中風的風險。

只是調整一下時鐘怎麼會導致這種結果？因此時代雜誌請教了密西根大學醫學院睡眠障礙中心（University of Michigan School of Medicine Sleep Disorders Center）的助理教授凱西・古斯坦（Cathy Goldstein）博士，以了解因日光節約時間而減少的一小時睡眠到底會對身體造成什麼樣的影響。

生理時鐘被打亂

古斯坦表示，日光節約時間真正的影響遠超過少掉的一小時睡眠。讓你保持白天清醒、晚上睡覺的生理時鐘也會受到影響。

生理時鐘讓身體於晚上九點開始分泌有助於睡眠的褪黑激素，直到隔天早上逐漸下降。光照可以稍微地調整生理時鐘，但身體大致仍按照平時睡眠和清醒的習慣。因此一旦發生改變，即便只有一小時，也會造成睡眠失調。

古斯坦說：「假設某人平常六點起床時仍然睡意十足。在實行日光節約時間時依然六點起床，但對他生理上而言才早上五點而已。在生理時鐘還沒調整好的狀況下被叫醒是一個很大的問題，此時生理時鐘還在與睡意拉鋸。」

古斯坦表示，在實施日光節約時間的階段轉換時，可能會被迫減少睡眠時間。由於在比平常感覺更早的時間就寢，一開始可能會難以入睡。更糟糕的是實施日光節約時間時的週末，在大部分人都會晚睡或睡懶覺的時間。由於累積效應，你可能會失去超過兩、三個小時的睡眠，而這可能需要一週才能恢復正常。

減少睡眠會直接影響健康

研究指出減少一小時的睡眠可能會讓你隔天多吃兩百卡路里，且大部分來自高脂肪或高碳水化合物的食物。古斯坦指出，睡眠不足會導致運動耐力下降，所以在運動時可能會變遲鈍。她補充，工作或課業表現也會受到影響，並引用其他研究證明，在日光節約時間開始後的幾天，「網路神遊」（cyberloafing）或利用網路消磨時間的人有增加的趨勢。

很多對於那些夜晚睡眠時間不正常，即上大夜班的人的研究，也發現一些與慢性睡眠剝奪（chronic sleep deprivation）相關的健康問題，包含肥胖的機率增加、心血管疾病或甚至癌症。古斯坦表示，雖然一晚的睡眠品質不好並不足以造成這些狀況，這些發現顯示出穩定睡眠的重要性。

來看看如何降低這些影響

只需要一個簡單的計畫，就可以讓自己免於日光節約時間所產生的壞處。

古斯坦建議，在日光節約時間開始實施之前，比平常早15分鐘去睡。接著，持續每天提早15分鐘直到時間改變。透過這個方式，在日光節約時間到來時，會比較能適應調整過後的時間。

古斯坦說：「我建議清晨時多接受一點光亮幫助調整，因為這會讓你的生理時鐘提早，以更好地配合日光節約時間。」

古斯坦表示，大家也應該利用日光節約時間作為啟發，審視平常自己的睡眠習慣。例如大多數的人應更努力在週末也保持正常作息。（她建議周末仍在平常起床的時間起床，有需要的話可睡午覺）古斯坦也說，另一個需要改善的部分就是睡前兩小時內盡量減少使用科技產品。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航