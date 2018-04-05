是時候告訴你的孩子：沒考上一流大學，不代表只有二流人生

文：William Stixrud（著有《The Self-Driven Child: The Science and Sense of Giving Your Kids More Control Over Their Lives》，共同作者Ned Johnson）

翻譯：Wendy Chang

我女兒Jora還在念高中時，來聽了一場我談青少年大腦的演講，我在演講中說到高中的成績並不完全決定你未來是否成功。回家的路上她說：「爸爸，演講很棒，但我真的不覺得你對成績的想法是那樣。」我向她保證我所言不假，為了證明給她看，我說如果她在下次成績單上面有個60分，不管哪個科目，我就給她100塊美金。

我們都聽過一堆令人焦慮又嚇人的大話：高中考試搞砸了，爛成績會跟你一輩子；如果沒上哈佛或耶魯，這一生就不可能晉升高階主管；通往成功的道路很窄，你最好不要跌倒。我一直在思考這些沒有事實根據的思考架構，我們心理學家稱之為「共有型妄想」（shared delusion）。

為什麼我們不會跟孩子說成功背後的真相？你可以從這點談起：美國只有三分之一的大人有四年制大學的學位。或「不管你去菁英私立大學還是比較沒有選擇的州立大學，你在收入、工作滿意度、人生滿意度上都可以過得一樣好」。也或是：「美國有許多職位可以賺錢生活，也不需要大學學歷。」

我並不是反對大家當好學生，成績好在學校當然有好處。但你不需要當前幾名或是頂尖學校，才能過上成功、實現個人抱負的人生。通往成功的道路並不如我們想得那麼狹窄。

我們常聽到大學輟學生後來成功經營企業的故事，我自己過去在學校也都只拿六十幾分，還被研究所退學。一部分是因為我20周都沒有交作業（我常告訴在同個領域成績也不是很出色的學生說：記住這點啊！）簡而言之，我努力過得好，把研究所的失誤當作引領我走上一條與自己技能相符的職涯道路。

我們說故事給孩子們聽，但問題是這些故事往往充滿恐懼和競爭，錯誤的典範讓成績好的孩子們對通往成功的道路產生了不必要的恐懼，也讓那些成績差的孩子們在非常年輕時就下定論：自己這輩子不會成功，為什麼還要嘗試呢？這些年輕人常常陷入一段令人沮喪的自我對話：「我必須做到，但我做不到。」或是「我必須這樣做，但我真的很討厭。」

為什麼我們鼓勵孩子對成功的要件有如此錯誤的理解？

我一直問學校教職員，為什麼他們不告訴學生大學的真相——他們上哪所大學對人生真的沒有那麼大的差異。

他們會瑟縮然後回答：「就算我們說了，也沒有人會相信。」一位教職員向我坦承：「我們會接到家長憤怒的電話，他們深信如果孩子們了解真相，在學校就不會認真念書，就會過上二流人生。」

許多大人擔心要是孩子們知道學校成績並不能高度預測人生的成功，孩子們就會失去實現自己的動機、不再胸懷大志。但事實正好相反。身為一名心理師，過去32年來我見過無數孩子，只要告訴他們真相，給予他們現實世界的正確模範，也告訴他們當好學生的好處，就能夠提高他們的彈性、推著他們進步。這樣做能讓有遠大志向的孩子們專注於自我鞭策，深信自己可以做出重大貢獻，而不是為成功而成功。現實世界的正確典範也應該鼓勵道成績差的孩子去試想更多可能性，即便他們成績不是頂尖的，也能激勵他們繼續學習、自我成長。

當孩子們能夠刻劃出一個和自我價值相符的未來，不再是做那些必須符合父母、老師、大學入學單位期待的事，他們就更有精力去完成任何事。我們不應用恐懼激勵孩子，而是要幫助他們進步（不是當第一名），鼓勵他們擁抱自己所愛。

所以如果你想要孩子這輩子成功，不應讓灌輸孩子對成功的理解是出於恐懼，應該先假設你的孩子希望他們的人生是可行的，然後告訴他們真相：我們會成功是因為專注於吸引我們的事物，並在跌倒時自我糾正。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰