曼德拉會怎麼看川普？

文：Richard Stengel（曾任TIME編輯與MSNBC分析師）

翻譯：Wendy Chang

2018年是已故南非總統曼德拉（Nelson Mandela）100歲冥誕，蘭登書屋重新出版我的書《曼德拉之路》（Mandela’s Way）作為紀念，而我在書中撰寫了全新的引言，以下是引言摘要。

曼德拉生於100年前並於2013年過世，他從來沒拿過智慧型手機或是在筆記型電腦上打字，我甚至不確定他知不知道何謂網路，然而他卻是Twitter上眾多熱門推文的作者。

2017年8月維吉尼亞州夏洛特鎮發生了右翼團體的暴力攻擊事件，前總統歐巴馬（Barack Obama）隨後在Twitter上發表一連串的推文：

「沒有人是一出生就因為膚色、成長背景或宗教而憎恨另外一個人。人是經過學習才會憎恨，假如他們能學會憎恨，那麼他們就能被教導去愛，因為比起與愛相反的恨，愛是自然而然地打從心裡而來。」——曼德拉。

這條推文收到超過7,500萬個喜歡。

這段話出自於曼德拉自傳《漫漫自由路》（Long Walk to Freedom）的最後一章，反映了他站在第一線經歷並對抗種族歧視的一生，其最終結論是「偏見並非與生俱來，而是後天養成。」這段話在美國引起許多共鳴，一部分是因為和川普（Donald Trump）的憤怒及道德模糊形成強烈對比，川普認為不管是新法西斯主義者或反對者，雙方都應受責備。曼德拉知道憎恨的來源和本質，但他認為我們有能力克服憎恨，因此受到大家認同。（當然歐巴馬也跟這點有關）

但這段話也反映了曼德拉領導的幾個基本原則：寬恕、理解、同理，這些在現今社會十分缺乏。比起其他全球人物，曼德拉最有名的就是會原諒他的對手。他從不會憎恨仇恨者，亦不會反擊攻擊者，當對手出卑鄙的招數，他仍維持高度。接在歐巴馬引用的話後面，曼德拉寫到即便是在監獄中，他也能從獄卒身上看到「一絲人性」，然後再過幾個段落，在結尾前他續寫道，如果要實現解放黑人的理想，他必須要先原諒將他送入大牢的人。他說：「壓迫者如同被壓迫者一樣，也需要被解放。」

但這樣的胸懷已經愈來愈少見了，夏洛特鎮聚集的白人至上主義者和新納粹團體，不僅顯示著種族民族主義和專制主義在美國再興，這股浪潮也席捲全世界。全球強人們有意打擊仇恨和迫害，根據非營利組織Freedom House研究，去年是全球自由連續退步的第11年，代表愈來愈多的國家背離民主而不是朝這個目標邁進。Freedom House也表示民粹主義者、民族主義者的政治勢力在民主國家以驚人速度擴增，而專制國家則更加鞏固權力、嚴格壓制人民。

確實，自柏林圍牆倒塌以來，全球最主要但也是大家最不想看到的政治趨勢，就是非民主國家和專制體制的崛起。美國政治經濟學者法蘭西斯・福山（Francis Fukiyama）曾言圍牆倒塌是「歷史的終結」，指出未來自由民主將沒有敵人與之抗衡。然而，歷史反其道而行，從俄國到委內瑞拉、中國到蒲隆地、土耳其到匈牙利，我們看到邊境流血衝突再現，國家主義與獨裁體制重演，部落派系和宗教派系捲土重來。「美國優先」的想法與戰前的孤立主義、反猶太主義，已經成為此趨勢在美國成形的鐵證，民族主義力量在各地反對移民進入和種族多元化，拒絕任何長相不同、信仰不同的人，民主正在消逝。

我無法告訴你如果若曼德拉仍在世他會有多麼擔憂，他的願景是沒有種族差異的民主，人權和法律規則不僅定會勝於狹隘的思想與偏見，也應該做到如此。縱使曼德拉一生遭受許多苦難，入監27次，他仍是個天生的樂觀主義者，深信人天生就是正派的，直到能證明並非如此。

反專制的浪潮代表了他人生所抗戰的一切，曼德拉親身經歷種族專制主義：南非種族隔離政策，為基於白人至上主義、有系統地壓制有色人種的鐵腕專制政策。

他可能會把川普當作是那些精明種族政策領導者的翻版，只為那些長相思考相近的人發言。他也可能對於川普描述非洲國家是「屎坑」而大為惱火，因為完全是西方典型的短小近利和帝國主義想法，曼德拉終其一生都為此奮戰。曼德拉對一名領導者最高的讚譽是「兢兢業業」，我不確定怎麼正確形容川普，但肯定跟「兢兢業業」相去甚遠。

曼德拉在現今全球民族主義潮流中會看到的是：回到更糟糕的部落主義體制。部落主義是種族隔離政策將南非分為十個部落「家園」的主要原則，白人壓迫者的邏輯不僅虛偽更欺騙社會：南非黑人因為部族和種族界線不斷產生衝突，白人專家必須要隔離他們以維護和平（種族隔離的「分而治之」策略）。

曼德拉了解部落主義，他由泰姆布族的攝政王撫養長大，直到過世前，他都喜愛並尊崇坦布的部落傳統，即便非洲民族議會（ANC，曼德拉所在的黨）希望可以跨越部落主義，他個人也支持這項運動，但他仍盡力對部落領袖展現尊重。我記得有次跟他到川斯凱的偏遠地區，和一名長期與曼德拉對立的部落領袖會面，他接見曼德拉時是坐在豹皮的王位上。曼德拉常因尊重他人而招致批評，但他深信一個真正民主的南非應該團結統一，無論你的膚色是白是黑，也無論你是不是反對他的部落傳統主義者或年輕偏鄉黑人。

曼德拉在尊重部落傳統的同時，也看到傳統的限制，他一直以來都希望廢除「分而治之」的方式，最後他認為部落主義是種枷鎖，也是阻擋了南非走向自由民主，將一個團結一致、民主自由的南非隔絕在外。種族隔離政策期間，非洲民族議會希望可以在團結南非各個部落爭取最大自由，曼德拉和其他代表認為，聯合南非黑人進行集體自由抗戰遠比造成歧見的事物重要，這個想法體現在他建立的現代南非，沒有種族隔離政策。對他來說，他的國家未來是人們認同的新民主南非，超越任何部落或地區或種族。

利用部落主義、宣傳種族民族主義的領袖崛起，將引起他的關注，因為這些人有如他過去對抗的種族隔離領袖，這種專制領袖的特徵就是「加倍固執」，即便新的相反證據出現，他們也不會改變自己的想法，因為怕顯現懦弱的一面。不要誤會我的意思，曼德拉也很任性固執，但他的固執絕大部分是從舊思想換到新思想的最後階段，如果有新資訊，他會重新評估形勢，他很喜歡引用凱因斯（John Maynard Keynes）的話：「當資訊有調整，我會改變想法，你會怎麼做？」

但他有件事情絕對不會讓步：人民的自由，其他東西還有談判空間。他會從另一個角度來看專制者：除了自己的生存外，沒有任何其他原則的人。獨裁者拒絕妥協，因為那是他唯一的價值，這種人成了非洲獨裁者的典範，拒絕交出權力。所以當曼德拉決定放棄再次競選南非總統時，他傳遞了一個消息給所有獨裁者：所謂的力量並非不惜一切代價保護權力，而是願意放手。

對於曼德拉而言，力量的散發並非來自於握緊的拳頭，而是張開的雙手。復仇是回顧過去，一個人必須要放棄他的不滿，不然他就成了囚犯。1964年一場著名的法庭申述中，曼德拉當時面臨無期徒刑，他說：「我這一生反抗白人統治，也反抗黑人統治。」他並不是單純地反對壓迫非洲人，而是反對壓迫本身。世界逐漸走向黑暗，如此開明而慷慨的領袖才能是一盞明燈。 如果領袖們遵循曼德拉之路，那麼這個世界將會變得更好、更安全、更光明。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰