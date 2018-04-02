季節變化為什麼讓人容易生病？聽聽專家怎麼說

文：MARKHAM HEID

譯：洪新翰

這件事每年都會發生：一旦冬天的天氣過了，當春天來臨時溫度開始上升，你就會開始感冒。

有同樣問題的不是只有你一個人。雖然人體鼻腔病毒感染的最大浪潮通常出現在秋天，春天也是第二個一般感冒的高峰季節。專家說在這些季節性高峰當中，是由一些因素導致的結果。

在春天和秋天，季節性過敏會讓一個人比較容易受到病毒感染，美國過敏氣喘與免疫生物學院（ACAAI）的院長Bradley Chipps博士表示。Chipps說，因季節性過敏所導致的鼻腔發炎讓病毒更容易在你的鼻子裡「招攬生意」。還有，他也表示因為你的免疫系統在全力處理你的過敏，沒有辦法幫你抵禦會讓你生病的外來病毒。

即便你沒有過敏，大氣壓力、溫度以及季風等這些的季節性的大幅波動都有可能讓你的氣管以及鼻腔通道發炎──還會阻止你的免疫系統建立保護措施來對抗感冒和感染，他補充。這尤其在今年（2018年）可能更是如此，當春天的第一天到來時，也就是三月二十日星期二，緊接著極寒冷的冬天尾巴，三波強烈的東北季風在過去這幾週重創美國東岸。

研究也發現，一般感冒容易在比較寒冷的天氣中生存。耶魯大學一份最新的研究發現，當周圍的華氏氣溫降低7度時，可能會擾亂你身體阻止感冒病毒擴散的能力。

「每當我們受到感染時，我們的身體會透過分泌干擾激素來對抗，這對防止病毒侵入很重要」，耶魯醫學院免疫生物學的教授Akiko Iwasaki這麼說。「我們發現如果溫度從攝氏溫度37度降至33度」──華氏溫度98.6度至91.4度──「這樣的改變會降低免疫系統的反應，且允許病毒不斷孳生。」

這幫助我們解釋為什麼當氣溫在秋天下降的時候，感冒的比例會躍升。但春天的情形又是如何呢？

Iwasaki表示，比起冬天，人們更可能在三、四月時於戶外活動，也就是當天氣變暖活的時候。不過，這樣的天氣還是足以冷到助長感冒病毒的擴散。雖然在秋天，華氏氣溫50度時，可能會讓你待在屋內，不過相同的溫度顯示在春天卻可能讓你穿上運動短褲或騎自行車外出運動。

春天時感冒機會的增加可能也和春假有關係，Iwasaki補充，「孩子們會從各處旅行回來並散播一些東西」。

簡單來說，許多不同的變數都可能在季節變化時讓你生病。所以當季節轉換的時候，你可以做什麼來預防感冒呢？

「保持鼻子周圍溫暖可以提昇你的免疫力」，Iwasaki表示。他補充說：即使是在春天寒冷的日子裡，在臉部的周圍圍上一條圍巾真的會讓自己的身體有所改變。還有勤洗手──尤其在吃飯之前或接觸眼睛、鼻子、嘴巴這些部位的時候──可能是避免讓致病微生物進入你體內的最好方式。

規律的運動以及紓壓冥想也都是研究支持用以降低感冒風險的重要方法。另外雖然證據不太一致，一個最近的回顧研究卻也發現維生素D的補充可以保護你免於感冒或流感。和春假出遊回來後開始打噴嚏的人保持距離也是一個好主意。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航