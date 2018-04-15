比爾蓋茲說這本書是「他讀過最重要的書之一」

文：Sarah Begley

翻譯：Wendy Chang

過去幾年，已經有百萬人次觀看瑞典心理學家及統計學者漢斯・羅斯林（Hans Rosling）的TED演講，影片得到了無數的關注，其中包含了一位大咖粉絲：比爾・蓋茲（Bill Gates），他和妻子梅琳達（Melinda Gates）後來和羅斯林成了朋友。而羅斯林之所以在全球擁有大批觀眾是因為他對統計學的見解，認為統計可以幫忙解決全世界的貧窮和健康問題。

2017年2月羅斯林逝世，但他留給我們一本新書《現實比你想像的美好》（Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World — and Why Things Are Better Than You Think），共同作者是他的兒子歐拉・羅斯林（Ola Rosling）和媳婦安娜・羅斯林・朗倫德（Anna Rosling Rönnlund）。比爾・蓋茲曾說這本是說他讀過「最重要的著作之一」，也是他今年最愛的兩本書之一。TIME有機會採訪到比爾・蓋茲談談為什麼這本書和羅斯林都如此特別。

TIME：你曾稱這本書為「我讀過最重要的書之一」，為什麼它有如此重要的地位？

蓋茲：漢斯深信世界不斷地做出驚人的進步，而他想要每個人都知道。《現實比你想像的美好》是他最終的努力，希望可以幫助大家瞭解有哪些領域正在改善，將進步再擴大。這本書解釋了為什麼人們很難發現進步，解釋得比其他所有的書還要清楚。漢斯提供了明確、可執行的建議，告訴大家如何克服內心的偏見，從更事實的層面去看待世界。這是我讀過最有教育性的一本著作，相信每個人讀完都能從漢斯的觀點中受益良多。

如果世界進步的速度確實比我們想的還要快，那大家的錯誤認知為什麼還是很重要？

因為如果你已經知道我們進步的程度，就更容易加速進步的進程。若你不相信世界已經在進步，那就有可能感到悲觀、覺得束手無策，但如果有人知道我們能再做出多少進步，然後檢視糟糕的情況後告訴我們：「要怎麼做才能改善呢？」

漢斯喜歡稱自己是「可能論者」，完美地形容這種世界觀，他認為一切都「可以」變得更好，而不是「會」變更好。像漢斯這樣的可能論者不會坐等進步，他會探究進步的所在，然後找方法複製到其他領域。

羅斯林詳細描述了十個扭曲我們世界觀的直覺，比如直覺負面思考、直覺恐懼。你覺得這十個之中，有哪個是未來最要擔心的？為什麼？

我蠻擔心的是「直覺性責怪」（blame instinct），雖然沒什麼特別的原因。事情發生的時候，人們本能就會找人歸咎責任，即便大家都知道找替罪羔羊會產生問題。但我們把人變成英雄的直覺，有可能也會阻礙進步。

除了幾個特例，這個世界並不會因為英雄變得更好，一千年前世界上有英雄，但狀況根本糟的可以。現代性是系統制度的奇蹟，病毒學家沙克（Jonas Salk）是個了不起的科學家，但我們能幾乎根絕小兒麻痺不完全是因為他的個人功勞，也要感謝醫療人員、非營利組織和政府投入在疫苗工作的努力，當我們找尋英雄模範而非正視系統制度，就忽略了正在眼前發生了進步。如果你想要改善某個問題，那就找方法建立更好的系統制度。

書中有哪個「事實」特別讓你感到驚訝的？

漢斯用來描述世界的架構對我來說是新啟示，他將人們依照收入分成四個等級，並強調彼此之間仍有共通性。舉例來說，當一個人的一天收入從兩美金翻倍到四美金時，會傾向買鞋子跟腳踏車，不管他們是住在剛果金夏沙郊區還是孟加拉偏遠村莊，爬梳研究人口時依照他們的生活方式而非生活地區來分類，其實是討論世界更精確的方法（我在部落格Gates Notes的書評有解釋這些等級）。

漢斯・羅斯林去年過世時書來還不及出版，你跟他的關係如何？他又如何影響你的世界觀呢？

梅林達和我認識漢斯的方法與旁人無異：透過TED幾場非凡的演講。但最後我們成為朋友，他是我非常信任的顧問，會給我建議，在用餐的時候會不斷逗笑我們，同時也提供我們基金會有智慧的建言。我一直很欣賞他維持物質與環境的平衡方法，漢斯知道他必須承認自己某些過去的錯誤，才能夠讓大家對他的話保持興趣，而每當我在討論我們基金會的工作時，都盡量記得這點。

你對羅斯林留給後世的遺作有什麼期待？

大家熟知的漢斯是一個數據人，但他絕不只這樣。在這本書的尾聲漢斯提到他這一生對於世界的瞭解絕大部分「不是來自數據的研究，而是與他人相處的時光。」他對人性有深入的瞭解，說故事的技巧也遠勝於他對數字的解釋方法，我希望他的書能夠讓更多人懷抱好奇心和開放的態度面對世界，就跟漢斯本人一樣。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九