YouTube槍擊案顯示大家對「數位工作」的怒氣加深

文：Arun Sundararajan（紐約大學教授，去年出版新書《The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism.》）

Wendy Chang

我們也許永遠不會知道阿格達姆（Nasim Aghdam）持槍至YouTube加州總部射殺三名無辜員工再自殺的真實原因。但已有跡象顯示阿格達對於網路巨擘感到憤怒的原因：她的網站上抱怨YouTube頻道內容所得金額與內容不成比例（網站在事發後已遭停權），YouTube影片也陳述了YouTube對她的健身影片審查標準不一致，這令她非常憤怒；她舉著橫幅抗議YouTube的「專政」。

你可以將這起事件歸類為另一樁職場隨機槍擊，但也可以說全國對Facebook和Google等數位巨擘的審查與隱私權制度已經非常不滿。但這起悲劇某種程度上也顯現新的困難和其他痛處：我們的世界中，匿名和不透明的演算法取代了真實世界熟悉的組織和老闆，影響的不只是審查還有我們取得機會的管道。隨著演算法經濟和社會力量擴大，這些公司有必要證明我們對他們的信任是值得的。

YouTube是最早幾個群眾資本主義的例子：它是一種組織經濟活動的新方式，數位平台成了傳統企業與市場無形之手中間的混合體，將顧客聚集起來，連結四散各處、各式各樣的人才與個體企業家、小型企業。過去十幾年我們在這些平台上看到數不清的產業出現，共享經濟巨人包含交通上的Lyft和Uber、短期住宿的Airbnb，人才行銷市場的UpCounsel做法律人才媒合，Catalant則做管理顧問人才連結服務。

毫無疑問地，這些平台拓展了管道、讓大家更平等地獲取無數的機會。有抱負的情景喜劇作家或電影導演的野心，不再受制於有限的節目頻道或工作室高層的興趣。時至今日，想要進入數十億美元的市場只需點幾下滑鼠，就可讓數百萬內容創作者在觀看YouTube並創造新型亞文化群體的同時，找到他們的觀眾並獲利。事實上，2021年中國的數位影片廣告收入預計實際將超過電視廣告產生的收入，美國無疑也將在幾年內達到此目標。 Airbnb讓四百多萬名房東如虎添翼，可以在家中開展新型的民宿服務。Uber、Lyft以及中國有名的商業巨頭滴滴出行，為全球數千萬名駕駛創造或擴大了乘客基數。

然而，當錯誤發生時，個體的損失可能會讓追求新機會的行為，變成浮士德式的討價還價。對於數百萬亞馬遜賣家來說，許多小型零售商的客戶覆蓋範圍透過平台服務已經大大擴展，他們的成功取決於難以預測的亞馬遜演算法，演算法影響著消費者搜尋的資料庫。雖然大多數開順風車的Uber駕駛體驗都還算滿意，平台賦予他們的工作彈性也令人覺得一切均在掌握中，但許多人被平台停權時無法與真人聯繫解決，令他們非常沮喪。這些挫折可能不會造成激烈行動，但不要以為沒有人討論宣傳就代表案例沒有增加。

我們難以預測自己的失敗，也難以解釋為何失敗。過去如果你要被解雇，或是電視秀要被停掉，老闆可能會給你預告，觀看人次也可能會下降。如果你的餐廳、商店的來訪人次減少，也就預告了你的小生意可能危在旦夕，這些跡象可能會持續數個月。可是現在波動變化可能來得突然又劇烈，Google或Yelp的機器學習演算法可能連自己內部的工程師都不太了解，但它突然變化，你就頓失生計。

雖然科技的進步無可避免地使我們的經驗開始非人性化，但是選擇對的設計就能夠有效管理隨之而來的反彈。解決方法不僅需要提高準確度，還要提升透明度。沒錯，YouTube和Facebook正在努力改善他們在社會事實審查員的表現，努力分割假新聞和事實，移除令人反感的內容，保留好內容（當然部分靠著招募成千上萬的人工審查員來補充和改進自動化系統），但另外一點重要的是，要讓用戶更了解這些演算法如何實際做出決策。

提升透明度不僅可以提高可預測性，還可以讓用戶更理解他們可能遇到的任何負面結果。有了這層理解，當用戶確實受到不公平待遇時，他們更容易確認自己的狀態，平台也能夠提供某種形式的正當程序，解決演算法錯誤評估帶來的後果。

主動提升透明度還有另外一項好處：對演算法更有利、更容易對外解釋，演算法不再是「黑盒子」。簡單、清晰、合理地解釋自動化系統選擇的過程，對於社會接受和理解偏見至關重要，因為演算法不只決定審查的內容或我們搭乘的交通工具，也影響著學生錄取的大學、病人取得的醫療服務、該如何判刑、甚至一個自動化武器是否能奪走人的生命。事實上，如果我們不修正過程，許多生產者將不知道自己為何遭遇不公平的對待，引發更大的麻煩。

我們正深入探索一個不確定的數位未來，平台及人工智慧的演算法在全世界都扮演更重要的角色，未來甚至可能演變為最重要的社會組織。與國家政府的影響力和競爭力相媲美的組織實體出現早已不是社會新發展：從歷史上來看，從天主教、英國東印度公司到佛羅倫斯的麥第奇家族（Medici family）都在不同時期、不同地方扮演著相似的角色。然而這一次，我們有機會清楚明確地設計這些新組織，規劃出有利於社會成果的模式。透明度應該納為中心指導原則。即便無法消除大眾的焦慮，但它能夠大幅地緩解焦慮。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九