十種美國人覺得不該上班吃的食物

文：Kristen Bahler、Mike Ayers

譯：Angela Tsang

我們知道你很忙：工作的交辦時間快到了，還有YouTube上的搞笑影片等著要看。不知道為什麼，大家越來越常在辦公桌前解決午餐，而午餐旁邊就擺著重要文件、電腦或是骯髒的咖啡杯，但這也代表你在吃午餐時，無論旁邊的同事想不想，他們都可能聞到食物的氣味和你吃東西的模樣。

我們訪談並深入了解大家最討厭別人在辦公桌前吃什麼食物，並歸納出以下清單，你可得做好心理準備了！

前一晚晚餐的魚

魚類當然很健康，隨著越來越多人減少或放棄吃肉，魚肉成了健康的替代食物，但帶著昨晚吃剩的魚當午餐可能會讓整個地方臭烘烘，重新加熱魚肉會讓辦公室聞起來十分噁心。

有個Reddit（美國風行的大型網路討論區）網友去年就寫下評論，「我曾這樣做過一次，這和有人未經同意在廁所抽菸還叫你忍耐相比，還要更為嚴重，而且他們離開後，你一直到下班前都得忍受這股氣味」。這樣看起來，吃魚和抽菸的效果好像差不多。—MA

義大利麵

我要不負責任地說，一大碗義大利麵是最糟糕的午餐。除非你是為了參加奧運而訓練，否則科學上來說，你不可能在吃完這麼一大碗碳水化合物後還做得了其他事情，而且還會弄得到處都是。除非你吃的是把花椰菜放在筆管麵上，再細細滴上橄欖油那種義大利麵，否則醬汁一定會濺到你的衣服上，然後你整個下午都會痛恨自己，絕對。—KB

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

速食

有時候你會在週間晚上去派對狂歡——伏特加湯寧真的很好喝——隔天上班卻不在最佳狀態。而不在最佳狀態時，什麼東西最好吃：好吃又油膩的速食，但無論如何，別在辦公桌前吃，這無疑是向眾人宣告你正在宿醉當中，即使你前一晚保持清醒，也很可能看起來像是高中生偷溜出學校大啖垃圾食物，而你的醫生也會對這個選擇皺眉。—MA

煮玉米

我小時候在伊利諾州中部長大，最了解的就是玉米。讓我告訴你關於煮玉米的一些事：如果你趁新鮮吃（我祈禱你最好這樣吃），會需要加上很多奶油跟鹽巴，你也需要一個紙盤盛著煮玉米（這是必要配備！）。看看你的辦公桌面，你準備好這些東西了嗎？你們公司的員工餐廳會在餐具區準備紙盤嗎？我們的餐廳沒有準備，卻幾乎每週都供應煮玉米（冬天時也是如此，那時候玉米甚至不是當季食物）！不用紙盤吃煮玉米就如同不用湯匙喝西班牙涼菜湯，很噁心，我不想這樣做。—KB

早餐麥片

有些食物就讓它留在家裡吧！辦公桌不是你家餐桌或晚上放鬆的沙發——而這兩者才是最適合拿碗公吃牛奶和麥片的地方。想想看：你吃麥片時是不是習慣在放鬆的時刻吃，像是剛起床或睡覺前？這樣的氛圍怎麼不會傳染到你的工作空間中？你也絕對不想讓同事看到你沉醉於三歲小孩喜愛的食物中。—MA

壽司

真的假的？你要把本來應該在日本餐廳榻榻米上盤腿吃的食物帶進辦公隔間？你要一邊用筷子夾著生魚片壽司在小碗裡沾取醬油跟芥末，一邊做著下午的工作：閱讀及回覆信件或和客戶通電話？你覺得同事會相信你一邊把壽司弄得到處都是、一邊刷臉書時，還能認真體驗異國文化？你認真的嗎？—KB

Photo Credit: AP/達志影像

肋排

問問任何喜歡吃肉的人，他們都會承認肋排真的很讚！肋排的確很好吃，但當你看著別人吃東西時，這是吃相最噁心的食物之一。你看起來不僅活像個原始人，也可能會把整個辦公空間、身體和臉弄得骯髒無比。無論如何，午餐還是放棄肋排吧。—MA

炸雞

炸雞聞起來很香⋯⋯一開始的確如此。但到了下班前，丟到垃圾桶裡、油漬浸透的炸雞桶味道徘徊不去，會讓辦公室裡每個人以為自己在肯德基工作。你們工作夠認真了，不值得配上那種味道。—KB

墨西哥捲餅

在我前一個公司外面有個好吃的墨西哥捲餅餐車，一週只出現兩次，每次排隊人潮都排到轉角。在天氣好的時候，雖然要排上35分鐘才能買到捲餅，但美食絕對值得等待！但吃捲餅時，頭必須歪成某個角度才能完整吃進捲餅，沒有其他辦法。而且就算你技術很好，捲餅中包的食材還是很有可能掉出來。吃相不好看是其一，把烤洋蔥掉得整個鍵盤都是（我也掉了很多次）更糟糕，公司資訊部看到你因為食物把鍵盤弄壞也會很不高興。—MA

鬆餅

你是大人了，如果你要吃黏膩沾手、甜到不行的楓糖漿來開始一天的工作，別在大家面前做這件事。—KB

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航