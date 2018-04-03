亞馬遜如何應用新策略，贏得電玩遊戲開發者的心？

文：Jonathan Vanian

譯：洪新翰

亞馬遜（Amazon）正在讓電玩遊戲開發者更容易創作線上競賽以及獎勵贏家。

這個線上零售巨頭在幾週前首次推出一款程式工具，讓開發者調整他們現有的電玩遊戲，包含多人競賽，並以遊戲內或實體獎品獎勵玩家，像是亞馬遜的Echo智慧音箱。

這個工具，叫作Amazon GameOn，在5月1日之前，開發者可以免費使用。之後，每當使用者玩完一場遊戲，開發者就必須支付0.33分美元的費用（前35,000場遊戲會是免費的）。

雖然亞馬遜一開始會因為這個暫時免費的工具而面臨財務問題，但亞馬遜的競技遊戲部門的主管Marja Koopmans表示有信心，覺得這會讓更多的開發者使用亞馬遜網路服務（AWS）作為基本配備建立遊戲。

「我們雖然負債經營AWS，但這會產生飛輪效應，漸入佳境」，Koopmans表明亞馬遜電玩遊戲生意以及其雲端運算平台之間的關聯。「我們就像是花生醬和果醬，以及冰淇淋和甜筒餅乾一樣，關係密不可分。」

其中一個遊戲開發者要面對的最大問題之一，尤其是手機遊戲的開發者，就是留住那些時常隨著時間失去興致的玩家，Koopmans解釋。她相信透過結合競爭激烈的比賽，遊戲程式設計師可以利用和其他玩家同樂的刺激感，使玩家們對他們的遊戲愛不釋手。

Koopmans說這些開發者應該好好利用電競賽或線上遊戲競賽人數逐漸增長的優勢，這也是亞馬遜這幾年一直追求的。其在2016年投入線上對戰遊戲《最終榮耀》，舉辦電競賽，以及在隔一年投身另一個受歡迎的線上虛擬卡牌遊戲《爐石戰記》。

Amazon GameOn，實質上就是集合程式工具，成為一種應用程式介面。開發者使用它，可以將他們的遊戲連結到亞馬遜的線上零售商店平台，如此一來玩家可以收到實質的物品作為獎勵。雖然遊戲出版商可以選擇亞馬遜的一些小玩意兒像是Echo音箱作為獎勵，他們也允許選擇亞馬遜商店的其他商品，Koopmans這麼解釋。

然而，這些遊戲出版商會需要當他們玩家支付商品的費用以及運費，這也從而幫助亞馬遜主要的電子商務業務。出版商也可以運用這些工具來製作排行榜以展示他們玩家的整體排名。

有一些遊戲出版商也正在使用這些新工具，包括了美國nWay公司和它最新發行的金剛戰士：傳奇之戰（Power Rangers: Legacy Wars）這款手機遊戲，該遊戲最近與2017年金剛戰士這部電影著作一起亮相。其他的出版商還包含了Game Insight、Millennial Esports的Eden Games、Umbrella Games、Nazara Technologies、Mindstorm、Mokuni、Avix和GameCloud Studios等。

亞馬遜不是唯一一個把線上遊戲當作生意的科技巨頭。就在幾週前，Google也和遊戲出版商Ubisoft在程式工具上結盟，試圖改善多人遊戲的銷售成績。同樣提供給遊戲開發者工具的微軟，在不久前也表示其正在開發一個像是Neflix-for-games這樣的服務給消費者，將電玩遊戲與影音服務結合，平面晶片製造商Nvidia也有類似的服務。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航