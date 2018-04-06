川普低估了成人片女星丹尼爾絲，最好別再犯同樣的錯

文：Susanna Schrobsdorff

翻譯：Wendy Chang

當我們開始對於川普（Donald Trump）任期的驚訝與噓聲感到麻木時，有件事可能是我們沒預期到的：成人影片女星兼導演「風暴丹尼爾絲」（Stormy Daniels）可能成為我們反抗中需要的女性角色。

丹尼爾絲本名史黛芬妮・克里福（Staphanie Clifford），她能完成其他參與粉紅帽運遊行的女性所做不到的事——讓川普為自己的行為負責。若她的律師在3月27日於洛杉磯提起的訴訟成功，川普就必須要出庭作證，證明他是否有在2006年與丹尼爾絲發生合意性行為之後，要求她簽下保密協定並支付她封口費。目前川普尚未對此發表任何言論，但已經透過他的律師否定了這段婚外情。這樁法律行動非常有可能讓川普及律師面臨選舉經費的法律問題，丹尼爾絲從川普律師處收到13萬美元的封口費，正是2016年大選的前幾週。而此案非常有可能迫使川普說出實情，否則將在法庭上纏訟多年。

先不論訴訟結果，丹尼爾絲在許多方面已經贏了。在電視台的60分鐘採訪中，她冷靜清楚地卸下川普男性雄風的武裝，過去所有的女性主義者們都無法做到。想想看：一個可以把世界領導人間的關係變成比誰家導彈發射鈕比較大的總統，不得不看一名以性愛維生的女性，告訴2,200萬觀眾不想與他發生性關係。

一反常態地，過去攻擊教宗或整個聯邦調查局都沒問題的川普，目前為止尚未反擊丹尼爾絲或其他法律上的對手，比如前花花公子模特兒凱倫・麥克道格（Karen McDougal），她上《60分鐘》訪談節目揭露他與川普的婚外情，但現在對美國媒體（America Media）提起訴訟，她表示該媒體在買下她故事的專賣權時欺騙她，原本承諾要助她的事業一臂之力，結果是為了保護川普。

她和丹尼爾絲一樣將在法律面前公開一切。兩位女性的行動對於強迫仲裁和保密協定的文化來說，雖然是小規模的抗議，卻不容忽視，過去的保密協定讓女性封口、保護男性的聲譽，不管是在個人私事還是金融政治等各職業中皆是如此。這些高風險的保密協定在曝光之下，很有希望可以在企業裡引發大型革命，而法院將可望遏制這些協議的力量。

丹尼爾絲在Twitter上面完全沒有停歇，她不斷討論自己的案件，也宣傳自己的訂閱影片，同時間也有智慧地迎戰性別歧視的酸民們，她無比的自豪令許多女性備受鼓勵。有人質疑她的胸部，但她的回應方式可說全世界數一數二了不起；她勸戒那些稱她為受害者的人，稱此舉可能傷害到真正的受害者。女性們讚賞她的勇氣，意外地認同她，有人還推文：「不管你是成人影片女星、老師、還是其他職業，只要你還是女性，就還是會被人罵妓女。」

之前已經有《誰是接班人》（Apprentice）參賽者澤沃絲（Summer Zervos）出面對川普提出誹謗告訴，澤沃絲指控川普對她性騷擾，而川普則稱她為騙子。雖然該案件目前在法庭審理的速度十分緩慢，但是可能讓更多人出面指控提供證詞，最終也讓自己案件送上法庭。

諷刺的是，當川普竭盡全力要讓這些女性閉嘴時，恰對他成功的總統生涯製造最直接的危機，雖然說「成功」但仍有聯邦調查局在調查選舉。《華爾街日報》編輯委員會就說到：「風暴丹尼爾絲的案件正說明了川普在當上總統前的典型行為，他覺得只要威脅和掩飾足夠就能夠逃過責任。他從來不知道一個總統不能採取這類做法，這也很可能是讓他垮台的原因。」

整件事看起來很像希臘神話故事，命運三女神—丹尼爾絲、澤沃絲、麥克道格—對上一個到目前為止都記不得教訓的流氓國王。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九