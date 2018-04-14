55年前，羅耀拉大學打破種族藩籬的四名黑人先發球員

文：Sean Gregory

翻譯：Wendy Chang

哈克內斯（Jerry Harkness）在自由球場（Freedom Hall）的左側底線高舉手臂，投進的話就是全國冠軍，但是當他準備投球的時候，這位芝加哥羅耀拉大學漫步者隊（Loyola University Chicago Ramblers）的前鋒頭號得分手，感覺到對手辛辛那提（Cincinnati）的後衛碰了自己一下，知道自己可能沒辦法投進，哈克內斯轉而把球傳給隊友亨特（Les Hunter）——他根本沒想到球會往自己來。

這場1963年的比賽已經進入尾聲，延長賽打到58對58，亨特在罰球區內快速拉出防守空檔，投出的方向對了，距離還差一點，同隊6.6尺高的前鋒魯斯（Vic Rouse）從右邊順利將球回推進籃框裡，時間到，羅耀拉大學的場邊球員和啦啦隊衝入場內，漫步者隊拿下1963年的NCAA冠軍。

今年3月底，羅耀拉大學漫步者隊再次晉級NCAA錦標賽四強，過程猶如灰姑娘故事般神奇，羅耀拉大學為密蘇里山谷聯盟（Missouri Valley Conference）的一員，一直處在大學籃球權力中心之外，但他們卻一路殺遍高種子級數、財務運作較好的其他球隊，在周六的全國四強決賽對戰密西根。而該籃球隊的精神信標——總是反戴球帽的98歲老奶奶金恩修女，則讓羅耀拉大學更添光輝。

羅耀拉大學過去其實也有過如此輝煌的時刻，魯斯在1963年擊敗辛辛那提大學的一球，並沒有如其他在聯賽期間發生戲劇性橋段，一直被拿出來重複播放（比如北卡羅萊納州大學的教練Jim Valvano在1983年該校拿下總冠軍時，衝入場內要找人擁抱）。55年前，羅耀拉大學的這場比賽還不如電視節目精彩。

但該校的勝利是值得大家拿出來重複溫習的，因為它可說是籃球校隊史上最重要的一刻。

時間拉回到1960年代早期，當時大學籃球賽有個不成文的規定，上場的隊伍一隊不能超過兩個黑人，如果三個人就準備被踢出場，但座落在芝加哥北部、密西根湖畔的耶穌會大學——羅耀拉大學卻打破了不成文的規定，在該賽季由四名黑人當先發。羅耀拉大學的勝利某種程度上幫忙消除了種族限制，讓更多非裔美國人有機會拿運動獎學金，在課堂和球場上發光發熱。三個賽季後，德州西部人隊（Texas Western）以全黑人的五位先發，擊敗全白人出賽的肯塔基大學球隊，拿下冠軍。

諸如羅耀拉大學和德州大學的例子，都傳遞了一個消息給拿錢就要贏球的教練：如果你遵照種族歧視的規則，就準備承受輸球的風險。

在拿下總冠軍之前，其實羅耀拉大學在前一年的國家邀請賽（National Invitation Tournament）止步於四強，漫步者隊的教練愛爾蘭（George Ireland）意識到如果要贏球，他必須要派出最強的球員，先把膚色擺一邊。1963年拿下冠軍的隊伍中，唯一的白人先發球員伊根（John Egan）就說：「教練已經厭倦輸球了，不想再聽到校友們抱怨為何贏不了球。」

當羅耀拉打出一場24勝2敗的賽季後，有些球迷便開始厲聲叫罵球員，一位球員回憶當年2月對上休士頓大學（University of Houston）的比賽中，辱罵不堪入耳。前鋒米勒（Ron Miller）回憶他準備去撿拾出界的球時，「一位穿著考究的女士說：『你這個黑鬼、你這個骯髒的黑鬼』，我只是回看她，也不知道該如何回應。」

哈克內斯現在已經77歲了，他說中場休息回休息室的路上，有球迷對他丟擲冰淇淋和爆米花，有人對他發出死亡威脅還辱罵他是黑鬼，「我當時真的怕得要死，真的，我們覺得這已經超出我們能力所及、超出我們的地位。」

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米勒說，比賽結束之後休士頓大學的教練路易斯（Guy Lewis）曾為休士頓的球迷舉對對他道歉。隔年，路易斯首次招募黑人球員進到球隊，包含後來的海斯（Elvin Hayes）和唐切尼（Don Chaney）。1968年，海斯和切尼聯手幫助休士頓大學終結加州大學洛杉磯分校（UCLA）47連勝，當年Astrodome籃球場可是坐了破紀錄的52,693名觀眾，而這場比賽也成了NCAA首次全國現場直播的「學院籃球世紀之戰」，讓NCAA成了大學的熱門賽事。

哈克內斯表示三K黨曾寄信給他表示他的隊伍不配與白人對打，然而羅耀拉大學在NCAA巡迴賽的第一輪就以111對42擊敗田納西科技大學（Tennessee Tech），第二輪與密西西比州立大學（Mississippi State）對戰，羅耀拉甚至不知道對手是否會到密西根州出席比賽，因為當時種族隔離支持者並不希望南方學校與混合球隊對賽，然而密西西比州立大學隊從斯卡克維爾出發，搶在禁止他們出賽的法院命令送到前就抵達密西根州。

比賽開始前，哈克內斯和對手的戈爾德（Joe Dan Gold）在場中央握手，鎂光燈不停打在哈克內斯身上，他說：「當時我意識到這不只是一場比賽，這將造就歷史。」

那場黑白球員握手的照片，象徵著運動家精神的團結，出現在全國各家報紙，而戈爾德和哈克內斯也在這場「改變之戰」後成為朋友，2011年哈克內斯出席戈爾德的喪禮，在棺材旁邊看到那張握手合照，當場淚下。

羅耀拉以61對51擊敗密西西比州立大學後，在區域決賽先戰勝伊利諾大學（Illinois）、在四強賽打敗杜克大學（Duke），而決賽一開始落後辛辛那提大學15分，可是他們撐到延長賽，最終拿下冠軍。對羅耀拉大學的球員來說，這場勝利不應只是爆冷門，而是應該遠遠超過對手，贏至少超過10分。伊根說：「我們打得真的很爛，兩邊都不知道在打什麼。」

但無論如何，1963年的羅耀拉大學對為大學運動留下了值得一書的事蹟，而希望現今的漫步者隊可以再增添一筆，在這個賽季開始之前，哈克內斯和當年的球員與現役球員會面，羅耀拉大學體育館的休息室內，電視播放著當年的比賽，現役球員不斷詢問哈克內斯關於當時賽季和種族關係等問題。哈克內斯說：「可以看得出來他們很聰明」他後來才知道他們這五位羅耀拉大學的先發球員，所獲得的大學、研究所學位加起來有11個（魯斯於1999年過世），「我們對他們印象深刻，只看他們打熱身賽的時候，就覺得他們可能拿下密蘇里山谷聯盟的冠軍。」

話是這麼說，但從來沒有人想過他們可以進入最終四強賽，伊根預測羅耀拉會擊敗密西根，但他不敢確定漫步者球隊會是2018年的冠軍。被問到他的預測，米勒說：「你問我怎麼想？沒有人會比我對羅耀拉更堅信不疑。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九