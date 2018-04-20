沙國王儲請立即釋放巴達威，展示您的改革決心

文：Brandon Silver（巴達威國際法律團隊的一員）、Evelyne Abitbol（巴達威自由網共同創辦人）

翻譯：Wendy Chang

「我們希望過上正常的生活，活在一個宗教和傳統也有寬容的世界。」 「對我來說，自由主義很簡單，就是尊重自己也尊重他人，這句話真的很了不起。」

但誰能想像到這些看起來安撫人心的話，最後會有如此衝突的結果？

在沙烏地阿拉伯提出這兩個點子的人，一個被認為是改革家，但另一個被冠上激進份子之名。

沒錯，前者是沙國王儲穆罕默德（Mohamed bin Salman），另外一句話來自在監獄中的沙國部落客巴達威（Raif Badawi），

兩位只差了一年出生，他們都發表過自己的願景，展現了身為年輕世代的價值——數位時代賦予他們力量，與全球化的世界連結，不受到宗教菁英的傳統概念影響。

然而，當王儲飛到世界各地宣傳改革中的沙國，巴達威已經被關在監獄中六年，只因為他當初宣示了自己要再造國家的決心。

巴達威透過部落格行使他言論自由的權利，但同時也揭開了貪腐和犯罪的文化，當事人甚至可以免責；他挑戰宗教上的不可容忍性、極端性，開始討論現代化過程。簡單來說，巴達威其實幫王儲鋪路，讓大家開始討論沙國和其發展，邁向王儲說的「寬容的伊斯蘭教」，打擊「貪腐病灶」。

但這些值得讚賞的原則和政策是否能持續下去？還是僅作為王儲和西方國家在拜訪行程和公關活動前的序幕呢？考驗合法性的關鍵就是釋放巴達威，他是這些改革變化的捍衛者。

事實上，如果釋放巴達威，對沙國來說是有利的。

王儲想要提高外國直接投資佔GDP的比例提高到5.7％，他希望可以「創造一個吸引外國投資者的環境，讓他們對於沙烏地阿拉伯經濟的恢復力和潛力有信心。」建立投資者信心需要提高大家對於沙國法律規範（包含憲法和一般合約）的信任感，也是防止投資者任意妄為的重要保證。

然而，巴達威的遭遇不僅違反沙國國內法，也顯示了沙國在國際法的約束下應該承擔更進一步的責任。將巴達威定罪的法院並無實權，所謂的證人也不可採信，他被剝奪了雇用律師的權利——他的律師兼姊夫Waleed Abu Al-Khair本人也被囚禁，巴達威並不知道自己被指控哪幾條罪，也沒有得到應有的時間及管道來準備為自己辯護。他被判鞭刑本身就不合法，更不用說肉體酷刑早就違反了2009年沙烏地阿拉伯通過的《阿拉伯人權憲章》和1997年的聯合國《禁止酷刑公約》，巴達威的罪最終來說不過就是捍衛自己應行使權利和自由本身。

面對這些長期違反神聖法律和條約協議的情況，投資者有何必要相信沙國會遵行他們的商業承諾？投資者有可能輕易地被任意對待。然而，現在還不算太晚，沙國還可以對國際投資者們發出重要訊息，透過釋放巴達威和他的律師，作為對尊重法律規範和彌補。

釋放巴達威也將打擊強大的地緣政治力量。

面對來自伊朗地區政權的區域性暴力事件再起（比如伊朗支持的葉門反叛軍對利雅德發射火箭），沙國王儲一直鼓勵國際社會增加對伊朗的經濟制裁和政治壓力。同樣的，王儲也率先採取區域行動，切斷於卡達的關係，以保護「國家安全免受恐怖主義和極端主義的危害」，這項集體行動意在施壓卡達停止支持恐怖主義團體，包含ISIS、蓋達組織、穆斯林兄弟會和哈瑪斯。

但是當沙烏地阿拉伯駐加拿大大使在2017年7月和埃及、阿拉伯聯合大公國一起參與卡達議題的記者會時，重點不在地緣政治上了，記者在現場提問巴達威之事，而大使被迫放棄繼續為卡達說話，轉而辯護政府對巴達威的不公正監禁。

事實上，巴達威可能是當今是世界上最著名的良心犯，曾獲諾貝爾和平獎提名的他頗受敬重，獲得無數著名的人權獎：歐洲議會薩哈羅夫獎、PEN Pinter獎和無國界記者新聞自由獎。《外交政策》將他列為2015年100位全球領先思想家之一，並在日內瓦人權與民主峰會上獲得來自世界各地20個人權組織聯盟推薦的勇氣獎。他的案子和訴訟廣泛獲得各領域公民服務和公民社會領導人的支持。

釋放巴達威並不會淡化沙烏地阿拉伯的努力，而是有助於推動現在的改革活動，事實上巴達威將是最佳的盟友兼發言人，讓大家可以關注伊朗和卡達議題，畢竟這兩個地區是世界上政權最退步也最壓制的地方，而作為人權活動人士的巴達威一直是有力的批評者。巴達威在全世界都有人脈，影響力無遠弗屆，當他重獲自由時將扮演改革的角色，推動基層運動的發展，組織集體行動和聯盟，對抗支持極端主義的伊朗和卡達政權。

釋放巴達威有如此多關鍵理由，任何相反的主張肯定都可以反駁。

有人提出滑坡理論，表示如果沙國釋放巴達威將面臨一連串的運動要求釋放囚犯，可能進而引發國家安全更大的危機，但這一切其實都因巴達威的特質而不成立，因為他是全球知名的人物，他的想法可與其他沙國新世代領導者相比擬，釋放他將在全球引起正面迴響，向全世界證明改革的真實性。

最終，穆罕默德王儲有充分的權力赦免巴達威，下個月即為齋月，在那之前王儲會公布赦免名單，王儲應該借此機會推展他的計畫，不管是在沙國國內還是全世界：釋放巴達威並允許他進入魁北克，讓他與妻子Ensaf、孩子Najwa、Terad和Miriyam重逢。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九