肩負照護責任的千禧世代，開始爭取更好的帶薪休假

文：Abigail Abrams

譯：劉松宏

當33歲的Oniqa Moonsammy在2月初把她去年末中風的叔叔從醫院帶回家，她便打算幫助母親照顧這個62歲的叔叔，直到他重拾力量、能夠自己刷牙、以及懂得何時該吃藥為止。但當她們為了讓她的叔叔與爺爺共住而打開位於紐約布魯克林區的家門之時，Moonsammy看見她的爺爺攤坐在椅子上。他也重度中風了。

Moonsammy過去每周會有五天在一間布魯克林的餐廳擔任女服務生，也常花時間陪伴她的男友或跟朋友去酒吧。現在她的生活大部分都圍繞在照護家人上。她把在餐廳工作的時間減少到四天，並花費兩天在復健療養院幫助爺爺。剩餘的時間則照顧她的叔叔。「無法幫上更多忙讓我寢食難安，因為這會給我那同樣身負疾病的母親帶來更重的負擔。」Moonsammy表示。

在其他國家，一個像Moonsammy一樣的年輕專業人士可以暫時離開工作崗位，直到親人獲得安全照護為止。但美國是高度工業化國家裡面唯一一個完全沒有提供帶薪家事假相關政策的國家。雖然有些州已經開始自發性地提議該種政策，但有46個州仍將該服務提供與否歸由雇主決定。到目前為止，那種方法毫無成效。全國只有15%的工作者能從雇主手上拿到帶薪家事假，而大約40%的工作者甚至無法拿到聯邦家庭暨醫療假法（Family and Medical Leave Act, FMLA）保障的無薪休假。

儘管Moonsammy深愛她的家人且享受她爺爺說的笑話及故事，看護工作依然造成她沉重的財政及生理負擔。而她的這種經歷正變得越來越普遍。由於在戰後嬰兒潮中出生的人日漸老去，越來越多的千禧世代被要求照護年邁的家人。根據美國退休人員協會（AARP）及全國看護聯盟（National Alliance for Caregiving）的資料，在美國四千三百萬的成年看護人中有將近25%的年紀落在18到34歲之間。雖然許多千禧世代的人面臨沉重的學貸、不明的工作前景、以及相較前個世代更低的薪資水平，在18到29歲的成年人中仍有86%告訴皮尤研究中心（Pew Research Center），他們認為金援年邁的父母是自己的職責。但其中許多人都是十分掙扎地維持原本工作與這項新增義務之間的平衡。

家庭暨醫療假法的通過已經是25年前的事，而倡議者們認為在那個時點美國廣義的帶薪家事假就已經成功落實。雖然在歷史上民主黨對這個議題較為關注，但有不少保守人士也十分在意該議題。伊凡卡．川普 （Ivanka Trump） 便敦促總統在他的預算案中加入六週的帶薪育兒假。共和黨在12月宣布的稅務法案也包含了一項針對有提供帶薪家事假的公司的稅務抵免。而共和黨參議員Marco Rubio、Mike Lee、Joni Ernst則已經協商了一個計劃，將允許人們先抽取社會保障金以支付帶薪假，然後延後領取退休金的日期。這項草案尚未對外公布，但Ernst告訴《時代》（TIME） 雜誌她們的團隊已經在和白宮商議並為該法案鋪路。

「由於自己也身兼職業婦女與奶奶二職，所以我確信我們的政策必須要能反映並包含勞工的需求，以及降低在職場與家庭兩頭跑的父母會遇到的障礙。」她在一項聲明中表示：「這就是為什麼我推動自願性、收支平衡的帶薪假計畫，而非加重財政負擔去發放津貼或授予權利。」

但儘管兩黨都同意家庭需要時間處理緊急醫療事件，以及新生兒與婦女坐月子的問題，但對於要如何以全國性的基準提供該服務至今仍未有共識。

專家指出稅務補貼的限制太多以致於每個人能獲得的補貼差異很大，而民主黨認為那種基於社會安全的計畫將會損害女性及有色人種的權益，因為他們在晚年必須倚賴退休金過活且通常承擔相當重的照護工作。這些人大支持家事法 （FAMILY Act），該法讓新生兒父母及其他照護工作者能挪用工資稅來抵付12週的帶薪假——然而共和黨認為這項計畫支出太高而拒絕支持。

「有一個常見的迷思是覺得帶薪假的花費太高，但卻沒有考慮到遲遲不採取行動所產生的成本。」National Partnership for Women and Families職業政策與策略部門的副總Vicki Shabo表示。Shabo指出這些額外開支包括因為沒有人照護只好再次住院的支出、受雇者為照護家人放棄的勞動力、雇主要找人代替離職員工所負擔的成本、以及照護者因承擔過多責任造成的健康損害。

Moonsammy只不過照顧她的爺爺和叔叔一個月，就已經出現失眠及寒顫的症狀。她居住的紐約在1月成為第四個提供帶薪家事假的州，但由於她實在太忙碌以至於沒時間詳讀該州提供的方案內容。相對地，Moonsammy妹妹Sade受雇於全國倡議諸如帶薪假這種政策的聯合組織Family Values @ Work，則確實獲得了帶薪假。這讓Sade能夠從華盛頓特區的住家遠道而來協助她的家人協調照護與保險的相關程序。「我萬分感謝這項福利」她表示：「但很難想像在我離開後我的家人要如何艱難地維持現狀。」

這對姊妹表示他們計畫進一步詳閱紐約州提供的帶薪假方案，但目前該方案只提供全國平均一週收入的50%，不太足夠支付開銷。而儘管Sade的帶薪假保障她能遠道紐約，但已經32歲的她也有自己的事需要考量。「我也正在開始我的事業，正在試著償還80,000美元的學貸，不想損失任何金錢。」她表示：「身為一個年輕、黑皮膚、在世上處於不利地位的女性，我無時無刻都必須付出10倍的努力。」

專家指出，有如此多千禧世代仍將照護家人視為自己的責任，其正面影響是能給立法者及公司施加壓力，促使他們關注這個議題。根據美國退休人員協會的資料，雖然家事假常被認為是女性相關的議題，但年經照護者也有一半比例是男性。一位於紐約的家庭權利倡議組織A Better Balance 的共同創辦人兼副總裁Sherry Leiwant表示，許多研究均指出千禧世代的男性希望在他們找工作時能獲得帶薪假。美國已經開始關注該議題。除了已經有提供帶薪假的四個州，華盛頓州以及哥倫比亞特區也通過法案在未來兩年提供該服務，且至少有超過30個州將這類法案列入優先考量。

倡議組織UsAgainstAlzheimer's的成員Jason Resendez表示，這項法案優先度的提升代表有更多年輕成人投入照護倡議運動。儘管患上阿茲海默症的多半是老年人，但有千禧世代的照護者中有六分之一是在照護此疾病的患者。這促使UsAgainstAlzheimer's開始與年輕的目標客群合作，借重千禧世代的科技技術及想為照護者找到解方的渴望。「我們需要找出方法，在年輕人投入照護工作時成為他們的助力。」Resendez說道。

在這段期間，Oniqa Moonsammy仍然每天到餐廳上班且分擔家務責任。她現在帶著一枚屬於她爺爺的戒指。「每當我戴上這枚戒指，我就會在其中注入正能量，希望這能幫到他。」她說：「我親吻戒指然後說：『爺爺，保持健康，我愛你，很快就會回到你身邊。』」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航