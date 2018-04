研究：練太極拳的人，肌肉疼痛改善情形較佳

文:Alice Park

譯:高子媁

每當提及纖維肌疼痛(fibromyalgia)或慢性疼痛(chronic pain)時,問題總比答案多。醫生知道它會造成肌肉痠痛、疲勞、睡眠問題,甚至是心理障礙和情緒低落。但其病因以及有效地治療方式都尚未明確。

研究人員在《英國醫學期刊》(BMJ)發表了一項新研究及一些令人振奮的成果,其中之一便是如何緩解纖維肌痛,也就是打太極拳。太極拳源自於中國古代武術,也成為了中醫的一部分。這項身心運動活動身體與心靈以促進健康。雖然研究指出太極有助於緩解纖維肌痛症狀,至今仍沒有嚴謹的實驗比較太極及目前常用的治療方式。

在新的研究中,由美國塔夫茨大學補充綜合維生中心(Center for Complementary and Integrative Medicine at Tufts Medical Center)負責人王晨晨(Chenchen Wang)醫生與他的同事們帶領一群科學家研究了共226位纖維肌痛病患一年。第12到24週,他們隨機將志願者分配至推薦的有氧運動方案或是其中一個太極班(共四個級別)。他們在研究開始的第12、24和52週測量患者的身體疼痛症狀與心理狀態。

王醫師發現雖然全部的受試者都在一年結束後表示症狀有所改善。但在第24週之後,練太極的人改善的狀況較有氧運動的人佳。並且發現長期練習的病患比練習時間較短的病患得到更明顯的改善。

王醫師說:「根據研究結果,我們認為醫師應該仔細思考哪種運動方式最適合纖維肌痛患者。我們發現太極對病患來說更有趣,且打太極可以建立起社交關係,他們在家中也可以與家人或朋友一起練習。」

實驗中王醫師測量一系列與纖維肌痛症相關數據,包括疼痛程度、活動能力、疲勞、早晨疲勞程度、情緒是否低落、工作表現及睡眠狀況。不論參與哪一種運動,受試者仍持續服用他們先前就在服用的藥物。而他們在一年之內逐漸減少止痛藥、抗抑鬱藥、肌肉鬆弛劑和其他藥物的劑量。然而,這項實驗並沒有足夠的人數證明打太極的人比做有氧運動的人減少更多使用藥物劑量。

雖然還不確定慢性疼痛是什麼原因造成,醫生認為多運動有助於腦與身體的血液循環,並可以舒緩一些症狀,包含情緒低落以及非由活動引起的肌肉和關節疼痛。

王醫師表示太極拳可能對慢性疲勞有效,因為它同時鍛鍊身體與心靈。人們被教導要在動作中融入冥想與放鬆技巧。很多慢性疼痛的患者由於生理或心理狀況無法運動,有些做有氧運動的患者經常半途而廢。事實上,太極組的出席率約62%,而有氧運動的出席率卻只有40%。

王醫師表示,醫生們應該將太極拳做為纖維肌痛一項可行治療方式,尤其是它比較容易入門且容易持續。若是實驗中的效果經過證實,更多的患者就能藉此改善生活品質。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航