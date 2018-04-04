在自動駕駛致命車禍前，Uber就已經出現各種不受控的狀況

文：DAVID Z. MORRIS

譯：劉松宏

在亞利桑那州那場致命車禍發生的一年多前，Uber自動駕駛車輛出事的比率就已經高過其他廠商，而且出事的狀況更嚴重。在同一個時間點，Uber減少了一些安全措施，然後在它們提供的方案以及出問題時的解釋上混淆視聽。而在Uber試行自動車輛的亞利桑那，該州監理所除了一些警告標誌外，幾乎沒有為民眾設立保護措施。

單單就最近的車禍，並無法清楚證實Uber的系統是否出了毛病，但Uber已經終止所有自動駕駛測試，且沒有明確指出何時會重啟該計畫。

《紐約時報》（New York Times）昨天（3月23日）報導，去年（2017年）10月Uber變更其測試計畫，無視部分員工對於安全性的顧慮，將原本每部自動車輛有兩具的安全監控裝置減少到一具。這項異動忽略了早在2016年12月就已經被證實的Uber自動車輛嚴重問題。當時Uber的車輛在加利福尼亞被目擊到闖紅燈。在自動操作系統內部的問題於2月被揭露之前，該公司都把責任推到安全駕駛人身上。

隨後，有更多的證據證明這並非個案。2017年3月，Recode網站得到的內部文件顯示，安全駕駛人接管Uber系統的比率，遠遠高過其他自動駕駛系統。然後在同一個月，一輛Uber自動駕駛車輛在亞利桑那翻車，雖然坦佩（Tempe）警方否認這是Uber的疏失。

這些眾所周知的事故似乎反映了一些內部問題。Uber自動駕駛的主要元件已經多次被指出有磨耗率相當高的問題。在這期間，Google的子公司Waymo對Uber提起了轟動業界的訴訟，指控Uber自前Waymo主管Anthony Levandowski手中竊取了Waymo的技術，該主管於去年五月被Uber開除。

最後，就在那場致命車禍發生前幾天，有另一輛Uber自動駕駛車在匹茲堡撞上其他車輛。截至最近的報導，該事故中的故障尚未確定。

舊金山監管單位在闖紅燈事故發生後，便迅速地停止試行Uber的自動駕駛。但即使設置了警告標誌，亞利桑那州官方依然沒有採取同樣的措施，反而在這週重申立場，表示沒有打算改變該州不可侵犯的監管措施。

許多觀察員相信Uber未來的發展和它的自動駕駛計畫息息相關。在歷史上少有公司像Uber一樣常態性地發佈季度虧損，甚至這樣的財報，還是建立在該公司被監管單位和評論者越趨激烈的批評他們剝削和苛扣駕駛員的基礎上。

自動駕駛就是為了藉移除需要付給駕駛員的支出來填平財務缺口。根據《時代》（Times）雜誌所述，該公司曾計畫在12月於亞利桑那推出自動駕駛服務。執行長Dara Khosrowshahi目前已經取消了四月造訪鳳凰城確認計畫進展的行程，不過Uber否認這個調整跟車禍事故有關聯。該公司最大型的計畫案如今可能都只能以延遲收場──不只是自動駕駛上路的進程，還包括眾人熱切期待的首次公開募股。

© 2017 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航