國際特赦組織：蘋果背叛了iCloud的中國用戶

文：Laignee Barron

譯：劉松宏

國際特赦組織（Amnesty International）表示，蘋果公司有如將中國iCloud用戶資料公開給北京當局詳細檢查的行徑，可能讓歐威爾（George Orwell）想像中的未來世界成真。

國際特赦組織指出，文字、圖片、信件、以及其他儲存在中國的Apple雲端的訊息，現在都能輕易地被政府調閱；該組織亦警告當言論自由與隱私權被侵犯，可能會將有人被逮捕或監禁。

眾所周知，Apple在其代表性的廣告「1984」內，將自己定位成言論自由的擁護者。

國際特赦組織在一則部落格貼文中寫道，為了配合中國新的法律政策，Apple從上個月開始將中國用戶的帳戶寄存在某間公司的伺服器，該公司為中國營運且掌握伺服器的密鑰。人權團體表示，以往北京當局若想調閱中國用戶的資料，必須通過美國司法系統的審核。如今，共黨官員只需要通過向來服從指揮的中國法院審理即可。

「Apple為了賺取利潤，使中國的iCloud用戶面臨極大的隱私威脅」國際特赦組織東亞地區經理Nicholas Bequelin在一則聲明中表示。Apple公告第四季在大中華地區的利益為179億美元，相較去年同期162億美元有所增長。

根據同一個估計，中國大陸是目前最大的iPhone用戶市場。

「由於將中國區iCloud服務交給地方企業且未加上充足保護，中國官方現在可能將不受控管而取得所有Apple中國用戶的iCloud資料。Apple知曉此事，但並未將風險告知中國用戶。」

在執行長Tim Cook這週造訪北京的同一時間，人權團體在社群媒體上發動了一個針對Apple的運動。

Apple在對路透社的聲明中表示，該公司必須配合中國的新制度，且最終決議讓當地公司提供iCloud雲端服務會比終止這項服務來的好，而該組織亦指出這可能導致更進一步地侵蝕用戶資料的隱私與安全性。

「雖然我們抗議iCloud向這些法條屈服的舉動，但最終仍無力改變結果」人權組織表示。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航