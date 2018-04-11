Airbnb將向中國政府提供房客資訊

文：Abigail Abrams

譯：許睿洋

計畫在下次的中國行使用Airbnb訂房嗎？現在中國政府將會對你的住房資訊瞭若指掌。

據路透社報導，本周Airbnb通知其在中國擁有房源的房東，為遵守中國的監管規定，它將開始向中國政府提供使用者資訊。目前中國要求所有旅館向公安單位回報房客資訊，而居住於私人住宅的外國遊客也須在入境中國24小時內向公安機關辦理登記住宿資訊。

據彭博社指出，在新政策的推行下，Airbnb將會自動提交包括護照號碼與訂房資訊在內的資料給中國政府，而非倚賴個別的房東前往登記房客資訊。這項公告本周是透過電子郵件通知其中國境內的房東。

Airbnb在該封電子郵件中提到：「如同所有在中國營運的企業，Airbnb中國必須遵從當地法律與規範，包含隱私及資訊披露規定等等。」

它補充道，房客資訊的蒐集「將會和其他在中國營運的餐旅業者相似」。

Airbnb sends email to china hosts saying it may give their data to Chinese government, without further notice, starting March 30 pic.twitter.com/tqwaCdz2Ap — Bill Bishop (@niubi) March 28, 2018

Airbnb發信給中國的屋主，表示將從3月30日起提供他們的資料給中國政府，不做另行通知。

— Bill Bishop

Airbnb在拓展中國版圖的過程中面臨了Tujia.com與Xiaozhu.com等同業對手的頑強挑戰。這些企業同時也相當遵守中國嚴格的監管規定。

近年來，Airbnb為因應中國的法規也曾採取其他的配合措施，並在當地成功營運。2016年，它在中國建立一家全新的獨立子公司負責營運，並應政府要求開始在當地儲存使用者數據，其他企業也紛紛採取類似措施，例如蘋果上個月宣布，註冊於中國地區的iCloud用戶將於2月底遷移至本土營運的伺服器。

據彭博社指出，Airbnb在中國持續成長，目前已有150,000個線上房源。而儘管部分使用者可能會擔心新政策所產生的數據隱私問題，但Airbnb表示，它們只是在做為了繼續在中國營運而必須做的事罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航