沙國王儲重塑阿拉伯世界的使命，最大威脅是緩緩逼近的伊朗

文： James Stavridis

翻譯：劉松宏

關於時機，莎士比亞在《凱撒大帝》（Julius Caesar）中有著最佳的闡釋：「世事如潮，乘勢則得富貴；若貽誤時機，則蹉跎終身，一事無成。」當美國迎接充滿活力與爭議的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・沙爾曼王子（Muhammad Bin Salman Al Saud）到來，我們也必須謹記王子認定其天命不只是重整沙烏地阿拉伯，還包括重塑阿拉伯世界及廣大中東地區。而我認為他會贏得賭局。

我擔任過10年美國軍方官員，以及現在已經做了五年的某研究所國際關係學院院長，這樣的經歷使我見過世上大多數重量級領導人。而沙爾曼王子在我心目中於精力充沛、企圖心、以及眼界等項目都名列前茅。他的年紀輕意味著將能夠擔任國王非常長的時間。但他將遇到的挑戰也是無比巨大，而惡意的批評者們──不管在國內或國外──都十分難應付。

如同他的好朋友、也是世上最重要的王子之一傑瑞德・庫許納（Jared Kushner），沙爾曼王子也擁有許多頭銜。除了被選為王儲之外，他還身兼第一副總理、經濟暨發展事務委員會主席以及國防大臣──兩年前這項任命使他成為世界上該重要職務最年輕的掌權者。對大多數人而言其中任一項職務都已經必須費盡心力。

舉例來說，他以國防大臣的身分需要管控世界上第四高的國防預算、管理在葉門的嚴重區域性戰爭中的沙烏地阿拉伯軍隊、在美國指揮的聯合軍下直接對抗伊斯蘭國，還在最近開除了許多正規軍領袖。而他在其他職位的工作也同等重要。

他對於超乎能力的挑戰所具備的活力與熱情顯而易見。他用四倍的精力及熱情，處理伊朗的威脅、殲滅伊斯蘭國的挑戰、與美國維持友好關係、以及打擊貪腐與重整沙烏地阿拉伯的經濟，並改善國內女性地位。被一疊疊的檔案、文件夾、裝訂成冊的書籍，以及各種電腦與電子設備環繞的王子，顯然極為期待這一趟訪問美國沿岸與其他地區的行程。

有一個具體需求激發他個人與現任美國領導人會面及長期訪問美國的深層渴望。由於相較於伊朗，該國的人口數較少，以及依賴碳氫化合物作為穩定的收入來源，沙烏地阿拉伯需要一個強而有力的盟友──而只有美國能提供涵蓋各種範疇的安全擔保。對該國而言，美國自中東抽身將大幅提升該區域的危險等級。這趟訪問也說明了沙烏地阿拉伯的做法，減輕了美國對葉門戰爭的關注、與卡達的關係、以及與以色列的合作。

當然，對王儲聲譽的質疑從來沒少過。他曾在一起肅貪行動中將皇室成員幽禁在一間麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton），引起重大的人權反彈， 特別是在《紐約時報》披露這則令眾人齊聲譴責的事件後。

同樣地，沙烏地軍隊在葉門的行動也造成嚴重的人道疑慮，並被指控未嚴格控管附帶損害規章，以致於無預警的空襲持續發生。而卡達的孤立也使傳統上由沙烏地阿拉伯領導的海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）內的緊張情勢升溫。

另外，沙爾曼王子關於女權的改革政策，包含允許女性開車以及讓她們在離婚後能擁有孩子的監護權，在在都引起了沙烏地保守社群的激烈反彈。

除此之外，還有種種挑戰在前方等著他。即使有計畫地變賣部分沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）以獲得資金挹注，重塑沙烏地阿拉伯經濟並使其不再依賴石油收入的宏偉計畫，實行上仍相當困難。

若王子無法成功地為沙烏地年輕人創造就業機會、鼓勵科技轉型與明智的直接投資、適當管理外國資產以保護未來的後石油時代、開發女性人力資源、減低激化、肅清貪污、維持大多數沙烏地年輕人的支持並讓該國與國際網絡接軌，那麼他想踏出的每一步都將無比艱難。他不可能只靠個人的力量成功，有些事情他很清楚──他必須循著他已經佈下的連貫性計畫前進，並隨著事情的發生，必要時進行調整。

與以色列的關係則十分詭譎，儘管沙烏地阿拉伯顯然須和以色列結盟，對抗伊朗在該區域的影響力（如同過去數十年埃及與約旦也曾擁有過類似的盟約）。想和難以取悅的阿拉伯國家建立同盟很困難，且阿拉伯世界還有其他領導者想挑戰王子的地位。

而在所有問題之上的是伊朗這個緩緩逼近的龐然威脅，他們自視為波斯帝國的繼承者並席捲該區，還利用什葉派民兵、伊斯蘭革命衛隊、正規軍，與俄羅斯、敘利亞，及北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其結盟等手段，試圖在沙烏地王國的南北兩端都建立勢力。

除了傳統阿拉伯地區（為了解決與卡達的局勢）之外，王子還需要悄悄地與以色列、歐洲國家結盟，確保伊朗的經濟不會突飛猛進，而美國在該區域及歐洲都能發揮影響力；還要與北大西洋公約組織友好合作（這項保證已經初見端倪）及來自各國的直接投資。美國在這個聯盟中佔據至關重要的角色，同時它將在維安上成為關鍵夥伴。

沙爾曼王子已經下定決心要投身洪流並把握時機。但他最好還是謹記那則《凱撒大帝》中著名的台詞―引自一個領導人面臨殘酷結局的故事。我必須說他成功的機會是高出平均值，但在他面前仍有成片荒煙蔓草。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航