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經濟成長或減少碳排？印度等開發中國家難兼顧

2018/04/01 , 評論
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Photo Credit:Reuters/達志影像
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文：Justin Worland
譯：許睿洋

根據國際能源署（International Energy Agency）最新的報告顯示，造成氣候變遷的主要汙染物排放量已超過前三年的低點，於2017年達到歷史新高。

儘管可再生能源運用上的成長比其他燃料更加快速，但對於以乾淨能源（如風力與太陽能）發電的投資而言，仍無法追趕上全球經濟快速成長所帶來的大量需求。這些能源的需求者反而轉向以化石燃料來補足70％的需求缺口。

國際能源署主席拜羅（Fatih Birol）在一場記者會中說道，上述的發現意味著當前遏止氣候變遷的措施「距離充足仍相去甚遠。」國際能源署也表明，即便許多國家持續推動排放量減少與高效節能政策，未來幾年內的石油需求量仍會繼續成長。

並非所有國家對於溫室氣體排放量的增加都有相同責任。光是中國與印度就使得排放量增加40％，而英國、墨西哥和日本在排放上皆有所減少。美國則是排放量減少最多的國家，下降了0.5％，同時還伴隨著各項可再生能源的成長。

近年來，美國等已開發國家證明了即使不增加二氧化碳的排放，經濟成長也能繼續維持，也等於駁斥了可再生能源反對者長久以來的批評。但如印度等開發中國家仍無法與之相比，即使它們已承諾要致力於投入乾淨能源的發展。

過去的分析指出，世界溫室氣體排放量需在2020年達到最高峰才有希望達成《巴黎氣候協議》（Paris Agreement）中至2100年氣溫上升不超過2°C （3.6°F）的目標，而最理想的目標則是將氣溫上升控制在1.5°C （2.7°F）以下。

自各國於2015年同意簽署《巴黎氣候協議》至今，能否達成協議設定的目標蒙上許多陰影。美國總統川普（Donald Trump）已宣布退出，而其他國家也對於它們應該依協議做出的貢獻加以推遲。

《聯合國氣候變遷框架公約》（United Nations Framework Convention on Climate Change，UNFCCC）的執行秘書派翠莎・艾斯比諾沙（Patricia Espinosa）告訴《時代雜誌》：「如果我們單看各國放上談判桌的承諾，那我們距離1.5°C非常遙遠。但還有很多事情正在發生，比我們預期的多更多。」

© 2017 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航

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