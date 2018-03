為何川普「登陸火星」的美夢難以成真？

文:Jeffrey Kluger

譯:劉松宏

甘迺迪總統於1961、1962年發表的首次演說稿並未留下紀錄,他於該年度將美國人送上太空。而我們可以肯定地說,這幾份講稿並未包含以下文字:「太空是戰場。我們可能需要太空武力,然後再建造下一個太空武力。」

他可能也並未考慮以下說詞:「你知道現在是什麼樣的事態嗎?你看到火箭四處升空……很快地我們就要登上月球。」他肯定也不會說:「我可以告訴你,若我的對手獲勝,你們將無法登上月球。」

但川普總統並非甘迺迪總統,這位現任總統3月13號在加利福尼亞州米拉馬海軍陸戰隊航空站 (Marine Corps Air Station in Miramar) 發表的演說包含了以上談話——只不過他不是承諾登上月亮,而是火星。

就讓我們從太空武力開始,解析川普各式各樣的點子。這項提案有許多錯誤,尤其是違反了多項國際協定。超過半世紀前,美國和蘇維埃聯邦在正式名稱為「關於各國探索和利用包括月球和其他天體在內外太空活動的原則條約 (The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies) 」的條約上簽字,該條約簡短通俗的說法是「外太空協議 (The Outer Space Treaty)」,但不管哪個版本的說法,該協定中一項最根本的規則便是不在外太空開戰。

該協定第四條清楚禁止將核能或其他會造成廣大浩劫的武器施放到外太空,同時也不可在月亮或其他星球上進行任何形式的武裝行動。

即使川普在外太空設置的是非核的傳統武器,仍有造成地球上核武升級的風險。1983年,雷根總統發布了他的戰略防禦計畫 (Strategic Defense Initiative, SDI),包含一系列非核、佈署於太空的防禦性武器,用以保護美國不受蘇維埃聯邦一次性核武打擊的威脅。然而,莫斯科認為一個優秀防禦至少可視作攻擊的前奏,並警告戰略防禦計畫已經違反了反彈道飛彈條約 (Anti-Ballistic Missile, ABM) 及戰略武器限制談判 (Strategic Arms Limitation Treaty, SALT)——這兩項條約都是用來限制核武。若撕毀這兩項協議,將開啟軍備競賽。

最終這些都不是問題,因為計畫中所需用到的科技——X射線雷射、次原子粒子彈、電磁軌道砲——沒有一樣可行。在投入十年、300億美元之後,比爾.柯林頓總統 (Bill Clinton) 悄悄地為這項計畫劃上休止符。

《星際大戰 (Star Wars) 》並不是美國人第一次考慮到在太空進行戰爭。這個構想最早須回朔到1963年,當時空軍宣布一項Manned Orbiting Laboratory的計畫,該計畫實際上並非實驗室,而是一個給太空人間諜使用的單艙式太空站。計畫照常執行,在浪費了1960年代15億幣值的美元後,於1969年被放棄。這項計畫同樣受限於工程技術而從未實際運行,除了它的馬桶——講認真的——這種馬桶在太空實驗室 (Skylab) 計畫的太空站中被使用。

如今,即使是軍方也不會為川普的提案買單了。去年6月,當美國國會認真地考慮提撥預算給一種太空武力,美國國防部長Jim Mattis卻成為阻擋過關的人。「當我們正在嘗試整合國防部的聯合作戰機能時,我不希望因為要加上一個獨立的設施,造成整個太空作戰計畫變得偏狹。」他在給同樣反對該計畫的共和黨國會議員的信中寫道。Mattis的發言顯示人們不再傾向贊同發展太空武力,而五角大廈對川普演說的冷淡反應也說明了這點。

然而,火星就在那裏,不是嗎?我們應該可以很快地登上火星對吧?不,不可能。

自從1969年人們首次登上月球,登上火星的構想便一直存在,只是從來沒能真的實行。登陸火星的計畫首先是預定在1975年達成,然後是2019年——會選擇這一年是因為它是登陸月球的50周年。如今,這個目標達成日大約是2035年。SpaceX公司的負責人Elon Musk則宣稱該公司能在2024年達標。

Musk的成就似乎是造成如今川普患上火星熱的潛在原因。在3月8號的內閣會議中,川普依舊為SpaceX公司在2月6號成功發射獵鷹重型運載火箭 (Falcon Heavy) 的事蹟傾倒——特別是三具使用過的火箭推進器中有兩具成功著陸(第三具墜毀)。然而,Musk已經收回2024年登陸火星的承諾,轉而較為實際地看待火星任務的困難程度。「這非常困難、危險,而且有很高的機會死亡。」他於3月11日在西南偏南藝術節 (South by Southwest) 的一段談話中提到。

川普更多地掌控了NASA的火星計畫,但他並沒真的推動它。NASA的年度預算是190億美元,僅僅是聯邦預算的0.4%。在阿波羅計畫當時,這個比率是4%。預算縮水代表火星計畫所需的主要硬體設備——獵戶座太空船 (Orion spacecraft) 以及重型太空發射系統 (heavy-lift SLS rocket)——將進展緩慢,這兩者都是自2004年便開始研發,而無載人版本最快也要2020年才能試射。若川普真的有意加速計畫進程,那他應該要疏通國會好獲得更多預算。但他並沒有這麼做。

最後,川普指責希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)對火星計畫的冷漠態度,也對他能打贏選戰有所助益。但就如同大多數事例,川普似乎在此事又是憑空誇大其辭。在選舉期間有一場線上科學辯論,總統候選人須針對問題提交答案,柯林頓這麼寫道:「受益於美國成功的探勘機器人,今日我們對火星的了解勝過過往任何時候。在我任期內一個目標將會是盡可能延伸這些知識,並增進我們的能力好使人類探勘火星成真。」她也在與Space News雜誌的討論會中重申這項立場。

川普並未在上述任何一個場合中提到關於火星的計畫,但他的確寫到在學校推行一個有力的STEM計畫有助於「為國家帶來數百萬的就業機會及數百萬兆的投資」。當時並沒有即席的主持人,所以沒人對他所謂「數百萬兆」金額施壓。

現任總統或許會、也或許不會學到一個前輩們都有所體悟的亙古不變的事實,那就是太空總是能輕易地令人心醉神迷,但要將這種陶醉轉換成實際可行的國家太空政策卻是極其困難。這種政策包含各式規範、眼界、耐心、要能與國會密切合作、以及確實了解相關科學技術。過去有少數總統展示了這些特質。而若現任總統想更要接近火星,他也必須達成上述條件。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航