把維吾爾人當恐怖分子的中國，才是新疆真正的恐怖分子

文：Gerry Shih

翻譯：劉松宏

全世界的維吾爾穆斯林族群，正起而抗議中國發起、使數千名族人被拘留及送進政治教化中心的監控與安全行動。

有數百名維吾爾族抗議人士聚集在紐約聯合國大廈附近的廣場，請求該機構協助對抗中國企圖同化突厥語民族的行動、藉此捍衛他們的文化。

中國已經在該國遼闊的西北地區，也就是維吾爾族人的家鄉新疆，執行了一項全世界最具攻擊性的維安行動。官方聲稱為了撲滅持續數十年的分化運動、以及近來伊斯蘭極端主義的滲透，這起鎮壓是必要的。中國政府還指責激進的分化主義分子要為近幾年造成數百人身亡的暴力衝突負責。

對於中國當權者的憤怒與不滿與日俱增，以及維吾爾伊斯蘭激進組織的號召，在在都促使近年來有數以千計的維吾爾族人旅居敘利亞。但維吾爾行動者及國際性人權組織，均表示自2016年來顯著增加的維安行動，使該區狀況更加緊繃、且不公平地將超過1,000萬的維吾爾族人權都視為目標。

「中國政府藉由將維吾爾族人視做恐怖分子，有效地利用戰爭來對抗恐怖主義。」紐約抗議行動的組織者阿巴斯（Rushan Abbas）如此說道。「事實上，中國政府自己正扮演著反對維吾爾族的恐怖分子。」

許多海外維吾爾族人表示他們留在中國的親戚，曾因為無關分化的行為──比如跟旅居國外的親人通話，在未接受正式審判的情況下，被送到不屬於正當司法程序的政治教化中心數月。

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「你可以想像有一個地方，有數百萬人未經正當法律程序便被帶走集中管理嗎？」協助舉辦伊斯坦堡大會的薩伊特（Seyit Tumturk）表示。

由於中國政府嚴格監控，並阻撓外媒獨立記者的實地報導，因此雖然政治教化中心內之不明原因死亡的虐待事件，在全世界廣為流傳，卻幾乎不可能去證實。美聯社（Associated Press）記者便曾因調查一名死於政治教化中心的26歲人士，於11月在新疆被警方拘留長達11小時。

作為部分土耳其政黨支持的運動人士薩伊特，已經於最近數月和包括日本、澳洲在內的多國政府會談，為新的海外維吾爾政治組織尋求支持。

他的運動是想要建立一個獨立的維吾爾國家並與土耳其及中亞國家結成同盟，然後和以歷史角度成立的世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）做出區隔，該組織是由美國資助的一個遊說集團，在世界各地倡議新疆的自治權但並不鼓勵直接從中國獨立。

薩伊特表示他迫切地想要有所行動。「我們接到了非常多的消息都指出，如今中國維吾爾族的處境是每況愈下。」他表示。

中國已經限縮了伊斯蘭教教義及維吾爾族族語的教育、甚至管制維吾爾族族人要如何為孩子命名，好加速使這些少數族群與中國位於統治地位的主流族群漢族同化。

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中國官方宣稱同化將帶給新疆的貧窮族裔經濟上的好處，並在維吾爾族內加強推行世俗主義與所謂「愛國主義」。維吾爾運動人士警告這種高壓手段，可能導致傳統維吾爾文化在數十年內便實質滅絕。

維吾爾族面臨著一系列不會強加於漢族的障礙：他們難以申辦護照，而擁有護照的人必須將護照交給警方。在新疆，路障與崗哨隨處可見，且官方有權命令民眾停下並檢查他們的手機，確認是否有可疑的內容。

包括人權觀察（Human Rights Watch）與國際特赦組織（Amnesty International）在內的國際組織，稱新疆這個有一半印度大的地方是世界上警備管制最嚴格的地區之一。

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核稿編輯：翁世航