如果離不開臉書，使用者付費保障個人資料如何？

文：Chris Wilson（TIME網站數據新聞總監，著有《RaphaelJS: Graphics and Visualization on the Web》）

翻譯：Wendy Chang

Facebook早就知道這一切會發生。

在上個月提交給美國證券交易委員會的文件中，Facebook依照往常檢視任何對其未來營利任何可能存在的危險，並提出警告：任何不利於我們隱私權政策的曝光，或與Facebook服務高度整合的產品開發者，其行為引發負面關注，都有可能打擊我們用戶群的規模、參與度和忠誠度。

沒錯，這間市值五千億美元的社群媒體巨擘在3月16日消息報出後股價應聲大跌：在2016年大選為川普團隊服務的數據公司「劍橋分析」，在使用者不知情的狀況下蒐集了超過五千萬Facebook用戶的資料。根據報導，雖然目前「劍橋分析」的產品服務效用未明，但蒐集得來的數據已被用於分析選民心理，制定政治策略，而Facebook將此事件歸咎於一位研究人員，該研究人員以學術研究的名義收集數據，下載安裝App的用戶和好友資料，再行提供給「劍橋分析」。

Facebook在上周發表的聲明：「我們對於自己被欺騙感到憤怒，我們將積極採取行動保護使用者的資訊，並盡我們所能實踐。」

Facebook當前最大的問題，不是使用者因此關閉帳號超過一周以示抗議（即便普遍存在抵制，抗議應該很難維持下去），而是眾多用戶出於謹慎減少上傳的資料。另外擁有Instagram和WhatsApp的Facebook靠著為使用者打造量身訂做的廣告內容、幫廣告商找到目標客群，作為主要生意，所以你可能也是個商品，而非顧客，但你付給Facebook的不是錢而是個人資料。

目前尚未能保證這種商業模式能夠長久經營，Facebook的公眾形象在俄國開始散播假消息之後已經重挫，更不用說更多一般在朋友間亂竄的假消息，大部分的人還是會想要知道自己的大二室友在某個城市做什麼，或是高中閨蜜發生什麼事。更進一步說，他們可能必須為了這類消息而實際付錢，在缺乏好感度較高的替代方案下，這類用戶真的會這樣做。

未來是屬於那些公開支持「隱私權正確」的社群媒體，為了合理的訂閱數字，他們會全面阻擋第三方（包含平台本身）取得資料。但仍然會有廣告來降低訂閱費用，就像報紙和雜誌依然看得到廣告一樣。但只要透過付費，使用者就有權利選擇要讓廣告商取得哪些資料。

目標行銷不會很快就消失，但合理的狀況是，廣告商如果要讓廣告精準地吸引到我們，我們也願意透露社群媒體某些資訊。雖然我不想要行銷端知道我的年齡、感情狀態、旅遊行程、政治傾向（根據廣告偏好頁面顯示Facebook的猜測正確，即便我蠻確定自己從來沒有填過表格），我蠻願意讓他們知道我是費城費城人隊的粉絲、現在住在華盛頓特區，如此一來頁面上就會呈現我可能真的想要看到的廣告。這些珍貴的材料都可以從我Twitter的推文中輕鬆收集，或我現在寫的這篇文章。（可以肯定的是，一個「全知」程度不如Facebook的廣告平台，精準度當然也無法企及，利潤也因此小。雖然我有想到僅鎖定主動想要接觸你內容的客戶，還是有些優勢。）

那麼一個用戶需要花費多少錢？根據Facebook估計，去年從全球每個活躍用戶賺了20.21美元，合計達406.5億美元，足以支付Facebook在成本及雜支上的204.5億美元費用。經稅後計算，Facebook的利潤為159.2億美元。在美國和加拿大，從每個用戶獲得的收入相當地高，一個成熟的用戶經計算可值84.41美元。這可能還少於你付給Netflix或HBO的費用，雖然Facebook的20億用戶可能沒願意花那麼多錢。

但即便訂閱主要還是取決於市場、即便一家捍衛隱私權的社群媒體可以成長到Facebook的規模，在美國和加拿大一個月也不用花到84.41美元才能開始獲利。大幅倚賴廣告的問題是你必須儲存許多內容，現在還包含影片和一堆賺錢導向的事前、事中民調廣告。要滿足廣告商的需求，Facebook就必須積極促使用戶和企業直接在社群媒體上張貼內容，當你的企業成長到握有大量原生內容的狀態，花費在儲存與檢索的費用就隨之增加。Facebook並未揭露他們花在全世界大型資料儲存中心的費用，但保守估計可達200億美元，如果沒有要成為主要內容平台，或是開發一套複雜的演算法來根據使用者資料提供廣告服務，我們可以估計每年必須花75美元來支付營運成本，並獲得良好的利潤。

與聯邦政府相比，Facebook是一個很少洩密的黑盒子。所以我們不知道如果哪天它達到了對於數據共享不再妥協的境界，還能夠同時安撫用戶和廣告客戶的心，會有什麼樣的計畫。我們所能做的最好的事，就是注意加州總部的重大動態，當哪天Facebook開放讓你幫狗創一個假帳戶時，世界末日就來臨了。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰