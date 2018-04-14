50年後的現在，金恩博士留給我們的最大遺產

文：John Lewis

翻譯：Wendy Chang

第一次聽到金恩博士的演說是在我15歲時，當時他是阿拉巴馬州蒙哥馬利的德克斯特大街浸信會牧師，帶領群眾進行聯合抵制蒙哥馬利公車運動，而他每周都透過廣播佈道，我聽到的那次演說是《保羅給美國基督徒的一封信》（Paul’s Letter to American Christians），如同使徒保羅為哥林多人所寫的信中提到：人們可以透過信仰、希望、愛讓這個世界變得更好，金恩博士略所修改以符合美國國內當時的情境。他在信中並未提及促使這次抵制運動發生的羅莎・帕克絲（Rosa Parks），她在公車上拒絕讓座給一個白人，然而這個例子根本不須多做說明，因為羅莎已經實踐了使徒保羅的話：只要出發點是希望和信仰，改變就會隨之而來。

我在阿拉巴馬州的鄉下長大，家裡十分貧窮，在成長的環境不時會看到「白人和有色人」、「白人男性和有色男性」、「白人女性和有色女性」的招牌，我會問爸媽、爺爺奶奶：「為什麼？為何會有那些招牌？」他們回我：「規定就是那樣，不要惹麻煩，不要惹事。」但那天聽到金恩博士演講後，我覺得也許事情真能有所改變。

金恩博士留給我們所有的禮物中，我覺得最了不起的是他讓我們深信社會是能夠改變的，而我們每個人的力量都能夠影響那個改變。我只是驗證這個信念的其中一個例子，還有成千上萬的例子。我們團結起來，這個國家就能夠重生。時至今日，我們已經比50年前金恩博士過世時還要好，我們為正義遊行、為平等遊行，而金恩博士到現在仍每天影響著我們的人生，他英勇的舉止和犧牲的精神遺留在我們身邊每個角落，我們就站在他的肩膀上，頌揚他對和平與愛的奉獻、他非暴力的哲學、他對所有人的尊重敬愛，我們靠的是他的力量和他對歷史精神的信念。

令人失望的是許多金恩博士留下的戰場早該獲勝，但而現在依舊乘載著種族主義、歧視的重擔，充滿著暴力；國會拋棄窮人和沒有權力的人，我們背棄我們的兄弟姊妹，令人十分心寒。但作為一個國家，我們永遠虧欠金恩博士，我不知道我的人生沒有金恩博士會怎麼樣，但我現在所擁有的人生是因為他。

1957年當我進入田納西州納許維爾市的浸信會神學院時，金恩博士已經聲名遠播，他協助成立南方基督教領袖會議，是美國南方組織動員非暴力抗議以終結種族隔離的教會聯盟，由他和同為蒙哥馬利牧師的艾伯納西（Ralph Abernathy）、主導佛州公車抵制的斯蒂爾（C. K. Steele）牧師等宗教領袖共同組成。他開始爭取投票權，而他華盛頓特區自由祈禱朝聖會的演說《給我們投票權》（Give Us the Ballot）引發了極大的討論，他家遭到炸彈攻擊，自己也被逮捕，然而他成為了民權運動的領袖。

金恩博士在各方面激勵著我，我跟隨他每個步伐，不管在報紙上、雜誌、廣播還是電視，身為神學院的心聲，我決定自己也要採取一些行動、實際改變。我下定決定轉學到阿拉巴馬州的特洛伊大學，挑戰種族隔離政策，因為那是一所白人就讀的州立大學。我把申請書和成績單一併寄出，但從未收到學校的回覆，接著我寫信給金恩博士告訴他這件事，他邀請我到蒙哥馬利會面。

當時的場景仍歷歷在目，我走進房間，金恩博士和艾伯納西牧師正等著我，金恩博士站在桌子後，他問：「你就是約翰・路易斯嗎？你是來自特洛伊的那個孩子？」我們的對話非常非常美好。他說如果我想要到特洛伊大學就讀，他會幫助我，但是我必須要先和父母討論這件事，因為他們可能因此失去土地，他們的家可能遭到炸彈攻擊或焚毀，我遵照他的指示詢問父母，而他們非常支持我，但我母親十分害怕，所以最後我還是決定留在納許維爾，並繼續和金恩博士保持聯絡。

金恩博士不時會來到神學院演講，我則會參與靜坐和自由乘車者運動，乘坐跨洲巴士來抗議公車上的種族隔離，最高法院早已判決公車上的種族隔離違憲，然而在南方各州仍十分盛行，我們就是要改變這點。我們不只計畫乘坐跨洲巴士，同時也使用白人專屬的候車室、洗手間、午餐櫃台。1961年5月從華盛頓特區出發一路走到紐澳良，同時紀念布朗訴托皮卡教育局案判決七周年。

一開始的幾站風平浪靜，但當我們抵達南卡羅來納州時，遇到了憤怒的種族隔離主義支持者，這段旅程變得愈來愈暴力。當我們停在蒙哥馬利的灰狗巴士車站時，遭到憤怒的幫派份子襲擊，隨即躲到第一浸信會教堂裡尋求庇護，該教堂也是我第一次遇見金恩博士的地方。他永遠站在第一線，從芝加哥開始加入我們，旅途變得愈來愈危險，群眾威脅要炸掉教堂，因此金恩博士致電給當時的司法部長羅伯特・甘迺迪，甘迺迪不僅派遣聯邦法警到場，也說服當時的州長喬治・瓦勒斯派出阿拉巴馬州的國民警衛隊，日出之前我們就搭上吉普車被轉送到當地一個商人的家裡，我們21個人包含金恩博士、艾伯納希牧師全程都待在一起。

金恩博士和我們相處了四晚，人們不斷湧進、帶來各種食物，我們則一同用餐，最後想到了一個辦法離開蒙哥馬利、繼續自由乘車者的運動。我們席地而坐、手握筆計畫，預計從密西西比州繼續行動，終點為紐奧良。但很可惜還沒走到路易斯安那州就在密西西比州的傑克遜市被逮捕，最後被關進州立監獄。

如果不是金恩博士和羅伯特・甘迺迪（Robert Kennedy），我現在可能就不會是政府官員，這兩位年輕領袖鼓舞著我、激勵著我，我一直認為——不管是50年前還是現在——當這兩位領袖離開人世時，我們心中也有一塊死去，美國有一塊也逝去。也許在某種層面上，他們的人生、所作所為、成就，都鼓勵我去嘗試、繼續他們未完的任務，金恩博士要我們別怨天尤人、別怨恨世界，他要我們懷抱信仰、好好做人，己所不欲、勿施於人，我們能有現在都歸功於他。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九