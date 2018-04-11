對抗選舉干預，臉書提出的四種作為

文：KIRSTEN KOROSEC

譯：高子媁

面臨近來排山倒海而來的壓力，臉書概述預計如何增強其安全性與阻止選舉干預，以遏制假消息及外國干涉。

臉書因無法防止用戶在其平台上分享假新聞而備受批評，尤其是在2016年美國總統大選前夕。

週四（3月29日）臉書高層在一篇包含他們評論的網誌中，標出了四項重點任務：

抵制外國干涉 移除假帳號 增加廣告透明度 降低假新聞的傳播

臉書陸續與相關媒體合作，利用他們在全國發布之資訊，辨識並揭發有關於美國聯邦政府、州或地方期中選舉之假消息。它也擴大了國際事實辨別工作。最近臉書與義大利和墨西哥媒體合作，推出了一項事實辨別機制以辨別及評價消息，確保他們能在選舉前迅速採取對策。

臉書也開始辨別相片、影片以及連結的真偽。臉書於週四表示，已在法國展開了與法新社的合作，並預計盡快擴大至更多國家及招募更多合作夥伴。

臉書公司最大的成效之一是找出更好的方法辨別及消除假帳號。負責管理選舉安全及公民參與的臉書產品經理薩米克拉巴蒂（Samidh Chakrabarti）表示，臉書在這些假帳號被創造及造成損失之前，每天消除約百萬個假帳號。

克拉巴蒂表示，「現在我們可以不需要親自確認其內容，就可以偵查到可疑的行為。能做到這一切皆歸功於科技的進步。」

臉書同時增加可應用於接下來選舉的新調查工具。這項工具於去年阿拉巴馬州參議院特殊競選時進行測試，積極尋找與選舉有關的潛在有害類型的活動，例如發布假消息的外國網頁。這些可疑的帳號被臉書安全組織定期監看，以確認他們是否破壞社群網站相關規定或妨礙其提供之服務。

這項工具將被應用在即將到來的選舉，包括美國期中選舉。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航